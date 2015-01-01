Чем отличаются антитела к коронавирусу и какой тест сдавать

Существует несколько видов теста на антитела к коронавирусу, и в них легко запутатьсяМы живём в условиях пандемии уже больше года. За это время мы буквально срослись с масками, привыкли чуть что обрабатывать руки антисептиками, практически перестали здороваться за руки и выучили много новых слов. Сегодня сложно найти человека, который был бы не в курсе, что такое COVID-19, сатурация, ИВЛ и антитела. Но если первых трёх терминов все боятся, то последний хотят получить все. Поэтому в последнее время стали чрезвычайно популярны тесты на антитела. Их стали предлагать практически все лаборатории и частные медицинские компании. Но какой тест выбрать?На написание этой статьи меня подтолкнула личная история. Я уже рассказывал о том, что привился двумя компонентами вакцины «Спутник V». Поэтому мне было интересно посмотреть, как будет меняться содержание антител в моём организме. Всего я запланировал сдать 4 теста, из которых к настоящему моменту сдано уже 3. О результатах первых двух можете почитать по этой ссылке. Оба они – что логично – оказались положительными и продемонстрировали рос титра антител. Однако третий тест почему-то оказался отрицательным! Разберёмся, как так могло произойти.Мой тест оказался отрицательным, хотя я не так давно сделал обе прививки от коронавирусаЧем отличаются тесты на антителаБольшинство лабораторий, которые делают тесты на антитела к коронавирусу, предлагают несколько видов анализов:Антитела IgG к спайковому (S) белку;Антитела IgG к нуклеокапсидному (N) белку;Антитела IgM;Антитела IgM и IgG суммарно.Иммуноглобулин G, или, IgG – это те самые антитела к коронавирусу, которые вырабатываются после перенесённого заболевания или вакцинации.В отличие от иммуноглобулинов M (IgM), который указывает на присутствие вируса в организме, они свидетельствуют о содержании в организме белков, способных противостоять COVID-19.Сами тесты в свою очередь делятся на несколько подвидов:Качественный – определяется сам факт наличия антител, а результат представляется в виде «положительно» или «отрицательно»;Полуколичественный – содержание антител определяется путём вычисления коэффициента позитивности, то есть оптической плотности пробы к пороговому значению (это не концентрация антител, поэтому скорее всего цифра будет низкой);Количественный – определяется именно концентрация антител, которая представляется в виде относительных единиц на миллилитр крови (цифры самые высокие).Но если с иммуноглобулином M всё в принципе понятно – это антитела коронавируса, указывающие на то, что заболевание протекает в данный момент, — то вот отличить IgG (S) от IgG (N) многим будет не под силу. Несмотря на то что и то, и другое — это антитела, которые организм вырабатывает для противостояния коронавирусу, это не одно и то же.Антитела к спайковому белку или к нуклеокапсидномуАнтитела IgG к спайковому (S) белку вырабатываются в организме после введения вакцины. Это очень эффективный вид антител, и его вполне достаточно, чтобы защитить большинство пациентов от заражения новой коронавирусной инфекцией. Учёные специально как бы облегчили вакцину, удалив оттуда IgG (N), чтобы вакцинация не била по организму слишком сильно.Антитела IgG (S) и IgG (N) вырабатываются в организме после перенесённого заболевания. По крайней мере, должны. То есть IgG к нуклеокапсидному (N) белку не могут появиться в организме только после вакцинации. Их содержание позволяет определить, откуда именно антитела взялись в организме пациента. Однако IgG (N), во-первых, имеют склонность к исчерпанию, а, во-вторых, могут не выработаться даже в результате перенесённого заболевания.Заходите в наш специальный Telegram-чат. Там всегда есть с кем обсудить коронавирус и не только.Какой тест на антитела выбратьВ зависимости от того, болели ли вы или делали вакцину, нужно сдавать разные тестыОказалось, что мой третий тест был сделан именно к IgG к нуклеокапсидному (N) белку, а не к спайковому (S). В большинстве случаев эти анализы стоят абсолютно одинаково и называются очень похоже. Рядовые пациенты понятия не имеют, чем они отличаются, потому что многие лаборатории оперируют такой специфической терминологией, как спайк и нуклеокапсиды.Нет, конечно, кое-где встречается упоминание того, что тест на антитела к S-белку делается после вакцинации, однако я не нашёл ни одной лаборатории, которая бы писала, что IgG к нуклеокапсидному (N) белку появляются после перенесённого заболевания. Кстати, именно с этой претензией я обратился в Инвитро, где мне разъяснили разницу в тестах, но отказались компенсировать деньги, потраченные на неверно выбранный тест, потому что я выбрал его сам.Инвитро, например, не пишет, что после прививки нужен другой тест на антителаИ так, давайте ещё раз и тезисно:Нет лучшего теста на антитела, потому что каждый является сугубо специфичным и соответствует конкретной ситуации;Тест на IgG к спайковому белку рекомендуется делать после вакцинации;Тест на IgG к нуклеокапсидному белку рекомендуется делать после перенесённого COVID-19, но в пределах 3-6 месяцев (затем антитела пропадают);Тесты на антитела могут не показать их наличия вообще, потому что каждый организм воспринимает вирус или вакцину по-разному;Количественный тест на антитела к коронавирусу – самый дорогой, поэтому, если вам неинтересна цифра, можно делать просто качественный, который определит сам факт наличия антител.Иван Кузнецов, специально для Hi-News.ru

Источник: hi-news.ru