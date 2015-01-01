Какие реактивные ранцы могут использоваться в военных целях?

Реактивные ранцы пока почти не используются в военной отрасли, но скоро это изменитсяРеактивный ранец — это летательный аппарат в виде рюкзака, который надевается на спину и позволяет людям перемещаться по воздуху за счет вырывающейся из сопла жидкости или газа. На данный момент большинство из таких аппаратов создано инженерами-любителями и используется во время развлекательных представлений. Недавно американское агентство DARPA заинтересовалось, могут ли реактивные ранцы каким-то образом использоваться в военных целях. Ведь они наверняка могут быть полезны для разведки и выполнения других задач, требующих особой скрытности. Агентство запустило конкурс по разработке военного реактивного ранца и выдвинуло очень даже серьезные требования. В рамках данной статьи предлагаю выяснить, каким должен быть идеальный реактивный ранец и существует ли такой в реальности. Спойлер: да, пригодный для военных целей ранец уже создан и даже используется.Что такое джетпак?Реактивные ранцы также известны как джетпаки. Почти все они сделаны в виде рюкзака с несколькими реактивными двигателями компактного размера. Для управления обычно используются две ручки, которые меняют направление сопел, из которых вырывается расширяющийся газ или жидкость. Как правило, при помощи реактивного ранца можно летать всего лишь по 10 минут, но зато скорость равна 200 километрам в час. После полета ранец нужно снова заправлять, на что уходит довольно много времени. Вдобавок, чтобы всегда быть готовым к полету, пилотам нужно иметь при себе запас топлива. В общем, на данный момент реактивные ранцы — это необычный, но далеко не самый удобный способ передвижения.Джетпаки разрабатываются любителями, поэтому выглядят очень по-разному. Но в целом принцип их работы одинаковИнтересный факт: если хочется полетать на реактивном ранце, стоит попробовать развлекательный Jetlev. Он как раз позиционируется как снаряд для активного отдыха. Он не испускает реактивных струй, потому что работает на воде. Она под большим напором выпускается из сопел и толкает человека вверх. Летать на таком аппарате можно только над водой на высоту не более 15 метров.Видео с джетпаками, работающими на водеВоенный реактивный ранецАгентство DARPA уверено, что военные реактивные ранцы должны быть достаточно легкими и небольшими, чтобы их мог переносить один человек. Если аппарат многоразовый, обслуживание и заправка топливом должны быть максимально простыми и не требовать дополнительного оборудования. В идеале, сборка и подготовка к полету не должны занимать больше 10 минут. Также очень важно, чтобы с реактивным аппаратом можно было взлетать как с земли, так и с вертолетов и других летательных средств. Дальность полета должна быть не меньше 5 километров, иначе в джетпаке не будет никакого смысла.Если бы джетпаки были созданы давно, войны могли выглядеть примерно такОчень важный параметр военных джетпаков — это незаметность. Причем речь идет не только о низком уровне шума. Вражеские летательные аппараты обычно легко обнаруживаются при помощи радаров, поэтому ранец должен оставаться для них незаметным. Это особенно важный параметр потому, что джетпаки не могут защитить пилотов от вражеского оружия. Поэтому, каким бы мощным и удобным не был реактивный ранец, если он шумит и легко обнаруживается радарами, агентству DARPA он вряд ли понравится. Однако, если какой-нибудь компании удастся создать реактивный ранец, который соответствует всем требованиям, агентство DARPA может начать его массовое производство и поставлять в различные войска.Читайте также: Произошло первое в истории смертельное падение с реактивным ранцемДжетпак JB-11На данный момент единственным военным подразделением, которое заказало поставку реактивных ранцев, являются Силы специальных операций. В 2016 году командование заключило контракт с производителем летательных аппаратов JetPack Aviation на поставку джетпаков модели JB-11. Они оснащены шестью реактивными двигателями и могут находиться в воздухе около 10 минут — этого хватает на преодоление примерно 30 километров. Скорость движения этого джетпака достигает 320 километров в час, а максимальная высота полета достигает 4,5 километров. Этот джетпак был представлен на технологической выставке CES 2018 и о нем рассказывало издание BBC.Полет на реактивном ранце JB-11Пожалуй, на данный момент реактивный ранец JB-11 от JetPack Aviation является единственным, кто пригоден для использования в военных целях. Выше я уже отметил, что большинство джетпаков изготавливаются инженерами-любителями. Взять, к примеру, реактивный ранец от американского изобретателя Ричарда Браунинга. В 2018 году он стоил 340 тысяч фунтов стерлингов, что по текущему курсу равно около 35 миллионам (!) рублям. Разработанный «костюм железного человека» выглядит эффектно и изобретатель много раз удивлял своими полетами. Вот небольшая статья об удивительном проекте Ричарда Браунинга.Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Еще одним известным летчиком-испытателем является Фрэнки Запата. Он является изобретателем летающего скейтборда Flyboard Air, который работает почти по такому же принципу, что и реактивные ранцы. В 2019 году летчик решил использовать этот аппарат, чтобы перебраться из Франции в Великобританию через пролив Ла-Манш. Я рассказывал о его затее в этом материале. Приятного чтения!

Источник: hi-news.ru