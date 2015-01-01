Как Билл Гейтс собирается бороться с пандемией и изменением климата?

Билл Гейтс на электростанции по распределению удобрений в Дар-эс-Саламе, Танзания, 2018 год.Еще каких-то лет пять назад вряд ли кто-то мог представить, что к Биллу Гейтсу – одному из основателей Microsoft – воспылают горячей и безответной любовью конспирологи всех мастей. Чего ему только не приписывают – и массовую чипизацию населения посредством вакцинации, и планы по уничтожению части населения Земли, и создание COVID-19 и, конечно, желание захватить власть над теми, кто осмелится выжить после пандемии. Реальность, однако, куда проще и прозаичнее – миллиардер, филантроп и один из богатейших людей планеты по версии Forbes на самом деле никакой не рептилоид, а человек, которого интересует будущее планеты. Если оставить безумные теории заговора в стороне, то на деле окажется, что в своих прогнозах Гейтс обычно оказывается прав, а его беспокойство по поводу изменение климата разделяют тысячи ученых по всему миру. Недавно американский предприниматель не только поделился опасениями относительно последствий глобального потепления и пандемии коронавируса, но и рассказал в интервью испанской El Pais о том, как по его мнению, можно спасти планету.Взгляд в будущееНе будем скрывать – некоторые ученые, непосредственно занимающиеся проблемой изменения климата, настроены относительно нашего общего будущего довольно пессимистично. Их можно понять – несмотря на цели, обозначенные в Парижском соглашении по климату (подписано главами 197 государств в 2015 году, основная цель – не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на Земле к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня, а также принятие мер для удержания потепления в пределах 1,5°C), 2020-й год стал самым жарким годом с начала ведения метеорологических наблюдений, а введенные по всему миру карантинные ограничения не замедлили потепление климата.Сегодня средняя температура на планете на 0,75 градусов выше, чем среднегодовые показатели в 1850-1900 гг.Гейтс, однако этот пессимизм не разделяет. В своей новой книге под названием «Как избежать климатической катастрофы» он привносит план, исключающий усилия по смягчению последствий глобального потепления, потому что уже слишком поздно.Билл Гейтс получает первую дозу коронавирусной вакцины. Изображение он сам разместил в своем твиттере 22 января.Основатель Microsoft утверждает, что последствия изменения климата будут намного хуже, чем последствия пандемии, если мы не сможем свести к нулю выбросы парниковых газов к 2050 году. Он знает, что миссия кажется невыполнимой, но не считает ее невозможной, если рынки, технологические компании и политики зададутся единой целью.Билл Гейтс о пандемии COVID-19Отвечая на вопросы журналиста El Pais о пандемии коронавируса, Гейтс отметил, что самые драматические последствия пандемии человечество в значительной степени преодолеет. Учитывая, что вакцинация населения во многих странах мира уже началась, вопрос заключается в том, сможем ли мы сократить число новых случаев инфицирования SARS-CoV-2 до нуля. Ситуацию осложняет появление новых штаммов коронавируса, однако по мнению предпринимателя, имеющиеся сегодня вакцины (речь о вакцине Pfizer) окажется эффективной против новых вариантов болезни. Подробнее о том, как работает и из чего сделана вакцина против COVID-19 читайте в нашем материале.Фонд Гейтса инвестировал 1750 миллионов долларов в исследования и разработки лекарств против COVID-19.Никто не будет в безопасности, пока население иммунизированного населения не достигнет 70%.Фонд Билла и Мелиссы Гейтс считается крупнейшим частным фондом в США, среди основных целей которого глобальное улучшение здравоохранения, сокращение нищеты, расширение образовательных возможностей и доступа к информационным технологиям. Увеличив инвестиции в исследования и разработки в течение следующих пяти лет, Гейтс надеется решить все проблемы, связанные с производством и распределением вакцины. А вот следующая пандемия – если человечество извлечет урок из текущей и встанет на путь глобального сотрудничеств – не унесет и 10% жизней.Билл Гейтс об изменении климатаПо мнению предпринимателя и общественного деятеля, проблему изменения климата сложнее решить, чем все проблемы пандемии вместе взятые, но, если этого не сделать, негативные последствия будут намного хуже. «Я рад, что интерес к изменению климата не ослабел, как это произошло во время последнего финансового кризиса. В Фонде Гейтса мы создали рабочие группы поиска возможных решений,» – говорит Гейтс.Он также отмечает, что выбросы углекислого газа растут, а в будущем они будут исходить главным образом от кондиционирования воздуха, строительства и освещения: «Мировые лидеры сегодня много говорят о сокращении потребления электроэнергии, но это не правильный путь к снижению выбросов до нуля». Безусловно, подобные меры могут оказаться полезными, но единственный способ достигнуть этой цели – не ездить меньше, а водить автомобиль с нулевым уровнем выбросов С02.По мнению миллиардера у человечества есть шанс не допустить катастрофы.Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира популярной науки и высоких технологий? Подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram чтобы не пропустить ничего интересного!Между тем в бедных странах авиационное топливо, сталь и цемент по-прежнему необходимы для роста экономики, а их замена невозможна в случае значительного роста цен. Беднейшим слоям населения, многие из которых находятся в Африке, по мнению предпринимателя можно оказать помощь в виде субсидий, предоставляемых в рамках международного сотрудничества. Это может быть необходимо, так как население страны растет а изменение климата лишь усугубят ситуацию.Миллиардер также убежден, что беднейшие страны не должны нести такие большие потери, потому что наибольшая ответственность за изменение климата лежит не на них. Выходит, что те, кто меньше всего способствовал возникновению проблемы, пострадают больше всего.

Источник: hi-news.ru