Изменение климата фундаментально меняет структуру океанов

Глобальное потепление «фундаментально» меняет структуру Мирового океанаРезультаты нового исследования показали, что вместе с климатом на нашей планете стремительно меняется структура океанов. Изучив данные за последние 50 лет, международная команда ученых пришла к выводу, что рост средней температуры на поверхности Земли нарушил вертикальный водообмен в Мировом океане – важный процесс, который помогает удерживать большую часть избыточного тепла в мире и значительную часть CO₂. Особенно беспокоит исследователей тот факт, что произошло это в шесть раз быстрее, чем предполагали большинство моделей. Внимательно проследив каким образом поверхностная вода «отделяется» от более глубоких слоев океана, авторы научной работы пришли к выводу, что «подобно слою воды поверх нефти, поверхностные воды, контактирующие с атмосферой, менее эффективно смешиваются с океаном под ними». Эти изменения, увы, являются фундаментальными и могут привести к катастрофическим последствиям.Климат и Мировой океанОкеан играет центральную роль в регулировании климата на нашей планете. Пятый оценочный доклад, опубликованный Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) в 2013 году, показал, что до сих пор океаны поглощали 93% дополнительной энергии от усиленного парникового эффекта, а потепление наблюдалось на глубинах 1000 м. Как следствие, это привело к изменению режимов океанических течений и расширению обедненных кислородом зон.Сегодня эксперты отмечают, что из-за роста парниковых газов количество экстремальных погодных явление в мире участится. Так, атмосферное потепление приводит к таянию ледников и ледяных щитов, становясь причиной повышения уровня моря со значительными последствиями для береговой линии (береговая эрозия, вторжение соленой воды, разрушение среды обитания) и прибрежных населенных пунктов.Исчезновение морского льда в Гудзоновом заливе. Фото: NASA«Деградация прибрежных и морских экосистем угрожает физической, экономической и продовольственной безопасности прибрежных сообществ, что составляют около 40% мирового населения,» – говорится на сайте Всемирного фонда дикой природы.Более того, выбросы CO₂ способствуют подкислению океанов, снижая способность морских организмов, таких как кораллы, планктон и моллюски, строить свои раковины и скелетные структуры. Это существенно снижает рост и выживаемость разных видов на ранних стадиях развития.Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира популярной науки и высоких технологий? Подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram, чтобы не пропустить ничего интересного!Как изменилась структура Мирового океана?Согласно результатам исследования, опубликованного 24 марта в журнале Nature, изменение климата привело к серьезным изменениям стабильности океана, причем в шесть раз быстрее, чем предполагали эксперты. «Изменение климата нарушило смешение океанов – процесс, который помогает хранить большую часть избыточного тепла в мире и значительную долю CO2. Вода на поверхности теплее, и, следовательно, менее плотная чем вода внизу. Глобальное потепление усиливает этот контраст,» – пишут авторы научной работы.Стремительно меняющийся климат также является причиной попадания в моря огромных объемов пресной воды в результате таяния ледников. Этот процесс (помимо вышеуказанных опасений) снижает соленость верхнего слоя и еще больше снижает его плотность. Такой увеличивающийся контраст между плотностью слоев океана затрудняет смешивание, поэтому кислород, тепло и углерод все реже попадают в глубокие воды.Если уровень воды поднимется на двадцать метров, этого будет достаточно, чтобы затопить обширные участки прибрежных территорий, лишив дома сотни миллионов человек.Поскольку последствия глобального потепления видны повсюду на поверхности Земли, невидимые и скрытые грани его воздействия раскрываются одна за другой. Многие климатические модели предсказывают, что если количество вредных выбросов в атмосферу не сократится, то уже к 2050 году многие прибрежные регионы могут полностью погрузиться под воду. Подробнее читайте в нашем материале.Исследователи из Сорбоннского университета и французского национального научно-исследовательского центра CNRS отмечают, что и раньше были в курсе этих процессов, но не думали, что все происходит настолько быстро.«Увы, это не маленькие изменения, о которых заботятся только некоторые эксперты. Они представляют собой фундаментальное изменение в структуре наших океанов,» – сказал ведущий автор исследования Жан-Батист Салле в интервью агентству AFP.Фитопланктон выделяет 40–50 % планетарного кислорода.Также ученые отмечают, что, вопреки их ожиданиям, ветры, усиленные изменением климата, способствовали углублению поверхностного слоя океана на 25−50 метров за последние 50 лет. Основная проблема заключается в том, что в поверхностном слое океанов обитает значительное количество морских животных, чья пищевая сеть зависит от фитопланктона.Читайте также: Каспийское море находится под угрозой исчезновенияФитопланктон, как известно, перемещается в глубокие водные слои в результате ветров, где получает меньше солнечного света, хуже растет и становится менее доступным для поедания другими животными, что способно нарушить глобальную пищевую цепочку.

Источник: hi-news.ru