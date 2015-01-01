В Африке найден метеорит, который старше Земли. Это часть неродившейся планеты

Метеорит Erg Chech 002, найденный в пустыне СахараВ мае 2020 года, на территории пустыни Сахара, был найден очень редкий метеорит, который является фрагментом не успевшей сформироваться планеты. Считается, что небольшой камень был образован более 4,6 миллиардов лет назад, то есть он старше Земли. Исследователи до сих пор занимаются изучением найденного объекта и считают, что он может раскрыть много интересных фактов о формировании планет в Солнечной системе. В рамках данной статьи предлагаю выяснить, что именно ученым известно о необычном метеорите и почему планета, частью которой он является, так и не смогла полностью сформироваться. Стоит начать с того, что найденный объект не образован из слипшихся между собой частиц пыли и горных пород, как большинство обычных метеоритов. Метеорит имеет вулканическое происхождение, то есть относится к классу ахондритов, об особенностях которых я тоже упомяну.Редкий метеорит в пустыне СахараПо данным научного издания ScienceAlert, найденному метеориту было дано название Erg Chech 002 (EC 002). Он был найден в огромном 32-килограммовом куске породы, на территории песчаной пустыни Эрг-Чеч на западе Сахары. Ученые довольно быстро поняли, что имеют дело с чем-то необычным и очень редким. Обычно на Землю падают так называемые хондритовые метеориты, которые состоят из слипшихся хондров — образований сферической формы диаметром не более 1 миллиметра. А найденный метеорит относится к ахондритам, в составе которых хондров нет. Считается, ахондриты лишаются круглых образований в результате плавления, которое обычно происходит в ходе вулканических процессов.Структура метеорита Erg Chech 002Ученые считают, что метеорит является частью протопланеты. Так называется планета в самых ранних стадиях своего возникновения, которая уже прошла стадию внутреннего плавления. Об этом свидетельствует и возраст метеорита — анализ показал, что он образовался примерно 4,6 миллиарда лет назад. Для сравнения, возраст Земли оценивается в 4,5 миллиарда лет. То есть, метеорит возник чуть раньше нашей планеты и, соответственно, старше нее. На протяжении миллиардов лет он летал по просторам Солнечной системы пока, в конце концов, не упал на территорию Сахары.Метеорит был образован во времена, когда в Солнечной системе только зарождались планетыПо мнению исследователей, обнаружение такого метеорита — это очень редкое и важное для научного сообщества явление. Да и вообще, шанс обнаружить ахондрит у ученых крайне мал. По данным Meteoritical Bulletin Database, где собираются данные обо всех упавших на Землю космических объектах, за всю историю наблюдений исследователями было найдено всего лишь 3 179 таких метеоритов. В некоторых источниках говорится, что ахондриты являются распространенными видами метеоритов, но загвоздка заключается в том, что найти их удается не так часто, как хотелось бы.Читайте также: Сколько стоят самые редкие метеориты и где их купить?Судьба протопланетЧто касается того, почему протопланета так и не родилась, у ученых есть одна теория. Она довольно проста и гласит, что небесный объект просто был разрушен и превращен в пыль. Также есть вероятность, что протопланета стала частью какого-то более крупного объекта. Кора протопланеты могла состоять из материала, именуемого как андезит. Он отличается содержанием большого количества кремнезема и ученые считают, что сейчас найти протопланеты из такого материала очень сложно. А все потому, что большинство из них исчезло, так и не став чем-то поистине крупным.Найденный метеорит может рассказать многое о зарождении планетВообще, протопланеты являются одними из самых загадочных космических объектов. В 2016 году исследователи выдвинули весьма смелое предположение о том, что одна из протопланет когда-то даже столкнулась с Луной. Дело в том, что на спутнике нашей планеты есть очень большой кратер, который известен как Море Дождей. Его диаметр равен 1123 километрам, поэтому он хорошо виден с Земли. Долгое время ученые были уверены, что этот кратер возник из-за столкновения метеоритом. Но американские ученые не исключают, что когда-то давно со спутником столкнулось нечто, похожее на формирующуюся протопланету. Подробнее об этой теории можно почитать в этом материале.Море дождей на ЛунеЕсли хотите узнать больше о метеоритах, рекомендую перейти по этой ссылке и узнать о них все самое важное. В статье я рассказал, на какие виды делятся метеориты, где их можно найти и даже как их продать. Также я затронул тему фальшивых метеоритов и их контрабанды. В общем, получился весьма подробный материал, так что приятного чтения!

Источник: hi-news.ru