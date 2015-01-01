Virgin Galactic представила VSS Imagine. Это новый самолет для космического туризма

Новый космоплан от Virgin Galactic — VSS ImagineЕсли в будущем у вас появятся лишние 250 000 долларов и вы захотите полететь в космос в качестве туриста, обратитесь в компанию Virgin Galactic. Скорее всего, она будет лидером в области космического туризма, потому что на данный момент у нее очень серьезные намерения. Компания уже несколько лет подряд испытывает корабль VSS Unity, который когда-нибудь позволит взглянуть на нашу планету с высоты 100 километров и даже побывать в невесомости. Но это еще не все — 30 марта компания представила летательный аппарат VSS Imagine, который выглядит еще круче. Скорее всего, он будет намного мощнее и комфортабельнее первой модели и билет на него будет стоить дороже. Но пока это только предположение и с уверенностью сейчас можно сказать лишь то, что он очень красивый. Космоплан VSS Imagine обладает зеркальным корпусом, который отражает все окружающее пространство. Нам известны еще несколько подробностей о новинке, о которых мы сейчас и поговорим.Космоплан — это самолет, который выводится на орбиту Земли при помощи ракеты-носители или мощного самолета-разгонщика. У компании Virgin Galactic теперь есть два космоплана: VSS Unity и VSS Imagine. Для их вывода на орбиту, скорее всего, будет использоваться самолет-носитель White Knight Two.Новый самолет для космического туризмаКосмоплан VSS Imagine относится к совершенно новому семейству летательных аппаратов SpaceShipThree. Его технические характеристики пока неизвестны, компания поделилась только общей информацией о новинке. Сообщается, что новая модель будет быстрее предыдущей, а ее техническое обслуживание будет заметно упрощено. А все потому, что конструкция изготовлена по «модульному принципу» — составные части можно будет легко заменять. Такое нововведение также должно сократить время между полетами. Допустим, совершит космоплан один полет, приземлится и через несколько дней уже будет готов поднять в воздух новую группу туристов.VSS Imagine создан по «модульному принципу»По словам основателя Virgin Group Ричарда Брэнсона (Richard Branson), космоплан Imagine не просто красив на вид. Он является первым доказательством того, что флот летательных аппаратов Virgin Galactic постоянно растет. Он надеется, что побывавшие благодаря им в космосе туристы вернутся на Землю с новыми идеями, которые хорошо повлияют на будущее планеты. Предприниматель мыслит в очень правильном направлении. Возможно, когда люди увидят нашу планету издалека, они осознают важность сохранения ее чистоты.Красивая презентация VSS ImagineЧитайте также: Как полететь в космос на воздушном шаре и сколько это стоит?Отличия между VSS Unity и VSS ImagineВ плане возможностей космопланы VSS Unity и VSS Imagine мало чем отличаются друг от друга. Это летательные аппараты, внутри которых может поместиться 6 пассажиров и 2 пилота. Специальный самолет-носитель будет поднимать их на высоту около 15 километров и сбрасывать. Аппараты будут включать встроенные двигатели только после этого момента и сами достигать суборбитального пространства. Во время полета пассажиры смогут насладиться изогнутым горизонтом Земли на фоне черного космоса. Также у них будет возможность побывать в невесомости.Еще одна фотография VSS Imagine. Это настоящее фото, а не выдумка художника!Ранее компания Virgin Galactic уже открыла продажу билетов на самолет VSS Unity. Одно место стоит около 250 000 долларов. Внутри летательного аппарата есть 6 кресел из легкого углеродного волокна и алюминия. Каждое сидячее место оснащено дисплеем, на котором отображается информация о скорости, высоте и других параметрах полета. Также в салоне есть 12 иллюминаторов, вокруг которых простираются мягкие стены, которые защищают пассажиров от случайных травм. Вдобавок ко всему этому, внутри самолета есть огромное зеркало и несколько камер для снятия самых ярких моментов полета. Да что тут рассказывать? У нас есть подробный материал об интерьере самолета для космического туризма — читайте тут. Внутри даже есть видео.Интерьер самолета VSS UnityСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Скорее всего, интерьер нового VSS Imagine будет таким же. Ведь зачем дизайнерам придумывать что-то новое, когда хороший проект уже есть? Больше всего на данный момент интересно, насколько сильно будут отличаться цены билетов на VSS Unity и VSS Imagine. Новый летательный аппарат пока не готов к полетам, потому что сначала необходимо провести наземные испытания. Летом его поднимут в воздух на носителе и отпустят в свободный полет без включения двигателей. Самолет VSS Imagine должен будет приземлиться на космодроме «Америка» в Нью-Мексико.

Источник: hi-news.ru