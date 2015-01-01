Каким будет путешествие марсохода Perseverance по Красной планете?

«Настойчивость» покоряет Красную планету18 февраля весь мир будет наблюдать за посадкой марсохода Perseverance на Марс. Планируется, что Perseverance – «Настойчивость» в переводе на русский язык – осуществит посадку примерно в 23:55 по московскому времени в районе кратера Йезеро. Если посадка пройдет успешно, то в течение нескольких месяцев команда NASA будет проверять все системы марсохода и его оборудование. Цель пребывания «Настойчивости» на Красной планете, которая когда-то была намного теплее и, возможно, даже пригодна для жизни, заключается в изучении самого древнего региона Марса – кратера Йезеро. Дело в том, что по всему кратеру разбросаны геологические образования, намекающие на то, что в прошлом на планете была вода, в том числе остатки озера и дельты реки. Изучение состава этих пород – в регионе, где до сих пор не было ни одного космического аппарата — даст NASA лучший шанс ответить на извечный вопрос о том, существовала ли когда-нибудь жизнь на Марсе. Недавно в журнале Nature была опубликована подробная анимация того, как должна выглядеть успешная посадка Perseverance.Куда приземлится Perseverance?Кратер Йезеро – особенное место. Шестиколесный Perseverance будет исследовать его в качестве робота-геолога. Если все пойдет хорошо, то к концу своего первого марсианского года на поверхности — чуть меньше двух лет на Земле — марсоход пройдет более 15 километров и соберет драгоценный набор образцов, которые затем сбросит на марсианскую землю, где будущие космические аппараты однажды смогут собрать их — это будет первая попытка вернуть марсианские камни на Землю.Исследователи полагают, что миллиарды лет назад в Йезеро с запада впадала река, разливаясь в большое озеро, заполнявшее кратер. Осадочные породы выходили с течением времени образовали веерообразную дельту. По этой причине одной из целей «Настойчивости» будет поиск органического вещества в горных породах дельты реки, которое могло бы указать, процветали ли когда-то в этом регионе микробы или другие формы жизни.Только восемь космических аппаратов, начиная с двух посадочных аппаратов «Викинг» в 1976 году, успешно приземлились и работали на красной планете.На Земле дельты, такие как дельта реки Миссисипи, содержат огромное количество органического материала, разлагающихся остатков растений и других веществ. Если то же самое происходило в дельте Йезеро, то марсоход, вероятно, сможет обнаружить остатки органического вещества. Отметим, что в феврале миссии сразу трех стран – США, ОАЭ и Китая достигли Красной планеты. Подробнее о миссиях я рассказывала в этой статье.Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий? 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По этой причине исследователи разрабатывают маршруты, по которым марсоход может отправиться вскоре после приземления. Как видите, от того, где приземлится космический аппарат, зависит многое.Посадка марсоходаНа официальном сайте NASA сообщается, что марсоход готов к посадке. В соответствии с планом, спуск и посадка начнутся, когда космический аппарат достигнет верхних слоев атмосферы, его скорость на этом этапе составит примерно 20 000 километров в час. Планируется, что во время снижения раскроется парашют, после чего отделится защитный кожух. А вот для снижения скорости аппарата должны заработать тормозные двигатели посадочного модуля.Самое сложное еще впереди – посадка на поверхность Красной планеты.Сама посадка, которую эксперты агенства называют не иначе как «семь минут ужаса» будет полностью автономной. Так как на получение радиосигнала с Марса требуется более 11 минут, управлять марсоходом с Земли невозможно. В тот момент, когда команда управления получит сигнал о том, что «Настойчивость» вошла в атмосферу, аппарат уже будет находиться на поверхности Красной планеты.Читайте также: Китайский аппарат «Тяньвэнь-1» сделал новую фотографию МарсаПервые снимки поверхности Марса, сделанные с помощью камер Perseverance, будут переданы на Землю вскоре после запланированной посадки. Напомним, на корпусе Perseverance размещены 23 камеры, пара микрофонов и другие приборы, предназначенные для проведения разного рода исследований. На разработку, изготовление и испытание камер марсохода ушло около семи лет. А вы будете наблюдать за историческим приземлением «Настойчивости» на Марс?

Источник: hi-news.ru