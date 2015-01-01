Почему факты больше не убедительны?

Согласно результатам нового исследования, сегодня факты мало кого убеждают.Факты – это краеугольные камни реальности. По крайней мере, так было раньше. Начиная с эпохи Просвещения, философы и ученые в поисках истины отдавали предпочтение объективным фактам, а не опыту. Но в эпоху фейк-ньюс, политических разногласий, повышенной социальной напряженности и потока дезинформации, многим людям факты больше не кажутся достоверными. Из-за странной двусмысленности восприятия «фактов», их использование для поддержки собственных убеждений больше не является верной стратегией, считают авторы нового исследования. Полученные результаты показали, что люди верят в истинность как фактов, так и личного опыта в неморальных разногласиях; однако в моральных разногласиях субъективные переживания кажутся более истинными (то есть менее сомнительными), чем объективные факты. Выходит, результаты нового исследования не только демонстрируют как преодолеть моральные разногласия, но и показывают, как интуиция может сбить нас с истинного пути.Факты и личный опытПривычка полагаться на факты, чтобы изменить мнение оппонента имеет долгую историю, корни которой восходят к эпохе Просвещения и пропаганде рационального мышления, основанного на истине и логике. Когда-то основывать свои аргументы на фактах считалось разумным способом завоевать уважение окружающих и одержать победу над оппонентами в ходе дебатов. Сегодня сама по себе рациональность не обязательно вышла из моды, но становится все труднее использовать факты, чтобы одержать победу на дебатах или завоевать уважение окружающих, пишут авторы работы, опубликованной в журнале PNAS.«Эффективность фактов неясна в конкретных случаях, например, когда вы спорите с незнакомцем о правах на оружие. Проблема заключается в том, что факты – по крайней мере сегодня – сами по себе подвергаются сомнению, особенно когда они противоречат нашим политическим убеждениям,» – пишут авторы исследования.Хотя это может показаться парадоксом, путь к рациональности и уважению в политических дебатах или спорах может заключаться в том, чтобы поделится собственным субъективным опытом вместо объективных фактов. Все потому что это, скорее всего, покажется человеку с противоположной точкой зрения правдой.Существует большая разница между фактами и субъективными ощущениями.Но если вы действительно хотите изменить чье-то мнение на серьезную тему, есть еще кое-что, что стоит сказать своему собеседнику: «это ваш собственный личный опыт». По мнению социального психолога и ведущего автора нового исследования Эмили Кубин из Университета Кобленц-Ландау в Германии, политические оппоненты больше уважают моральные убеждения, особенно когда они подкреплены личным опытом. «Обеспечение восприятия истины в рамках моральных разногласий лучше достигается путем обмена субъективным опытом, а не путем предоставления фактов,» – пишет Кубин.Если вам интересны новости науки и технологий, подписывайтесь на наш новостной Telegram-канал. Там вы найдете анонсы свежих новостей нашего сайта!К такому выводу исследователи пришли после проведения 15 отдельных экспериментов, в ходе которых команда измеряла и сравнивала, делают ли основанные на фактах или опыте стратегии моральные или политические точки зрения более рациональными для участников. В экспериментах, посвященных таким вопросам, как контроль над оружием, добыча угля и аборты, с участием тысяч испытуемых, а также включая анализ более 300 000 комментариев к видео на YouTube, исследователи обнаружили, что аргументы, выражающие соответствующий личный опыт, одержали победу над стратегиями, основанными на фактах.«Поскольку личные переживания воспринимаются как более достоверная информация, чем факты, они создают видимость рациональности у оппонентов, что, в свою очередь, повышает уважение», — объясняют авторы. «Мы предполагаем, что это происходит потому, что личный опыт не поддается сомнению; страдания из первых уст могут быть относительно невосприимчивы для сомнения.»Голые факты сегодня мало кого убеждают.Среди личных переживаний истории, в которых люди делятся своим опытом или страданиями, получали больше уважения от слушателей. Выходит, все что нужно – предложить кому-то увидеть вас как рациональное, чувствующее человеческое существо», — сказал в интервью Inverse старший исследователь и социальный психолог Курт Грей из Университета Северной Каролины. «Что людям нужно делать, так это вести разговоры, которые раскрывают их уязвимость.»Читайте также: Как часто вы сомневаетесь в собственных убеждениях?Это не означает, что факты совершенно бесполезны, поскольку исследователи признают, что наиболее продуктивные разговоры между людьми с противоположными точками зрения могут включать в себя сочетание как личного опыта, так и фактов. На самом деле, некоторые исследователи предупреждают, что это не ситуация «или-или», и часто требуется более одной тактики, чтобы изменить чье-либо мнение. «Мы предполагаем, что личный опыт может быть использован в начале беседы, чтобы сначала построить фундамент взаимного уважения, — пишут авторы, — а затем факты могут быть представлены по мере того, как разговор переходит к конкретным политическим вопросам.»В конечном итоге, хотя исследователи признают, что полученные результаты по-прежнему оставляют вопросы, на которые нет ответа, они отмечают, что их результаты могут выделить масштабируемый механизм, который поможет преодолеть моральные разногласия в том, что, к сожалению, стало очень фрагментированным обществом «постправды». «Мы надеемся, что люди смогут принять полученные результаты и, надеюсь, вести более уважительные разговоры в эпоху крайней поляризации», — пишут ученые.

Источник: hi-news.ru