Комета Леонардо станет самым зрелищным событием 2021 года

Комета Леонард была обнаружена астрономами в январе 2021 года.В прошлом небольшие небесные тела, обращающиеся вокруг Солнца по вытянутой орбите и иногда образующие хвост из газа и пыли, считались дурным предзнаменованием. Древние греки, например, изображали кометы в виде отрубленных голов с развевающимися волосами, а в переводе с греческого слово «комета» означает «волосатая звезда». Но не стоит удивляться подобному отношению наших предков к этим небесным странникам – большую часть времени люди видели в ночном небе небе Луну, звезды и планеты, а вот движущиеся яркие объекты наблюдателей пугали. Поскольку история нашего вида сопряжена с такими трагическими событиями как войны и эпидемии, каждому появлению кометы сопутствовало одно из неминуемых несчастий. Считалось, что чем ярче комета, тем более суровые испытания она сулит человечеству. Но времена изменились и сегодня наслаждаемся пролетающими мимо кометами без опаски и волнений. Интересно, что в январе 2021 года астрономы открыли новую невероятно яркую комету под названием C/2021 A1 (Leonard), наблюдать которую можно будет невооруженным взглядом в декабре.Обитатели Солнечной системыНаблюдаемая Вселенная скрывает в себе множество тайн. Многие из них, вероятно, так навсегда и останутся неразгаданными, однако вряд ли это ослабит интерес к космосу среди ученых и простых обывателей. За последние 54 года, начиная с запуска советского спутника, нам удалось нанести на карту все планеты Солнечной системы, а также их многочисленные спутники. Но планеты и луны – не единственные обитатели нашей галактики.Между Юпитером и Марсом, как надеюсь, известно уважаемому читателю, находится пояс астероидов – место скопления множества объектов всевозможных форм и размеров, так называемых малых планет. Астероиды, как и метеориты, иногда падают на Землю, радуя ученых из разных областей науки. Но есть на космической сцене, которую мы наблюдаем с Земли, еще более удивительные объекты.Между Марсом и Юпитером расположился пояс астероидов, заполненный ледяными и каменными объектами.Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира популярной науки и высоких технологий? Подписывайтесь на наш канал в Google News чтобы не пропустить свежие анонсы нашего сайта!Комета Леонардо – небесный странникКометы, как известно современной науке, состоят в основном из замороженных газов, которые нагреваются по мере приближения к Солнцу и светятся от солнечного света. Когда газы нагреваются, солнечный ветер — субатомные частицы, излучаемые нашей звездой — выдувает расширяющийся материал в красивый хвост кометы (да-да, именно эти хвосты напоминали наблюдателям древности отрезанные головы с пышной шевелюрой).Сегодня профессиональные астрономы могут наблюдать от полудюжины до дюжины комет в любую ночь. Но кометы, достаточно яркие, чтобы взволновать тех из нас, у кого больших телескопов нет, довольно необычны и появляются в среднем один или два года каждые 10-15 лет. Можно даже сказать, что появление в ночном небе большой и яркой кометы – сравнительно редкое событие, которое случается не чаще чем 6—7 раз в столетие. И хотя кометы наблюдают уже много веков, природа этих космических путешественников скрывает в себе еще немало загадок.Вам будет интересно: Nasa поделилось фотографиями первой межзвездной кометыНа приведенной диаграмме показан путь кометы на фоне звезды в течение следующих 3 месяцев.Комета C/2021 A1 (Leonard) была обнаружена астрономом Грегори Леонардом 3 января 2021 года в обсерватории Маунт-Леммон, расположенной к северо-востоку от Тусона (Аризона, США). Когда Леонард впервые увидел комету, это был чрезвычайно тусклый объект небольшой величины, расположенный на расстоянии около 5 астрономических единиц от Солнца (астрономическая единица равна среднему расстоянию Земли от Солнца – 149,565 миллиона км).В настоящее время C/2021 A1 (Leonard) находится между орбитами Юпитера и Марса. Исследователи отмечают, что комета достигнет перигелия – ближайшей точки орбиты к Солнцу – примерно 3 января 2022 года. Это означает, что у нас будет целый год, чтобы увидеть, как эта небесная путешественница становится все ярче и ярче.Читайте также: Получены новые снимки загадочной кометы БорисоваКак отмечают астрономы из Лаборатории реактивного движения NASA, первое приближение кометы Леонардо к Земле состоится 12 декабря 2021 года около 14:13 по московскому времени. Орбита кометы также позволяет предположить, что она пройдет относительно близко к Венере 18 декабря 2021 года. В целом, согласно имеющимся на сегодняшний день оценкам, наблюдать Леонардо можно будет в течение нескольких дней до приближения к Земле в начале декабря 2021 года. Созерцание этой яркой красавицы невооруженным глазом с помощью бинокля также возможно.Астрономы считают, что комету Леонардо можно будет увидеть в декабре 2021 года невооруженным взглядом.Постарайтесь не пропустить это астрономическое событие, потому что кометы, достаточно яркие, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом, довольно необычны и появляются на ночном небе Земли не так уж часто. В средних широтах Северного полушария комета будет доступна для наблюдений начиная с сентября 2021 года.Интересно, что у кометы Леонардо гиперболическая орбита. Это означает, что как только она пройдет мимо Солнца, то будет выброшена из Солнечной системы и больше мы ее никогда не увидим, так что возможность и правда уникальная. Орбита кометы также демонстрирует, что C/2021 A1 не является «новой» кометой, пришедшей непосредственно из облака Оорта — ледяной оболочки вокруг Солнечной системы, где, по-видимому, возникают кометы перед тем, как облететь вокруг Солнца. Скорее всего, комета Леонарда движется по замкнутой орбите и, вероятно, посещала окрестности Солнца по крайней мере один раз в прошлом, около 70 000 лет назад.

Источник: hi-news.ru