SpaceX назвала имена людей, которые первыми отправятся в космическое путешествие

Слева направо: Хейли Арсено, Крис Семброски, Джаред Исаакман и Сиан ПрокторВ феврале 2021 года стало известно, что совсем скоро компания SpaceX отправит на орбиту Земли первых космических туристов. Миссия Inspiration4 была разработана совместно с бизнесменом Джаредом Айзекманом (Jared Isaacman) и создана в целях благотворительности. Чтобы стать одним из участников миссии, желающим нужно было пожертвовать деньги больнице святого Иуды в городе Мемфис, штат Теннесси. Конкурс наконец-то завершился и нам стали известны имена четырех людей, которые уже в сентябре текущего года отправятся в космическое путешествие. Они проведут на орбите нашей планеты несколько дней, но перед этим пройдут подготовку, которая продлится несколько месяцев. Среди членов экипажа космического корабля Crew Dragon есть сам Джаред Айзекман, сотрудница больницы святого Иуды, опытный летчик-испытатель и 51-летний педагог. Давайте познакомимся с ними поближе.Первые космические туристы SpaceXБизнесмен Джаред Айзекман является главой компании Shift4 Payments. Эта компания была основана в 1999 году и занимается обработкой платежей. На момент создания компании предпринимателю было всего лишь 16, а сейчас Джареду Айзекману 38 лет. Основанная им организация уже довольно крупная и обрабатывает платежи для 200 000 компаний, работающий в сфере розничной торговли и развлечений.Джаред АйзекманСотрудницу больницы святого Иуды зовут Хэйли Ансеро (Hayley Arceneaux) и ей 29 лет. В детстве она пережила удаление тазобедренной кости. Она станет самой молодой американкой, которая когда-либо летала в космос. Также девушку можно будет считать первым человеком на орбите, который носит протез.Хэйли АнсероТретьим членом экипажа космического корабля Crew Dragon станет 41-летний Крис Семброски (Chris Sembroski). Он является ветераном ВВС США и на данный момент работает на авиакомпанию Lockheed Martin. Около 20 лет назад он уже работал в лагере космической подготовки, так что полет в космос для него будет не в новинку.Крис СемброскиЧетвертый человек, который в сентябре отправится в космос — это 51-летняя Сиан Проктор (Sian Proctor). Свою жизнь она посвятила педагогике и предпринимательству, а также проходила обучение пилотажу. Однако, в отличие от Криса Сембовски, ранее женщина не имела ничего общего с космосом.Сиан ПрокторЧитайте также: Космический туризм на воздушном шаре. Как такое возможно и сколько стоит?Подготовка к путешествию в космосеНа протяжении последующих шести месяцев группа этих людей будет проходить подготовку к полету. Запуск космического корабля Crew Dragon с первыми космическими туристами SpaceX планируется провести уже в сентябре 2021 года. Важно отметить, что аппарат Crew Dragon будет не новым — компания доверит жизни людей уже использованному ранее кораблю. Может, оно и к лучшему, потому что он уже явно проверен и никаких серьезных неисправностей в нем быть не должно.Космический корабль Crew DragonЭкипаж корабля проведет на орбите несколько суток, но точное количество дней пока неизвестно. Они будут лететь на высоте 539 километров над поверхностью Земли, то есть расположатся выше Международной космической станции. Для сравнения, МКС на данный момент находится на высоте 408 километров.Стоит отметить, что ранее запуск миссии Inspiration4 был намечен на октябрь-декабрь. Илон Маск говорил, что длительность полета составит от 2 до 4 дней. Но при этом он не отрицал, что миссию можно будет продлить по желанию заказчика. Теперь же дата запуска более точная и намечена на сентябрь. Вопросы остаются только к длительности полета.Сомнений в том, что двумя членами экипажа станут Джаред Айзекман и Хэйли Ансеро не возникало — создатель миссии и сотрудница больницы заранее были определены как участники. А вот Крис Семброски и Сиан Проктор большие счастливчики. По данным издания Today, в конкурсе за место на корабле приняло участие более 70 000 человек. И именно эти два участника оказались победителями.Эти люди скоро полетят на орбиту Земли в качестве туристовИнтересный факт: благодаря проведенному конкурсу, больница святого Иуды привлекла более 15 миллионов долларов. И это не считая того, что ранее Джаред Айзекман пожертвовал ей 100 миллионов долларов. Больница святого Иуды занимается лечением детских болезней.Кажется, мы стоим на пороге космических путешествий. Помимо компании SpaceX, услуги космического туризма предлагает компания Virgin Galactic. Недавно она представила новый космоплан VSS Imagine, внутри которого могут поместиться шесть пассажиров и два пилота. Подробнее о новинке можно почитать в этом материале.

Источник: hi-news.ru