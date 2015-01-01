Выведена порода кроликов, которые ходят на передних лапах. Все из-за ошибки ученых

Альфорский прыгунПо данным за 2017 год, в мире существует более 300 пород домашних кроликов. Самой необычной породой по праву можно назвать альфорских прыгунов (sauteur d’Alfort), представители которой на первый взгляд кажутся обыкновенными, но во время бега ведут себя крайне странно. Ходят они как обычно, но если им нужно перейти на бег, они поднимают свои задние лапы высоко вверх и бегут только на передних лапах. Настоящие акробаты! Ученым уже было известно, что кролики вынуждены так делать потому, что во время бега их задние конечности не могут двигаться должным образом и чуть ли не волочатся за телом. Чтобы этого не происходило, животные поднимают задние лапы и быстро перебирают передними. Необычное поведение кроликов связано с мутацией, которая возникла при выведении породы путем скрещивания. Недавно ученые узнали подробности об этой генетической ошибке.Для чего нужен спинной мозг?Для животных очень важно иметь хорошую координацию движений. За счет этого хищники имеют больше шансов поймать добычу, а слабые животные — быстрее убежать от врагов. За движения в большей степени отвечает спинной мозг, который расположен внутри позвоночника. Находящиеся внутри спинного мозга нейроны управляют ритмом движений, активностью мышц и так далее. Что не менее важно, спинной мозг также координирует движения левых и правых конечностей. От этой координации зависит походка животного: одни виды передвигаются на двух конечностях, а другие — на четырех. Одни животные чередуют правую и левую конечности, а другие синхронизируют их. Например, синхронно движутся задние лапы у кроликов во время прыжков.Кролик бегает на передних лапахИнтересный факт: спинной мозг выполняет и многие другие функции. Например, он поддерживает связь между стволом головного мозга и внутренними органами. Если говорить проще, он регулируют процессы, которые не требуют осознанного контроля: сокращения сердца, дыхание, выработку желудочной кислоты и так далее.Самые необычные кроликиУпомянутым в начале статьи альфорским прыгунам с координацией движений не повезло. На большой скорости их задние лапы не могут синхронизироваться, поэтому буквально волочатся за их телом. Поэтому, во время бега они поднимают свои неполноценные задние конечности вверх и бегут, используя только передние лапы. Но это не единственная проблема альфорских прыгунов. Исследователи уже давно заметили, что детеныши кроликов этой породы часто рождаются слепыми.Еще одна фотография альфорского прыгунаНедавно ученые из Португалии и Швеции решили разобраться, с чем связаны все эти недуги кроликов. Они провели несколько генетических экспериментов и выяснили, что во время создания породы альфорских прыгунов возникла мутация. Она наблюдается в одном единственном гене, который приводит к неправильному развитию спинного мозга животных. Этот ген известен как RORB и его задача заключается в том, чтобы давать клеткам млекопитающих команды на производство определенных белков. Мутация привела к тому, что дефицит веществ стал причиной уменьшения количества нейронов спинного мозга.Видео с альфорским прыгуномЧитайте также: По США распространяется вирус, который приводит к гибели кроликовВ ходе дальнейшей работы ученые обнаружили, что у остальных пород кроликов дефицита белков в спинном мозге не наблюдается. Они обратили внимание на закономерность: если мутации гена RORB нет, кролики способны бегать и скакать, а если с геном что-то не так, кролики бегают на передних лапах. Исходя из этого авторы научной работы сделали вывод, что ген RORB может быть ответственен за способность прыгать и у других видов животных. Например, такой способ передвижения предпочитают кенгуру, антилопы и так далее.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!По шведского генетика Лейфа Андерссона (Leif Andersson), на способы передвижения животных влияют и многие другие гены. Однако мутация в гене RORB является исключительным явлением, когда изменение в одном гене влияет на походку животных настолько радикальным образом. Информации о том, мешает ли мутация кроликам вести способный образ жизни нет. Но если подумать, неспособность использовать все лапки уменьшает их шансы на выживание в дикой среде. К тому же, используя только передние лапы они явно очень быстро устают. А это, между прочим, может сказаться на длительности их жизни.

Источник: hi-news.ru