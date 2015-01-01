Как горят деревья под воздействием лавы? Это выглядит необычно

Вулканическая лава не может полностью уничтожить деревья. Сейчас выясним, почемуКаждый год на Земле происходит около 60 извержений вулканов. Некоторые из них застают нас врасплох, поэтому становятся причиной разрушений многих зданий и гибели людей. А к извержениям других человечество уже привыкло, потому что часть вулканов активны очень долгое время. Одним из самых активных вулканов в мире считается Килауэа, который расположен на территории гавайских островов. Его нынешнее извержение началось около 35 лет назад. В 2016 году местные жители наблюдали за его повышенной активностью: горячая лава текла прямо по дворам населенных пунктов и остановилась только когда достигла океана. По пути горячие потоки сжигали многочисленные деревья, однако это совершенно не значит, что растения полностью исчезли. Деревья до сих пор стоят на своих местах и некоторые из них продолжают расти. А все потому, что вулканическая лава не может просто так сжечь древесину — это более сложный и интересный процесс, чем может показаться на первый взгляд. Сейчас разберемся, почему.Свойства вулканической лавыВулканическая лава по своей сути является магмой — расплавленным веществом, которое находится под твердой земной корой. При извержении вулкана эта горячая смесь вытекает на поверхность и освобождается от газов. Скорость движения потоков лавы может достигать нескольких метров в секунду. Температура жидкого вещества достигает 1200 градусов Цельсия. Как можно догадаться, настолько горячая лава очень медленно застывает, но когда это происходит, образуются так называемые эффузивные горные породы. Иногда застывшая лава принимает очень необычную форму.Температура вулканической лавы достигает 1200 градусов ЦельсияПочему лава не может сжечь деревья?Трава под лавой моментально сгорает, но вот деревья — нет. По данным издания Huffington Post, горячая лава не может полностью уничтожить древесину потому, что в ее порах сохраняется очень много влаги. Минимум воды содержится внутри дерева, поэтому первым делом сгорает внутренняя часть ствола. А вот внешняя оболочка становится сухой только к тому моменту, когда лава остывает. В конечном итоге, после воздействия лавы от деревьев остается только полая оболочка. Сгоревшие в результате извержения вулкана деревья называются «лавовыми» и иногда они начинают заново расти изнутри. Скорее всего, это произрастают занесенные ветром семена.Внутренняя часть лавового дереваПредвестниками извержения вулкана чаще всего являются землетрясения. Недавно в американском штате Юта были зафиксированы подземные толчки. Возможно, скоро там начнет извергаться вулкан.Самый необычный парк с деревьямиБольше всего лавовых деревьев расположено на Гавайях, в парке Lava Tree State Monument. Они образовались в далеком 1790 году в результате извержения все того же вулкана Килауэа. Оболочки деревьев стоят там до сих пор и этот парк считается местной достопримечательностью. На видеоролике ниже можно увидеть, что рядом со сгоревшими деревьями уже произрастает много других растений. Но в целом парк создает впечатление жуткого места со зловещими столбами. Яркости придает разве что пение многочисленных птиц.Видео из парка Lava Tree State MonumentНесмотря на то, что вулкан Килауэа считается одним из самых активных, он не несет особой опасности. В 2016 году, когда потоки лавы протекали по дворам местных жителей, погиб только один человек. Причем произошло это по ужасной случайности. Известно, что погибший мужчина сидел на своем балконе, как вдруг в его голову прилетел кусок раскаленной породы. Так что в мире существуют и гораздо опасные вулканы и их довольно много. Если верить статистике, с 1500 года жертвами вулканов стали более 280 тысяч человек. Самое страшное, что 170 тысяч из смертей произошли впоследствии всего лишь шести извержений. То есть, некоторые вулканы были настолько смертоносными, что привели к катастрофическим последствиям.Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Самым сильным извержением вулкана в истории человечества, само собой, было извержение Везувия. За весь период своего существования он извергался не менее 50 раз, но самое смертоносное извержение произошло в 79 году нашей эры. Под горячими потоками лавы оказались Помпеи и несколько других римских городов. В результате этой катастрофы погибло около 2 000 человек. Если учесть, что сотни лет назад население планеты Земля было очень небольшим, это огромная цифра. Тела людей и сооружения остались под слоем застывшей лавы и были будто бы законсервированы. Благодаря этому археологам удается обнаруживать очень даже интересные исторические объекты. Например, относительно недавно ими был найден один из самых первых фастфудов в истории. Почитать о нем подробнее можно по этой ссылке.

Источник: hi-news.ru