Роман-дилогия «Рыбари и виноградари»: а вдруг конец света уже начался?

События книги происходят в наши дни и заставляют обо многом задуматьсяПриходила ли вам в голову мысль о том, что давно предсказанный Библейский Апокалипсис уже начался именно в наши дни? Но человечество настолько привыкло к различного рода потрясениям, что просто его не замечает. Взгляните сами, количество природных и техногенных катастроф за последние 25 лет увеличилось в 3-4 раза, открываются новые космические явления, которые несут потенциальную опасность для Земли. Мир еще не оправился от пандемии, которая грянула как гром среди ясного неба. Именно эту гипотезу использовал доктор технических наук, профессор Михаил Харит в своём романе-дилогии «Рыбари и виноградари», и несмотря на то, что это триллер с элементами фантастики, местами картина получилась такой реалистичной, что невольно начинаешь задумываться.Я вообще испытываю иногда пугающую тягу к необычной литературе. Перечитав всего Пелевина, принялся за Дэна Брауна, но хотелось чего-то еще более неординарного. И тут нам в редакцию прислали два тома дилогии «Рыбари и виноградари». Почти на месяц я практически выпал из рабочего процесса: на карантине прочитал немало литературы, но вся она была в основном научная, где описывались различные открытия и эксперименты. Это же художественное произведение, но с необычным литературным стилем — магический реализм, философская фантастика.Глоток свежего воздуха.Интересный факт. «Рыбари» - старославянское обозначение апостолов Иисуса. «Виноградари» - так в Библии упоминаются те, кому Бог поручил присматривать за нашей Землей.Автором книги является доктор технических наук, профессор Михаил Харит. Он известный российский ученый, во времена СССР возглавлял лабораторию защиты конструкций от неблагоприятных внешних воздействий. Как архитектор написал три монографии, ставшие настольными книгами для большинства российских архитекторов и дизайнеров. Специалист в области исследования религий. Почитать труд такого многогранного человека ещё интереснее.Перед нами разворачиваются события отнюдь не исторического романа: реальность наших дней окажется знакомой каждому. Все события в книгах имеют документальную основу, при этом они, конечно, подпитаны долей фантастики. В то же время иногда даже сложно отличить, где реальные события, а где — вымышленные. Например, в романе описана некая межправительственная организация, которая считает себя ответственной за состояние цивилизации в целом. Фантастика? Возможно. Но кто может со 100-процентной уверенностью утверждать, что такой организации нет? Именно там пришли к выводу, что все потрясения в мире имеют общий источник. Четырем героям, совершенно разным между собой (один, например, был монахом, потом стал наемным убийцей, другая — компьютерный гений, страдающая шизофренией) поручают остановить лавинообразный процесс неприятностей, обрушивающихся на Землю.Чем ещё книга вызвала у меня неподдельный интерес, так это тем, что герои постоянно должны выбирать между добром и злом. При этом понятие «добра и зла» в книге все время меняются местами. Очень занятно наблюдать за характерами главных героев, как они меняются, борются сами с собой.«Рыбари и виноградари. Королева принимает по субботам»«Рыбари и виноградари. Королева принимает по субботам»Дилогия состоит из двух томов. Первый, «Рыбари и виноградари. Королева принимает по субботам» состоит из четырёх книг, которые развиваются по принципу «от простого к сложному». Сначала читается легко и непринужденно, потом автор незаметно затягивает читателя в весьма непростой мир, приходится анализировать, много думать, порой ставить себя на место героев.В первой книге повествование идёт от лица человека, обладающего рядом необычных способностей (например, ему всегда везёт). Это история о мире спецслужб, который описан как-то чересчур глубоко и непривычно. Но так или иначе первая книга понятна. Во второй книге понемногу начинаются непонятки: повествование идёт от лица ведьмы, но абсолютно реалистичной. Настолько, что понимаешь, эта дама может быть сейчас рядом с тобой.С третьей книги начинается самое интересное. Её главный герой Вадим — монах, работающий наёмным убийцей. В заключительной книге изображена героиня, которая мнит себя Богом или Богиней, общается с тучей потусторонних персонажей. На первый взгляд — чистая шизофрения. При этом дама — работник всевозможных ведомых и неведомых спецслужб, признанный компьютерный гений и её экстрасенсорные возможности зашкаливают. То есть вроде бы в книге есть немало элементов фантастики, но с другой стороны, всё настолько реалистично!Особенно мне понравились сказки-притчи, которые являются отдельными элементами книги. Сказки не раскрывают ровным счётом ничего из перипетий сюжета, так что я смогу привести одну полностью (без спойлеров):Сказка о добре и зле. Однажды, собрались Воины Света и отправились на битву с силами Тьмы. Долго длилось сражение, но добро, как и должно, победило. Усталые возвращались воины добра домой, одежды почернели от грязи и крови. Пришли, а люди не узнают их. Кричат : «Прочь силы сатанинские!» С грустью убили неразумных людей, что бы не путали добро со злом…Чем еще зацепила книга, так это тем, что в ней не один финал, а целых три, и читателю дают возможность самому решить, что было на самом деле.«Рыбари и виноградари. В начале перемен»Второй том дилогии, «Рыбари и виноградари. В начале перемен», также состоит из четырех книг. В основе лежит идея, что Всевышний устал от человечества и решил уничтожить его. Но не всё так просто: высшие силы не смогли принять единогласное решение, и начинается настоящая война. Теперь действие идёт как бы наоборот «от сложного к простому».В первой книге — глобальный заговор, опять ангелы, демоны, и огромная толпа потусторонних сущностей. Вторая часть снова рассказывается от имени ведьмы Ольги (как в первом томе), в третьей перед нами вообще предстаёт обычный человек (с которым, как и со всем в этой дилогии, не всё просто). Заключительная часть «В начале перемен» самая интересная. Тебя словно окатывают холодным душем, вытирают полотенцем и отправляют восвояси в этот мир с его нелепостями и непонятками, пандемиями и катастрофами, переселением народов и космическими явлениями.Если в романе «Рыбари и виноградари» вы увидите описания отдалённых уголков Земли вроде Антарктиды или озера Лох-Несс, то это не просто копипаст из Википедии. Автор успел побывать и там, и там (и много где ещё, что вы узнаете из книги), участвовал в десятках археологических экспедиций по всему миру.Признаюсь, я еще не успел до конца осилить эту дилогию, но так хотелось поделиться ею с вами, что не смог удержаться. Главное, что нужно понять, это не богословская работа и уж точно не труд по философии. Всё, что хотел донести Михаил Харит, — это его видение тех вещей, которые являются для большинства из нас пограничными, на самом рубеже восприятия. И этим книга реально цепляет. Купить оба тома дилогии «Рыбари и виноградари» (бумажную/электронную/аудио версии) можно на сайте автора.

Источник: hi-news.ru