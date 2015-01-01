Что такое клещевой энцефалит и есть ли от него лекарство?

От клещевого энцефалита есть лекарство, но от него возникает много побочных эффектовС апреля по октябрь каждого года любителям прогулок на природе важно проявлять осторожность и носить максимально закрытую одежду. Дело в том, что в это время клещи открывают на людей и животных охоту. Если вкратце, они прыгают на открытые участки тела и начинают питаться кровью. Но самая главная опасность заключается в том, что шесть клещей из ста являются носителями опасной болезни — энцефалита. Когда вирус проникает в организм, возникают сильная лихорадка, боли в мышцах, тошнота и много других неприятных симптомов. Если вовремя не оказать человеку помощь, заболевание может дойти до головного мозга и привести либо к сильному поражению нервной системы, либо к смерти. Ученые уже разработали вакцины против клещевого энцефалита и даже методы лечения, но они имеют много минусов. Давайте разберемся, в чем они заключаются и когда ученые разработают по-настоящему эффективное средство против смертельно опасной болезни?Что такое клещевой энцефалит?Скорее всего, клещевым энцефалитом люди болели с очень давних времен. Однако, научное описание это заболевание получило только в 1935 году, благодаря труду советского невропатолога Александра Панова. Сам вирус клещевого энцефалита был выделен только спустя пару лет советским иммунологом Львом Зильбером. Он смог извлечь его из мозга и крови умерших от болезни людей и животных. Данная болезнь обычно распространяется через укусы клещей, но иногда заражение происходит после употребления молока больных коров и коз. Передача вируса от человека к человеку невозможна.Клещевым энцефалитом можно заразиться даже от коровьего молокаПризнаки заражения обычно появляются спустя 1-2 недели после попадания вируса в организм. Сначала у человека повышается температура тела, возникают боли в голове и мышцах, тошнота, а также другие неприятные симптомы. Спустя некоторое время человеку становится лучше, однако в 30% случаев есть риск начала второй фазы заболевания. Именно в этом случае вирус начинает поражать головной мозг. Вирус клещевого энцефалита обычно обнаруживается через кровь, поэтому при укусе клеща и появлении симптомов нужно обязательно обратиться к врачу.Прививка от энцефалитаК большому счастью, ученые уже разработали вакцину от клещевого энцефалита. Ее рекомендуется делать всем людям, которые часто бывают на природе. Да, случаи заражения довольно редки, однако если кому-то не повезет — мало не покажется. Вакцина против энцефалита вводится в три этапа с интервалом от нескольких недель до месяцев. В результате вакцинации у человека возникает иммунитет против болезни, но его хватает всего лишь на 3 года. После истечения этого срока прививку нужно делать снова и это самый главный его минус.Вакцина от энцефалита действует только 3 годаЛекарство от энцефалитаВ случае заражения энцефалитом человеку требуется срочная госпитализация. Пациенту срочно вводят сыворотку веществ, извлеченных из плазмы крови людей, проживающих в регионах с частой заболеваемостью. Вводимый препарат помогает организму быстро справиться с вирусом. Только вот в сыворотке часто есть вещества, на которые иммунитет человека может плохо отреагировать. Так что после введения лекарства могут возникнуть очень неприятные побочные эффекты, от которых тоже придется избавляться. Если учесть, что в лекарстве содержится очень мало антител и сыворотку нужно вводить в больших количествах, иногда количество побочных эффектов зашкаливает.Лекарство от энцефалита тоже вряд ли можно назвать эффективнымЧитайте также: Почему в будущем люди могут пострадать от собачьих клещей?Новый способ лечения энцефалитаВакцина и лекарство от энцефалита есть, но эффективными их назвать очень сложно. Прививка хороша, но ее нужно часто делать. А лекарство имеет много побочных эффектов, так что полезным его назвать невозможно. Но недавно ученые изучили 800 типов антител к вируса энцефалита и выяснили, что самыми эффективными являются антитела VH3-48. В ходе опытов с лабораторными мышами стало известно, что введение этих антител хорошо защищает от заражения. А если вводить их на ранних стадиях болезни, зараженных животных вовсе можно излечить.Возможно, в будущем появится по-настоящему эффективное средство против энцефалитаБольшая проблема заключается лишь в том, что антитела VH3-48 обнаруживаются в крови переболевших людей очень редко. На данный момент исследователи хотят разработать средство, которое заставляет организм людей вырабатывать антитела самостоятельно. Когда оно будет создано, пока неизвестно, но первый шаг в этом направлении уже сделан. Пока средства нет, остается только пользоваться существующей вакциной или просто соблюдать меры предосторожности.Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Чтобы не стать жертвой клещей, необходимо носить закрытую одежду и тщательно осматривать тело после прогулки на природе. А вообще, на нашем сайте есть подробная статья о том, что нужно делать, чтобы защититься от опасных насекомых. 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Источник: hi-news.ru