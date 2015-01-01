Прежде чем называть кого-то лентяем из-за ежедневных опозданий, поинтересуйтесь, не страдает ли ваш коллега синдромом задержки фазы сна – с этим расстройством, как выяснили ученые, сталкивается 3% населения планеты.Каким вы видите свой идеальный распорядок дня? Большинство людей на планете, вероятно, ответят, что им нравится вставать по утрам и ложиться спать до полуночи. Вообще, окружающий мир неспроста заточен под «жаворонков», ведь они рано встают, все успевают и прекрасно себя чувствуют. Оставшаяся же часть человечества смотрит на этот праздник жизни с чашкой кофе в руках, скрывая зевоту и следы недосыпа. Тот факт, что «совы» нередко жертвуют собственным здоровьем ради учебы или работы, сегодня является общеизвестным, однако по-прежнему никак не влияет на начало трудового или учебного дня. Ученые из Университета Юты (США), тем временем выяснили почему 3% жителей Земли и вовсе спит до обеда, ложась с первыми лучами Солнца. Такой особенный распорядок дня, как оказалось, возникает вследствие сразу нескольких генетических мутаций и называется синдромом задержки фазы сна (СЗФС). Люди, страдающие СЗФС, испытывают трудности при раннем пробуждении, а чтобы заснуть им может потребоваться несколько часов.Что такое хронотип?Так как мир вокруг нас не черно-белый, существует множество хронотипов – индивидуальных особенностей суточных ритмов организма человека и других животных. Именно суточные или циркадные ритмы отвечают за сон, бодрствование, выработку гормонов, температуру тела, частоту сердечных сокращений, уровень кровяного давления и многие другие факторы. Интересно, что обладают этими встроенными биологическими часами все живые организмы на Земле.Считается, что хронотип отражает суточную динамику функциональной активности разных органов и систем организма, а в зависимости от активности человека утром днем и ночью, выделяют три основных хронотипа: утренний тип (жаворонки), дневной тип (голуби) и вечерний тип (совы). Однако результаты последних научных исследований показывают, что генетических вариантов хронотипа может быть намного больше.Циркадные ритмы – биологические ритмы организма с периодом около 24 часов. Ежедневно им следуют абсолютно все живые существа на нашей планете.Отметим также, что различия между хронотипами – это не просто склонность к раннему или позднему пробуждению. Каждому хронотипу свойственны индивидуальные особенности жизнедеятельности из-за которых развивается устойчивость к одним факторам и выраженная чувствительность к другим. Именно по этой причине жаворонки встают ни свет ни заря, а совы ложатся после полуночи. Но что происходит с теми из нас, чей суточный ритм не укладывается в стандартные 24 часа, ежедневно сдвигаясь на несколько часов?Что такое синдром задержки фазы сна?Сегодня синдромом задержки фазы сна ученые называют расстройство, при котором сон человека наступает с задержкой в два часа или больше (по сравнению с большинством здоровых людей). Например, человек с СЗФС вместо 10 часов вечера может заснуть в два часа ночи, что превращает ранний подъем в школу или на работу в самое настоящее испытание на прочность.СЗФС, как отмечают исследователи, является редкой разновидностью вечернего хронотипа. По мнению Роберта Оже, специалиста из Центра медицины сна Клиники Майо (США), синдром задержки фазы сна становится расстройством, когда график учебы или работы не совместим со временем отхода ко сну. Например, когда вам нужно быть на работе к 8:30 утра, а вы уснули около трех ночи.Также важно отметить разницу между СЗФС и обычным вечерним хронотипом: людям с СЗФС нелегко настроить свои внутренние часы.У некоторых людей суточные часы работают с периодом не 24 часа, а больше.На самом деле все мы время от времени ложимся спать на час позже обычного или около того и как правило это не вызывает никаких проблем со сном. А вот заподозрить наличие синдрома задержки фазы сна можно, если каждый день ваш сон задерживается на два-четыре часа. Специалисты также отмечают, что СЗФС обычно сопутствует бессонница – даже если выключить свет в 10 часов вечера, внутренние часы у людей с синдромом помешают им уснуть. В результате они с трудом просыпаются в определенное время по утрам, а днем их одолевает чрезмерная сонливость.Помимо прочего у людей с СЗФС могут наблюдаться депрессивные симптомы, например неспособность сосредоточиться и снижение продуктивности в течение дня. О том что такое депрессия и почему ее обязательно нужно лечить, можно узнать в этой статье.Читайте также: Что такое циркадные ритмы? Настраиваем свои внутренние часыИз-за чего возникает синдром задержки фазы сна?Точная причина расстройства до конца не известна. Исследователи полагают, что СЗФС, скорее всего, возникает, когда внутренние часы, регулирующие сон и бодрствование, ослаблены или не соответствуют желаемому периоду сна. Свою роль в этом играет недостаток утреннего солнечного света и чрезмерное воздействие яркого искусственного света перед сном.Если говорить совсем откровенно, то причин, способных ослабить сон и оказать влияние на работу внутренних часов, множество: нерегулярный график работы или сна, низкий уровень активности, беспокойство и воздействие света, например, избыточное его количество перед сном.К сбою циркадного ритма в сторону замедленной фазы сна, также причастна генетика: как правило, синдром задержки фазы сна наблюдается в семьях – примерно 40% людей унаследовали СЗФС от своих родителей, а согласно результатам работы 2017 года, опубликованной в журнале Cell, мутация в гене CRY1 распространена среди людей с СЗФС. Ген CRY1 (cryptochrome circadian regulator 1) отвечает, как вы уже догадались, за регулирование циркадных ритмов и играет важную роль в регуляции других физиологических функций (обмен веществ, температура тела, кровяное давление и функционирование сердечно-сосудистой системы). Таким образом, природа развития синдрома может быть как врожденной, так и приобретенной.Еще больше увлекательных статей как сон влияет на здоровье и настроение, читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен. Там регулярно выходят статьи, которых нет на сайте!Отметим также, что сбой циркадных ритмов может быть спровоцирован некоторыми заболеваниями, например депрессией, тревожным расстройством, синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и обсессивно-компульсивным расстройством. Также в 10% случаев к развитию СЗФС приводит хроническая бессонница. Диагностировать СЗФС можно на основе описания симптомов и дневниках отслеживания сна.К симптомам синдрома задержки фазы сна исследователи относят невозможность заснуть в нужное время (проявляется в виде жалоб на бессонницу), неспособность проснуться в нужное время и чрезмерную дневную сонливость. Интересно, что сон у людей с СЗФС хороший, с небольшим количеством пробуждений или вообще без них.

Источник: hi-news.ru