Каждую минуту выбрасывается 3 миллиона медицинских масок. Что будет с природой?

Вот такой набор масок был выловлен в водах ГонконгаВ начале пандемии коронавируса в 2020 году на нашем сайте вышла статья о том, что медицинские маски и перчатки в будущем могут нанести природе сильный вред. Мы подсчитали, что ежедневно россияне будут выбрасывать около 115 миллионов пар защитных средств и каждый месяц тратить на них по 46 миллиардов рублей. Тогда во вред масок и перчаток мало кто верил, но сейчас ими наполнены все мусорные баки каждого города и даже небольших населенных пунктов. Наш прогноз оказался верным — ученые официально признали, что масочный режим вредит природе. По их расчетам, каждую минуту (!) в мире выбрасывается по 3 миллиона медицинских масок, которые сделаны из опасных для окружающей среды материалов. Исследователи считают, что о потенциальной экологической угрозе должно знать как можно больше людей и эту проблему нужно как-то решать. Они предложили несколько вариантов.Сколько медицинских масок выбрасывается в природу?Тревожные результаты проведенного исследования были опубликованы в научном журнале Frontiers of Environmental Science & Engineering. По оценкам авторов работы, каждый месяц в мире выбрасывается около 129 миллиардов масок для лица. Экологи напомнили, что большинство из этих защитных средств — это одноразовые изделия из пластика, которые не могут разложиться в почве на протяжении тысячи лет. Однако, они легко распадаются на крошечные пластиковые частицы, которые тоже вредят природе и всем живым организмам.Скоро в России растает снег и мы увидим, как намусорили медицинскими маскамиСчитается, что каждый месяц компании производят по 43 миллиарда одноразовых масок. Темпы производства можно сравнить с выпуском пластиковых бутылок, в которые разливаются газированные напитки и прочие жидкости. Однако, около 25% выброшенных бутылок перерабатываются и используются повторно — это хоть какая-то забота об окружающей среде. А вот о переработке медицинских масок до сих пор никто всерьез не задумывался. И это при том, что они сейчас лежат на каждом шагу. Во время прогулки обратите внимание, что маски кучами лежат даже на земле.Вред медицинских масокУченые считают, что если не утилизировать медицинские маски каким-то особым образом, со временем они станут еще одной причиной загрязненности нашей планеты. Впрочем, они уже могут быть главным мусором — просто у ученых пока нет этому доказательств. Находясь в природе, маски начинают распадаться на части и превращаться в мелкие частицы 5-миллиметрового размера. Со временем они превращаются в нанопластик меньше 1 микрометра, который легко проникает в организмы живых организмов и накапливается в больших количествах.Всемирная организация здравоохранения считает, что микропластик не вредит здоровью. Но это пока не доказано в рамках долгосрочных исследованийЕсли коротко, то медицинские маски производят микропластик быстрее и в большем количестве, чем пластиковые бутылки и пакеты. И с этим надо что-то делать.Исследователи также отметили, что медицинские маски также выделяют в природу такие опасные элементы, как бисфенол А и тяжелые металлы. Считается, что бисфенол быстро впитывается кожей человека и провоцирует возникновение проблем со здоровьем. Особенно вреден он для детей — есть предположение, что вещество плохо влияет на развитие плода в утробе матери. А накопление в организме тяжелых металлов может привести к нарушению обмена веществ и возникновению мутаций.Читайте также: Что страшного произойдет, если долго не менять медицинскую маску?Как спасти природу?Авторы научной работы предложили четыре способа защиты природы от воздействия одноразовых масок:установка специальных мусорных баков, куда можно выкидывать только маски. Таким образом их можно утилизировать отдельно, без вреда для окружающей среды;разработка правил обращения использованными масками. Они нужны, чтобы приучить людей не выбрасывать защитные средства где попало;замена одноразовых масок на многоразовые. Ученые уже доказали, что самодельные маски из ткани тоже хорошо защищают от заражения — на нашем сайте даже есть инструкция по их изготовлению;разработка биоразлагаемых масок. Эту идею год назад уже предлагал создатель Hi-News.ru Михаил Королев в материале, который я упомянул в начале статьи.Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Медицинские маски и перчатки вредят природе — это факт. Однако, без них сегодня не обойтись и носить их очень важно. И дело не только в том, что тем самым человек защищает себя от вируса. Важнее то, что ношением маски он заботится о здоровье других людей. Чтобы не вредить природе, на данный момент можно полностью перейти на многоразовые маски, сделанные из ткани. Можно сделать или купить себе 2-3 штуки, менять в течение дня и вечером закидывать в стирку. И экономно, и с заботой о природе.

Источник: hi-news.ru