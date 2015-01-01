Почему люди меняют свой стиль общения после влюбленности?

Влюбленные люди перенимают у друг друга стиль общения, но почему?Американские ученые изучили переписки влюбленных пар и заметили одну весьма интересную деталь. В начале отношений молодые люди общаются по-разному, а потом их сообщения обретают общий стиль. Это значит, что влюбленные люди часто перенимают друг у друга некоторые особенности изложения своих мыслей. Об этом ученые догадывались уже давно, однако ранее считалось, что люди копируют только манеры устной речи. Теперь же оказалось, что находящиеся в отношениях люди со временем начинают строить предложения по одинаковым правилам и использовать одни и те же жаргонные слова и сокращения. В рамках данной статьи предлагаю выяснить, каким образом ученые обо всем этом узнали и по какой причине люди меняют свой стиль общения. Они перенимают не только манеру письма, но даже жесты и мимику. Весьма необычное явление, не так ли?Что такое коммуникативная адаптация?Об очередном интересном открытии было рассказано в научном издании Journal of Communication. В рамках научной работы исследователи изучили более миллиона текстовых сообщений, которые принадлежали 41 молодой паре, то есть в целом согласие на обработку личных сообщений дало 82 человека. В ходе исследования ученые хотели выяснить, как именно меняется стиль общения влюбленных людей во время длительных отношений. Больше всего авторов научной работы интересовали 3 аспекта:синтаксическая адаптация;семантическая адаптация;общая адаптация.Под синтаксической адаптацией принято понимать то, как люди выстраивают свои сообщения. Исследователи учитывали частое использование определенных частей речи и вспомогательных слов. В ходе измерения так называемой семантической адаптации ученые обращали внимание на значения используемых слов. Чем больше два человека использовали слов с одинаковым значением, тем больше их стиль общения был похож друг на друга. Под общей адаптацией ученые понимали частое использование не словарных выражений — в данном случае интернет-жаргона. Как и у нас, в английском языке есть интернет-сокращения вроде IMHO, что означает «in my humble opinion» и переводится как «по моему скромному мнению». Также ученые обращали внимание на звукоподражательные сообщения вроде «yeeeah», «uh-huh» и так далее.Влюбленные люди используют один и тот же интернет-жаргонВ ходе научной работы выяснилось, что во время отношений влюбленные начинают подражать стилю общения друг друга. Они используют те же сокращения, жаргон и даже начинают строить предложения по «своим» правилам. По мнению авторов научной работы, люди неосознанно делают это для того, чтобы как можно лучше понимать друг друга. Таким образом людям легче начать доверять друг другу и ощущать себя ближе к своему избраннику.Коммуникативная адаптация помогает людям стать ближеУченые уже давно знали, что во время общения люди склонны копировать стиль общения собеседников. Это касается не только определенных правил во время переписки в социальных сетях, но и копирования мимики и жестов. Если говорить по-научному, это явление называется «коммуникативной адаптацией» и используется людьми чтобы завоевать расположение собеседника. Впервые теорию о существовании коммуникативной адаптации разработал профессор Говард Джайлз (Howard Giles) в конце XX века. В рамках новой научной работы ученые доказали, что это явление возникает и у влюбленных пар, причем проявляется в весьма яркой форме. В дальнейшем ученые намерены изучить это явление подробнее.Читайте также: Что можно узнать о человеке по движениям его глаз?Что такое «гормон любви»?Ученые довольно часто проводят исследования, которые касаются темы любви. Например, в 2020 году я рассказывал о том, что такое «гормон любви» и каким людям его больше всего не хватает. Под этим красивым названием принято скрывать гормон окситоцин, который обычно вырабатывается в организме во время любовных переживаний. В ходе научных исследований ученые выяснили, что больше всего он вырабатывается во время сексуальных контактов и проявлении заботы о другом человеке. Также ученые уверены, что его уровень напрямую влияет на жизнь человека в разном возрасте. Как можно понять, это очень важный гормон, поэтому ученым стало интересно — есть ли люди, которые испытывают его дефицит?В организме каждого человека есть гормоны любви, которые влияют на жизньЕсли вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Оказалось, что есть. В научной работе приняло участие 128 добровольцев в возрасте от 18 до 62 лет. В его рамках люди заполняли анкеты и сдавали анализы. Благодаря этим нехитрым действиям найти людей с недостатком «гормона любви» оказалось довольно легко. Угадайте, у кого его меньше всего?

Источник: hi-news.ru