Boston Dynamics представила нового робота. Что он умеет?

Встречайте, новый робот от Boston Dynamics — StretchВ 1990-е годы компания Boston Dynamics занималась разработкой военных роботов, но теперь она работает над более миролюбивыми проектами. Ранее компания создала человекоподобного робота Atlas, а потом выпустила в продажу робота-собаку Spot. Их главной особенностью является способность максимально реалистично двигаться и помогать людям с выполнением тяжелых задач. Например, робот Atlas умеет таскать коробки из одного места в другое, а Spot — проводить разведку территорий и следить за показателями различных приборов. Недавно в семействе роботов Boston Dynamics произошло пополнение. Компания представила робота Stretch и в ближайшее время он может стать самым продаваемым продуктом производителя. Его конструкция очень проста, но при этом он явно полезнее всех остальных роботов компании. К тому же, благодаря своей простоте, он наверняка будет стоить дешевле. Давайте разберемся, что он умеет и кому может пригодиться?Новый робот Boston DynamicsПо данным издания The Verge, робот Stretch предназначен для работы на складах. Его конструкция максимально проста и состоит из квадратной основы на колесиках и мощного манипулятора с присосками для поднятия грузов массой до 23 килограмм. Также в оснащение робота входит так называемая «мачта восприятия» (perception mast) с камерами и датчиками для изучения окружающего пространства. Судя по всему, технологии были переняты у стартапа Kinema Systems, который занимается системами компьютерного зрения для складских помещений. В 2019 году он стал частью Boston Dynamics.На этом изображении конструкция робота Stretch видна лучшеПо словам вице-президента по продуктам Кевина Бланкеспура (Kevin Blankespoor), идея создания робота Stretch возникла уже давно. Однажды они показали своим потенциальным клиентам возможности робота Atlas. Этот двуногий робот ходил на двух ногах и мог перетаскивать предметы при помощи своих механических рук. Робот, исполняющий роль грузчика, вызвал большой интерес среди владельцев складов. Поэтому компания решила создать менее навороченного робота, который не имеет рук и ног, а просто выполняет свою главную задачу — перетаскивание грузов.Недавно Boston Dynamics стала частью компании Hyundai. О том, как эта сделка повлияет на работу компании, я писал в этой статье. Почитайте потом, а пока давайте продолжим говорить о роботе Stretch.Преимущества робота StretchГлавным преимуществом робота Stretch является то, что его можно использовать где угодно. Подобных роботов на рынке полно, но они очень много весят и их очень сложно установить на рабочем месте. А вот новое детище Boston Dynamics легко помещается даже в грузовик — это очень большое преимущество. Теперь владельцы складов могут не покупать сразу несколько роботизированных грузчиков от других компаний, а использовать одного от Boston Dynamics.Робот Stretch за работойРоботизированная рука Stretch может двигаться в разные стороны, но из-за сложности движений скорость его работы очень ограничена. За один час робот может перетащить около 800 коробок. По словам представителей Boston Dynamics, примерно такую же производительность демонстрирует один рабочий грузчик. Но, в отличие от человека, робот не устает и может работать несколько часов подряд. На одном заряде робот может заниматься работой до 8 часов подряд. Управлять им может любой человек, который прошел обучение длительностью в несколько часов.Презентация роботов StretchСообщается, что робот Stretch поступит в продажу в 2022 году. Стоимость робота пока неизвестна, но она явно обойдется покупателям дешевле, чем робот-собака Spot за 74,5 тысяч долларов. Как и говорилось выше, робот Stretch будет интересен владельцам складов. Однако, его также можно будет использовать на конвейерах — она вполне может быстро перекладывать объекты из одной линии в другую. Возможно, систему также можно настроить для выполнения более серьезных задач. Было бы круто, если робот умел сортировать предметы по размерам и другим параметрам. Тогда его купило бы еще большее количество компаний.Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Важно отметить, что Stretch — это не единственный робот Boston Dynamics, который обладает механической рукой с присосками для поднятия предметов. В 2019 году я рассказывал про новую версию робота Handle, которая тоже умеет перетаскивать грузы. Только вот он может поднять максимум 15 килограммов и работает гораздо медленнее. Так что на данный момент компания явно будет уделять больше внимания роботу Stretch, потому что он кажется наиболее перспективным.

Источник: hi-news.ru