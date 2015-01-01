Tesla может выпустить автомобиль с 7 сиденьями. Или это оптическая иллюзия?

Как вы думаете, что это?Автомобили Tesla пользуются большой популярностью и, пожалуй, являются самыми известными в своем роде. Наверное, даже вы мечтаете купить себе электромобиль от Илона Маска, ведь в нем есть система автоматического вождения, огромный дисплей с играми и много других удобных особенностей. Только вот многодетным семьям эти автомобили лучше обходить стороной — внутри них катастрофически не хватает места. Да, четыре человека там точно уместятся, но что делать, если в салон нужно вместить больше людей? Конечно, можно купить электрический кроссовер Tesla Model Y с семиместной конфигурацией, однако считается, что даже в нем детям не будет хватать места. Кажется, компания Tesla в курсе нехватки мест для пассажиров и в скором времени может представить автомобиль Tesla Model S с тремя рядами сидений. Такая модификация была замечена на видео, снятом при помощи дрона. Давайте посмотрим, что интересного смогли заснять авторы видеоролика?Кроссоверы — это легковые автомобили, имеющие особенности внедорожников. Они очень похожи на них внешне, например, высокой посадкой водителя и пассажиров. И в них гораздо больше места, чем в седанах.Вместительность Tesla Model SО семиместной версии автомобиля Tesla Model S было рассказано в издании CarBuzz. На одном из опубликованных на YouTube видео, авторы заметили автомобиль Tesla Model S, который будто бы имеет третий ряд сидений. Темно-серый автомобиль появляется на 04:12 минуте, в правом нижнем углу. Обратите внимание на заднее стекло — в салоне есть что-то вроде небольших сидений. Так, по крайней мере, кажется авторам оригинальной статьи. Такое смелое предположение возникло не на пустом месте. Дело в том, что в 2019 году Илон Маск сообщал, что когда-нибудь они выпустят Tesla Model S с семью местами. Может, это время уже настало?Внимание на 04:12 минутуТолько вот лично мне кажется, что на видео возникла какая-то оптическая иллюзия. Такой вариант не отрицают и авторы статьи. Автомобиль Tesla Model S очень низкий и его крыша очень покатая, без крутых изгибов. Уж очень не верится в то, что компании каким-то волшебным образом удалось уместить в заднюю часть электромобиля дополнительный ряд сидений. Длина кузова, кажется, не изменилась. Даже если третий ряд есть, сидящие на нем пассажиры будут чувствовать себя зажатыми в тисках.Тот самый загадочный автомобильВпрочем, авторы статьи напоминают, что у Tesla Model S есть модификация с кузовом типа лифтбэк. Так называется тип кузова с относительно большим углом наклона крыши. Но даже в этом случае маловероятно, что пассажиры на третьем ряду автомобиля Tesla Model S будут чувствовать себя комфортно. Однако, там могут поместиться маленькие дети — может, компания хочет выпустить модификацию со специальными детскими местами? Если да, за такую опцию наверняка придется доплатить 2-3 тысяч долларов.Читайте также: Вот почему Tesla должна выпустить дешевый Model 2 как можно раньшеОсобенности Tesla Model SА ведь стоимость Tesla Model S и без того высокая. Это самая дорогая модель компании, цена которой стартует от 70 тысяч долларов и доходит до 140 тысяч долларов. Впервые этот электромобиль представлен в 2012 году и в январе получил одно из самых крупных обновлений. Так называемый Tesla Model S Plaid разгоняется до 100 километров в час за 2 секунды и на одном заряде аккумулятора может проехать 840 километров. Компания Tesla уверяет, что это самый быстро разгоняющийся автомобиль, который вышел в серийное производство. Стоимость Tesla Model S Plaid равна 150 000 долларам. Если выйдет модификация с семью сиденьями, она будет стоить еще дороже.Задний ряд сидений современной модели Tesla Model SА вообще, для больших семей авторы статьи рекомендуют купить автомобиль Honda Pilot. Конечно, это не электрокар, но в него может поместиться до 8 человек и стоит он от 3,75 миллионов рублей. Вполне заманчивая цена, учитывая что упомянутый выше Tesla Model S по текущему курсу стоит более 10 миллионов рублей. Если учесть, что в России очень мало зарядных станций для электромобилей, выбор не такой уж и большой.Вместительный салон Honda PilotСтоит отметить, что новая версия Tesla Model S также полностью изменена изнутри. Мой коллега Артем Сутягин сравнил интерьер новой моделью с кабиной космического корабля и сделал это вполне оправданно — вы только посмотрите на фотографии!Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Под конец хочется узнать ваше мнение: как вы думаете, выпустит ли Tesla автомобиль с тремя рядами сидений? Или же вам кажется, что на видео возникла оптическая иллюзия и все это шум на пустом месте? Своим мнением, как всегда, можно поделиться в комментариях.

Источник: hi-news.ru