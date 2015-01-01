Имя человека можно узнать, просто взглянув на его лицо

Имя человека можно угадать по его лицу. Так, по крайней мере, считают израильские ученыеЖурналисты из Forbes нашли в интернете весьма интересный и загадочный патент. Исследовательский центр Mitre Corp, который получает финансирование от властей США, уже несколько лет разрабатывает технологию распознавания имени любого человека по его лицу. Можно подумать, что все работает очень просто: камеры фиксируют на видеороликах с камер наблюдения лица людей и сверяют их с базой данных с именами. Но на самом деле все работает гораздо сложнее и многие люди могут даже не предполагать, что такое возможно. Никакие базы данных исследователи из Mitre Corp не используют. Разрабатываемая ими технология основывается на теории о том, что имя человека буквально отпечатывается на его лице. То есть, у всех условных Иванов Ивановых есть общие черты лица, по которым их можно быстро распознать. Эта теория звучит одновременно круто и настораживающе, так что давайте поговорим о ней подробнее.Что можно узнать по лицу человека?В 2016 году ученые из Еврейского университета в Иерусалиме выяснили, что имя человека может отображаться на его лице. По их словам, если любому человеку показать чей-то портрет и попросить выбрать наиболее подходящее для него имя из списка, доброволец с большой долей вероятности выберет настоящее имя человека из фотографии. В ходе проведенного эксперимента добровольцы смогли угадать имена изображенных на портретах людей в 28,21% случаев. Это не так уж и много, но результат превзошел ожидания ученых — они были уверены, что люди угадают имена только в 20% случаев.Какое имя вы бы дали этой женщине? Пишите в комментарияхНа втором этапе эксперимента угадыванием имен по фотографии занялся компьютер. Искусственный интеллект заранее запомнил особенности 100 тысяч лиц. Каждый раз ему показывали одну фотографию и два имени. В 59% случаев компьютер сделал правильный выбор. По словам исследователей, правильные ответы не были случайными, потому что в этом случае точность составляла бы только 50%. На самом деле, утверждения авторов научной работы кажется очень притянутыми за уши. Но, как бы то ни было, при создании системы угадывания имени по лицу, сотрудники Mitre Corp основывались именно на этой теории. Так, по крайней мере, говорится в Forbes.Читайте также: Как работают системы распознавания лиц?Можно ли угадать имя человека по фотографии?В 2020 году исследовательский центр Mitre Corp опубликовал патент в котором говорится, что им удалось увеличить точность угадывания имени по фотографии. Они сделали это путем обучения искусственного интеллекта на основе базы данных Массачусетского университета в Амхерсте с 13 тысячами портретов с помеченными именами изображенных на них людей. В случае, когда компьютеру предлагалась одна фотография и два варианта имени на выбор, точность достигала 80,5%. Также в патенте говорится, что технология может работать в обратную сторону. То есть, компьютеру можно показать имя и он выдаст фотографии людей, которым такое имя больше всего подходит.Кажется, в будущем системы распознавания лиц смогут определять не только пол человека, но и его имяТеория о том, что имя человека может быть «написано» на его лице, звучит очень интересно. В свое время израильские ученые предположили, что выбранное имя каким-то образом влияет на жизнь человека. А судьба, как мы знаем, действительно может оставить на лице человека свой след. На данный момент никому неизвестно, имеют ли власти США доступ к разработанной технологии и в каких целях его можно использовать. Но в том, что единственным спонсором Mitre Corp является Федеральное правительство США, нет никаких сомнений. За последние пару лет компания получила около 2 миллиардов долларов США что значит, что работа над технологией ведется до сих пор. Журналисты из Forbes пытались связаться с представителями Mitre Corp, но ответа не получили.Используется ли технология Mitre Corp где-нибудь на данный момент — неизвестноТехнология очень интригующая и окутана загадками. Но на данный момент гадать, используется она, нет особого смысла. Больше всего интересно, как такая технология может использоваться в будущем обычными людьми. Можно предположить, что родители больше не будут ломать голову над тем, какое имя дать своему ребенку. Можно будет просто загрузить фотографию своего чада в компьютер и получить наиболее подходящее для него имя. Раз уж все действительно так предрешено…Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!А вообще, системы распознавания лиц уже давно используются, причем даже в небольших городах. Многие люди боятся такой тотальной слежки, поэтому придумывают способы защиты своей конфиденциальности. Например, в 2019 году один художник создал маски для обмана систем распознавания лиц. Почитать о ней подробнее можно по этой ссылке.

Источник: hi-news.ru