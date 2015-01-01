Почему большие группы людей часто приходят к одним и тем же выводам?

Большие группы людей склонны приходить к одним и тем же выводам, выяснили ученые.Так как на планете проживает почти восемь миллиардов человек, большие группы людей повсюду. Неудивительно, что исследователи давно хотят понять почему большие группы не знакомых друг с другом людей, проживающих на разных континентах, часто приходят к одним и тем же выводам. Ученые отмечают, что в попытках осмыслить окружающий мир и упростить его, представители вида Homo sapiens организуют категории называя их – «круг», «дерево», «камень» итд. Интересно, что между самыми разными культурами существует странная закономерность — даже если мы происходим из разных мест и живем в разных условиях, практически все мировые культуры развивают в основном одни и те же категории, что ставит исследователей в тупик. Если люди так различны, почему антропологи обнаруживают одни и те же категории, например, для форм, цветов и эмоций, независимо возникающих во многих различных культурах? Откуда берутся эти категории и почему существует такое большое сходство между независимыми популяциями?Большие и маленькие группыПредставьте себе, что вы дали одинаковые произведения искусства двум разным группам людей и попросили их курировать художественную выставку. Искусство радикально и ново. Обе группы не пересекались и не разговаривали друг с другом, организуя и планируя все стенды независимо. И представьте свое удивление в день премьеры, когда вы увидели, что обе художественные выставки практически идентичны. Как обе группы классифицировали и организовали выставку одинаково, если их участники никогда друг друга не видели?Некоторые исследователи предполагают, что наличие общих категорий является чем-то врожденным и заранее заложенными в мозг, но результаты нового исследования подобные предположения опровергают. Авторы работы, опубликованной в журнале Nature Communications считают, что подобная категоризация больше связана с динамикой больших групп или сетей.Новое исследование подтверждает существование особого вида группового мышления в больших группах. Большие группы людей повсюду склонны приходить к одним и тем же выводам.Чтобы понять почему так происходит, исследователи распределили 1480 испытуемых по группам разного размера, от 1 до 50 человек, а затем попросили их сыграть в онлайн-игру, в которой им показывали незнакомые формы, которые они затем должны были осмысленно классифицировать. Все маленькие группы придумали совершенно разные способы классификации форм. А вот когда большие группы были предоставлены самим себе, каждая из них самостоятельно придумала практически идентичную систему категорий.«Несмотря на то, что мы предсказывали подобные результаты, я был ошеломлен, увидев, что это действительно произошло. Полученные результаты бросают вызов многим давним представлениям о культуре и о том, как она формируется,» – отмечает Деймон Чентола в интервью Big Think. Интересно и то, что это единодушие не было результатом объединения единомышленников. Всего во время исследования было предложено около 5000 категорий.Из полученных результатов следует, что если отправить человека в небольшую группу, она с гораздо большей вероятностью придет к системе категорий, которая очень своеобразна и специфична для всех участников. Но если этого же человека отправить в большую группу, то можно предсказать систему категорий, которую группа в конечном итоге создаст, вне зависимости от того, какую уникальную точку зрения этот конкретный человек разделяет.Еще больше увлекательных статей о том, как мы принимаем решения и почему нужно проверять информацию, читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен. 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Исследователи хотели понять, можно ли улучшить процесс категоризации свободы слова (и, следовательно того, что должно быть разрешено а что запрещено), если подобный контент публикуется в группах, а не на страницах отдельных пользователей.Оказывается, собираясь в большие группы, мы склонны принимать идентичные решения и приходить к одному и тому же выводу.Читайте также: Почему люди больше любят животных, чем остальных людей?Авторы еще одной научной работы изучают использование сетевых взаимодействия между врачами и другими медицинскими работниками. Это необходимо, чтобы уменьшить вероятность постановки неправильного диагноза или назначения не адекватного лечения из-за предрассудков или предвзятости, таких как расизм или сексизм.«Многие из худших социальных проблем вновь появляются в каждой культуре, – отмечают авторы исследования, — что заставляет некоторых полагать, что эти проблемы присущи человеческому обществу и состоянию. Наша работа показывает, что эти проблемы присущи социальному опыту людей, а не обязательно самим людям. Если мы сможем изменить этот социальный опыт, то сможем изменить и то, как люди решают некоторые из величайших мировых проблем».

Источник: hi-news.ru