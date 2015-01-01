Представлен первый в России электрический мотоцикл Aurus. Он вряд ли будет вам по карману

Электрический мотоцикл AurusВ 2013 году российский институт «НАМИ» начал разрабатывать автомобили семейства Aurus для перевозки президентов и других охраняемых лиц. На данный момент под этой маркой официально выпущены только седан и лимузин Senat, но в будущем количество транспортных средств увеличится. Например, недавно Министерство промышленности и торговли опубликовало видео с первым электрическим мотоциклом Aurus. Пока это только прототип, но он действительно работает и некоторые его технические характеристики уже известны. В рамках данной статьи предлагаю разобраться, какими особенностями обладает новый мотоцикл и уже вышедшие автомобили люксового бренда. Ну и, конечно же, вам наверняка интересно, сколько стоит автомобиль, на котором передвигаются президент и другие важные люди?Первый электрический мотоцикл в РоссииСообщается, что электрический мотоцикл Aurus отвечает всем требованиям сотрудников Федеральной службы охраны. Он оснащен электрическим двигателем мощностью 190 лошадиных сил и разгоняется до 100 километров в час за 3,7 секунд. Внешний вид мотоцикла выполнен в том же стиле, что и седан Senat и не вышедший кроссовер Komendant. Разработчикам было очень важно, чтобы транспорт был чем-то похож друг на друга. Ведь мотоцикл планируется использовать для сопровождения автомобиля, в котором будут ехать важные лица. Запас хода электромотоцикла и его максимальная скорость пока неизвестны. Скорее всего, эта информация будет раскрыта при готовности финальной версии мотоцикла. Но когда это случится — пока неизвестно.Этот электрический мотоцикл вполне можно считать первым в России. Но зарубежные компании разрабатывают мотоциклы с электрическим двигателем уже несколько лет. Самый известный из них — Harley Davidson LiveWire. Он был представлен в 2018 году, в рамках итальянской выставки EICMA. От одного заряда мотоцикл может проехать около 225 километров. Заряд аккумулятора до 100% занимает около 1 часа. Разгон до 100 километров в час происходит за 3 секунды. Стоимость мотоцикла оценивается в 30 000 долларов.Электрический мотоцикл Harley Davidson LiveWireСтоит отметить, что в 2019 году компания Harley Davidson временно остановила производство электрических мотоциклов LiveWire. Причина была довольно серьезная.Автомобиль президента РоссииС 2018 года автомобилем президента России является упомянутый выше Aurus Senat. Бронированный автомобиль оснащен восьмицилиндровым двигателем объемом 4,4 литра, который разработан совместно с Porsche Engineering. Разгон до 100 километров в час происходит за 4,7 секунды, а максимальная скорость движения достигает 250 километров в час.Президентский автомобиль Aurus SenatА теперь самое интересное. Стоимость базовой версии президентского Aurus Senat изначально составляла 18 миллионов рублей. Но в конце февраля 2021 года была названа новая цена — 22 миллиона рублей. А вот стоимость мотоцикла Aurus пока не названа. Но это явно не дешевый транспорт, ведь речь идет о люксовой технике.Мотоцикл Aurus рядом с автомобилем SenatСерийный автомобиль Aurus Senat начнут поставлять первым частным заказчикам в конце весны 2021 года. А вот о сроках выхода электрического мотоцикла на данный момент ничего не известно. Как и говорилось выше, на видео был показан только прототип, а не финальная версия. Скорее всего, конечный продукт будет выпущен после проведения испытаний прототипа.Еще одна фотография электрического мотоцикла AurusВ 2021 году также должно начаться производство кроссовера Aurus Komendant. На данный момент известно, что этот полноприводный автомобиль будет оснащен восьмицилиндровым двигателем мощностью 598 лошадиных сил. Другой информации, к сожалению, нет.Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Президентские самолетыНа автомобилях президенты ездят только на относительно небольшие расстояния. А вот если им нужно перебраться в другую страну, они используют самолеты. Про самолеты президентов у нас есть другая, очень подробная статья. В ней я рассказал, как про российские, так и про американские летательные средства. В США самолеты президента именуются как «Air Force One», что можно перевести как «Борт номер один». А у нас важнейшее летательное средство называется просто «Самолет президента России». В общем, если хотите узнать о них больше, а также прочитать про самый первый президентский самолет — переходите по этой ссылке.

Источник: hi-news.ru