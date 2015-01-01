Казалось бы, всем прекрасно ясно, что такое вакцина. Но так ли это на самом деле?Вакцина — это медицинский препарат, после введения которого у человека появляется иммунитет к возбудителям определенных заболеваний. Считается, что вакцинация является самым простым, безопасным и эффективным способом обезопасить свой организм от смертельно опасных инфекционных болезней. Если охватить взглядом историю, благодаря вакцинации человечество остановило распространение оспы, полиомиелита, кори, столбняка и многих других инфекций. Казалось бы, все понятно: в целом люди прекрасно знают, как работают вакцины и для чего они нужны. Но что, если копнуть глубже? Если попросить любого встречного человека объяснить принцип работы вакцин, он вряд ли сможет рассказать что-то внятное. И тем более мало кто сможет пересказать историю их изобретения. Поэтому, прямо сейчас предлагаю восполнить эти пробелы в знаниях, узнав все нужное о вакцинах.Как работают вакцины?Главная задача вакцины — помочь человеческому организму приобрести иммунитет против определенного вируса, бактерии и другого возбудителя болезни. Он будто бы берет иммунную систему за руку, показывает на опасный объект и говорит: «это наш враг, если увидишь его впредь — нападай сразу же». В состав любой вакцины обычно входит агент, который сильно напоминает возбудителя заболевания, но не запускает развитие болезни. Как правило, в качестве агента используется ослабленная или мертвая форма микроба или же определенная часть бактерии или вируса. Именно он и используется в качестве примера для иммунных клеток. Вакцина учит: видите что-то похожее? Нападайте.Вакцины нужны, чтобы организм выработал антитела против болезнейВакцины от коронавирусаСейчас людям больше всего интересно, как работают вакцины от коронавируса. На данный момент самыми известными из них являются американский Pfizer и российский Спутник V. В целом, принцип их действия один и тот же — они попадают в организм человека и помогают ему выработать иммунитет против COVID-19. Но у этих вакцин разные агенты, которые помогают иммунитету распознавать вирус. Препарат Pfizer основан на нуклеиновой кислоте (РНК) и считается вакциной нового поколения. В состав входит только часть генетического кода коронавируса, которая попадает в организм и заставляет его вырабатывать антигены. Считается, что вакцины на основе РНК создаются гораздо быстрее и их легче улучшать. Минусом является только то, что выработанный иммунитет может быть недолговечным.Вакцина Pfizer разработана совместно с компанией BiontechРоссийская вакцина Спутник V, в свою очередь, работает на основе аденовирусного вектора. Вектором является вирус, который лишен гена размножения. На данный момент в России проводится добровольная вакцинация именно этим препаратом. Многие люди относятся к этой вакцине с большим опасением, потому что считается, что она не прошла все необходимые испытания. Уж очень быстро она была разработана и выпущена. Мы часто пишем обо всех важных данных о российской вакцине и исследователи с каждым разом уверяют о ее эффективности и безопасности. Если интересно, можете почитать статью по этой ссылке — там много интересной информации.Недавно мой коллега Иван Кузнецов привился Спутником V. Вот результаты вакцинации.Самая первая вакцина в миреДо XIX века люди были бессильны против многих инфекционных заболеваний. Самой распространенной из них была натуральная оспа, которой ежегодно заражались миллионы людей по всему миру. Около 30% инфицированных умирали, а большая часть выживших оставались инвалидами. Уже в те времена было замечено, что переболевшие оспой люди больше не заражаются болезнью. Со временем врачи пытались сделать так, чтобы люди заражались легкой формой болезни. Некоторые попытки были успешными, но иногда люди все равно заражались тяжелой формой и умирали.Примерно так выглядела вакцинация сотни лет назадСоздателем первой вакцины в истории считается английский врач Эдвард Дженнер (Edward Jenner). В 1796 году он создал вакцину от натуральной оспы, основанную на коровьей оспе. Первым вакцинированным человеком в мире можно считать мальчика по имени Джеймс Фиппс. Сам термин «вакцина» был сформирован только после 100 лет с момента первой вакцинации. Французский микробиолог Луи Пастер (Louis Pasteur) описал главный принцип вакцинации — применение ослабленных возбудителей заболеваний для формирования иммунитета.Читайте также: Как закончились самые известные эпидемии болезней?Когда были изобретены вакцины?После изобретения вакцины от оспы, начали появляться вакцины от других заболеваний:1885 год — вакцина от бешенства;1921 год — вакцина от туберкулеза;1936 год — вакцина от гриппа;1939 год — вакцина от клещевого энцефалита;1992 год — вакцина для профилактики Гепатита А;2000 год — вакцина для профилактики пневмонии.Также в ходе истории было разработано множество способов введения вакцин. Как правило, большинство препаратов вводятся внутримышечно или подкожно. Но есть вакцины, которые вводятся орально, в носовую полость и даже через царапину на теле. Некоторые люди боятся вакцин, считая, что они являются причиной аутизма и других опасных заболеваний. Власти стран активно борются с такими сообществами, потому что отказ от вакцинации может стать причиной новых вспышек заболеваний. Да, у вакцин есть побочные эффекты, но в большинстве случаев они проходят. Главное, чтобы препараты прошли испытания и информация о результатах находилась в открытом доступе.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!О том, нужно ли людям делать прививки, однажды рассуждала моя коллега Любовь Соковикова. Она рассказала, как человечеству удалось победить вирусы и почему получилось так, что многие люди боятся вакцинации. В общем, статья интересная — читайте по этой ссылке.

Источник: hi-news.ru