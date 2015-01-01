Как пандемия повлияла на изменение климата?

Локдауны в 2020 году привели к резкому сокращению выбросов СО» в атмосферу. Но в целом это никак не изменило ситуацию на Земле.12 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в мире. К сожалению, даже несмотря на вакцинацию, развернутую в более чем 140 странах мира, пандемия далека от завершения. При этом над человечеством также нависла опасность, которая, в случае нашего бездействия, может привести к катастрофическим последствиям. Речь идет об изменении климата, проблема которого, вопреки новостям о снижении выбросов в атмосферу СО2 в начале пандемии, никуда не делась. Как показали результаты нового исследования, даже после года локдаунов и остановок производства, глобальные выбросы парниковых газов продолжают расти с неумолимой скоростью. Исследователи отмечают, что если мы хотим смягчить наихудшие последствия изменения климата, нам нужно будет целенаправленно сосредоточиться на сокращении выбросов ископаемого топлива почти до нуля – но даже тогда нам нужно будет искать способы дальнейшего удаления парниковых газов из атмосферы.Чрезвычайная климатическая ситуацияСтремительно изменение климата вызвано деятельностью человека и это – научный факт. Еще в 1988 году ученые поставили проблему глобального потепления на повестку дня заявив, что человечество стоит перед «климатической чрезвычайной ситуацией». В 2020 году 11 тысяч ученых со всего мира опубликовали одноименное заявление с требованием немедленно принять меры.По мнению представителей научного сообщества, наша неспособность сократить количество углекислого газа в атмосфере превратит необычайную жару, штормы, лесные пожары и таяние ледников в рутину и может «сделать значительную часть Земли непригодной для жизни».Это интересно: Эксперты ВОЗ опубликовали доклад о происхождении COVID-19. Что они узнали?Исследователи отмечают, что предпринятые мировыми лидерами действия, направленные на борьбу с изменением климата, нельзя назвать достаточными и эффективными. В то же самое время реакция СМИ на пандемию COVID-19 проиллюстрировала полезную модель поведения – руководствуясь наукой, журналисты описали пандемию как чрезвычайную ситуацию, указали на ее разрушительные последствия и дезинформацию, а также рассказали аудитории, как защитить себя (например, с помощью масок и социального дистанцирования). Так может стоит также поступить с изменением климата?Концентрация СО2 в атмосфере достигла рекордного уровня. Несмотря на снижение выбросов из-за пандемии.Поскольку углекислый газ остается в атмосфере в течение многих десятилетий, чем дольше мы ждем решительных действий, тем более экстремальной будет погода и тем больше вероятность пересечения точек невозврата.Пандемия COVID-19 и глобальное потеплениеПандемия, возможно, мало повлияла на ход изменения климата, но COVID-19 определенно может многому научить нас о надвигающихся глобальных угрозах. Недавно исследователи из Королевского колледжа Лондона пришли к выводу, что страны, лучше подготовленные к климатической чрезвычайной ситуации, оказались гораздо лучше подготовлены к борьбе с пандемией коронавируса. Важно отметить, что ученые также пришли к выводу, что странам стоит относиться к климатическому кризису как к пандемии.В ходе исследования были взяты данные из 110 стран и установлено, что общества, «в которых люди заботятся друг о друге» лучше справляются с пандемией. Работа подчеркивает острую необходимость инвестиций как в климатические меры, так и в инфраструктуру общественного здравоохранения, чтобы страны могли лучше подготовиться к подобным катастрофам в будущем. Примечательно, что с полученными результатами, как пишет Sciencealert, согласны и другие специалисты в этой области.Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий? 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Это незначительная разница, но хорошие новости все же есть – если мы объединим усилимя, за которыми последует сокращение инвестиций в ископаемое топливо, мы можем избежать будущего потепления на 0,3°C к 2050 году.«Хотя увеличение выбросов ископаемого топлива, возможно, не в полной мере ответственно за недавний рост уровня метана в земной атмосфере, сокращение выбросов ископаемого топлива является важным шагом к смягчению последствий изменения климата», – говорит химик-исследователь Эд Длугокенски.Выходит, даже когда люди по всему миру решают оставаться дома – меньше ездить, меньше летать и меньше потреблять – это все равно не решение, потому что более 71% выбросов в атмосферу начиная с 1988 года было произведено всего 100 компаниями. Это системы вокруг них и эти компании, которые должны быть изменены. Так что для разрешения климатического кризиса потребуется нечто большее, чем глобальная пандемия.

Источник: hi-news.ru