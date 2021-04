Космический корабль Starship SN11 взорвался во время испытания. Причина пока неизвестна

Прототип Starship SN11 в воздухеКомпания SpaceX в четвертый раз запустила прототип космического корабля Starship на высоту 10 километров. Это был самый сложный для просмотра запуск аппарата, потому что испытание проводилось в условиях густого тумана. Из-за плохой погоды компания не смогла показать то, как ракета выглядела со стороны. В рамках прямого эфира показывались только изображения с камер, установленных непосредственно на самой ракете. К счастью, фотограф Тревор Малманн (Trevor Mahlmann) додумался отъехать подальше от места запуска и снял все произошедшее издалека. На данный момент эти снимки лучше всего демонстрируют то, что случилось во время текста космического корабля. Сначала все шло хорошо, однако потом появились сообщения о нескольких взрывах. Обломки прототипа корабля разлетелись во все стороны и даже долетели до камер наблюдателей, которые стояли в 200 метрах от места взрыва.Взрыв космического корабля Starship SN11Запуск прототипа Starship SN11 должен был пройти 29 марта, в Частном космодроме SpaceX в американском штате Техас. Но запуск был перенесен из-за того, что к месту не успел подъехать инспектор Федерального управления гражданской авиации США (FAA). В конечном итоге космический корабль взлетел в небо 30 марта, в 16:00 по московскому времени. В это время на территории космодрома стоял густой туман, но компания не стала переносить запуск во второй раз. И это странно, потому что обычно испытания такого рода не проводятся в плохих погодных условиях. Но получилось так, как есть — корабль каким-то образом взлетел, но при посадке в очередной раз взорвался.Запись трансляции запуска Starship SN11Судя по трансляции и фотографиям Тревора Малманна, сначала корабль успешно стартовал. После достижения 10-километровой высоты, ракета отключила двигатели и некоторое время конструкция находилась в состоянии свободного полета. Важно отметить, что прототипы корабля Starship приземляются в горизонтальном положении. Считается, что таким образом сопротивление воздуха заметно увеличивается и помогает кораблю быстрее затормозить. Когда до земной поверхности оставалось около 1 километра, корабль снова запустил двигатели. Трансляция завершилась, а в Интернете появились сообщения о нескольких взрывах.Корабль Starship приземляется в горизонтальном положении. Так ему легче затормозитьЧитайте также: Илон Маск предложил ловить ракету Starship при помощи пусковой башниПричина взрыва корабля StarshipБезо всяких сомнений, это самый странный запуск прототипа корабля Starship среди всех остальных. Так как обзор на летательный аппарат был перекрыт слоем густого тумана, на данный момент никто точно не знает, что произошло. По словам Илона Маска, проблема могла возникнуть уже на взлете корабля — есть вероятность, что один из двигателей сработал не так, как надо. А причина крушения таится в какой-то проблеме, которая возникла при включении двигателей перед посадкой. Сотрудники SpaceX уже наверняка ищут точную причину происшествия.Looks like engine 2 had issues on ascent & didn’t reach operating chamber pressure during landing burn, but, in theory, it wasn’t needed.Something significant happened shortly after landing burn start. Should know what it was once we can examine the bits later today.— Elon Musk (@elonmusk) March 30, 2021Ранее Илон Маск отметил, что в прототип Starship SN11 было внесено огромное количество нововведений. Инженеры очень хотели исправить все обнаруженные в ходе предыдущих испытаний проблемы. И на данный момент не ясно, что у них получилось в итоге. Есть два варианта: либо они исправили далеко не все проблемы, либо с исправлением старых проблем возникли новые и более серьезные. Пока ничего точно неизвестно но, в случае чего, мы обо всем подробно расскажем.

Прототип корабля Starship SN11 за день до полетаПредыдущие испытания корабля StarshipИспытания прототипов корабля Starship проводятся регулярно, несколько раз в месяц. В начале марта компания SpaceX провела тест прототипа Starship SN10 и все, на первый взгляд, прошло отлично. Конструкция успешно поднялась на 10-километровую высоту и совершила мягкую посадку. Только вот во время принятия вертикального положения в нижней части возник огонь. Спустя несколько минут после касания земной поверхности корабль просто взял и взорвался. Причем взрыв был настолько мощный, что он во второй раз взлетел на небо. Причиной этого взрыва стала утечка гелия из топливного бака.Взрыв прототипа корабля Starship SN10 В скором времени мы сможем наблюдать не только за испытаниями корабля Starship. Недавно Илон Маск впервые поделился фотографией тяжелой ракеты Super Heavy, которая тоже является частью будущего космического аппарата. Если соединить корабль Starship и ракету, получится огромная конструкция высотой 120 метров. Подробнее о тяжелой ракете Super Heavy можно почитать по этой ссылке. Там же вы найдете и ее фотографию.

Источник: hi-news.ru