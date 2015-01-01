В 2027 году в космосе появится отель на 400 человек, но люди в него не верят

Космический отель Voyager в представлении художникаВ 2027 году неподалеку от Земли появится первый космический отель и это далеко не выдумка. Совсем скоро любой желающий сможет снять себе комфортабельный номер и отдохнуть от земной суеты. Постояльцам будут доступны рестораны, тренажерные залы и другие помещения для отдыха и развлечений. Звучит фантастически, поэтому многие люди наотрез отказываются верить реальность этого проекта. И это вполне ожидаемо — на данный момент инженерам тяжело построить даже что-то вроде современной Международной станции, а тут кто-то собирается открыть целый отель! Недавно один из авторов этого проекта дал интервью изданию Dezeen и рассказал обо всем, что в первую очередь интересует обычных людей. Он объяснил, каким образом они намерены открыть космический отель за столь короткие сроки и какую важную проблему им нужно на данный момент решить.Космический отель VoyagerО скором создании космического отеля стало известно несколько недель назад — новостью поделилось издание Daily Mail. Строительством конструкции займется американская компания Orbital Assembly, а станция будет называться Voyager. Сооружение будет иметь форму огромного кольца и располагаться на околоземной орбите. Механизм будет постоянно вращаться, чтобы находящихся внутри людей слегка прижимало к полу и создавалась искусственная гравитация. Внутри сооружение будет напоминать круизный лайнер с капсульными номерами, ресторанами и другими заведениями. В общем, там явно не соскучишься.Примерно так будут выглядеть номера внутри отеляНа площади 50 000 квадратных метров будет расположено 24 модуля, в которых поместится около 400 человек. Строительство станции планируется начать в 2025 году. Если все пойдет по плану, открытие космического отеля Voyager состоится уже в 2027 году. Вот тут-то и начинаются вопросы. Обычно строительство даже небольших космических аппаратов занимает огромное количество времени и требует огромных денежных вложений. Так каким же образом компания Orbital Assembly собирается соорудить целую станцию для проживания людей всего за пару лет?А это, судя по всему, космический ресторанИнтересный факт: впервые о строительстве Международной космической станции люди заговорили примерно в 1993 году, но запущена она была только через 5 лет. И на все это ушло около 250 миллиардов долларов — в проект вкладывались многие страны. Откуда компания Orbital Assembly собирается брать деньги на еще более крупный проект, до сих пор полностью не ясно.Строительство отеля в космосеОтветы на интересующие людей вопросы недавно дал Тим Алаторре (Tim Alatorre), архитектор космического отеля. По его словам, им действительно может удастся открыть отель в 2027 году. Успеть в срок они планируют за счет того, что основную часть станции соберут будучи на Земле и только потом отправят на околоземную орбиту. К тому же, они не будут ждать окончания строительства всех 24 модулей отеля — открытие состоится сразу же после того, как будут готовы 4 модуля.Примерный план постройки космического отеля VoyagerПри всем этом Тим Алаторре не отрицает, что открытие может быть перенесено. На данный момент самой большой проблемой является то, что нынешние ракеты вряд ли справятся частой с доставкой тяжелых грузов на околоземную орбиту. Остается надеяться, что в ближайшие годы будут созданы ракеты-носители нового поколения. Можно с большой уверенностью предположить, что компания Orbital Assembly будет сотрудничать со SpaceX. Она как раз разрабатывает корабль Starship, который сможет доставлять большие грузы на околоземную орбиту. Более того, сообщается, что она сможет транспортировать оборудование на Луну и даже Марс.На самом деле, это не первый проект космического отеля. Пару лет назад мы уже рассказывали про отель Aurora Station, который должен был открыться в 2021 году.Жизнь людей вне ЗемлиЛюдей также очень интересует то, как будут себя чувствовать постояльцы столь необычного отеля. Чтобы они не находились в невесомости, внутри отеля будет создана искусственная гравитация. Как и говорилось выше, станция будет постоянно находиться в движении. При вращении пассажиры будут ощущать центробежные силы, которые и создадут эффект силы тяжести. Каждую минуту конструкция будет совершать 1,2 оборота. По словам Тима Алаторре, люди могут привыкнуть к вращению со скоростью 23 оборотов в минуту. Так что недомоганий у постояльцев отеля возникнуть не должно.Судя по всему, из отеля даже можно будет выходить в открытый космосВсе звучит довольно правдоподобно. Только вот представьте, открылся этот отель — а дальше что? Любых желающих туда явно не пустят. Мало того, что пребывание на орбите Земли будет стоить баснословных денег, так к космическому полету также нужно быть физически готовым. Будущим туристам придется пройти тщательный медицинский осмотр и обучение. Да и никто не пустит обычных людей в космос до того, как компания не докажет полную безопасность отеля. А на получение разрешения может уйти очень много времени.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Впрочем, на данный момент многие компании пытаются развивать космический туризм. Заметных успехов в этом деле достигает компания Virgin Galactic — в 2020 году она даже показала интерьер туристического корабля VSS Unity. Так что, если отель будет создан, в нем наверняка смогут останавливаться клиенты Virgin и других подобных компаний.

Источник: hi-news.ru