Этот пластик разлагается в воде. Что из него можно сделать?

Новый вид пластика способен разложиться в воде всего за несколько днейЕсли верить статистике, за последние 70 лет человечество произвело более 6 миллиардов тонн пластика. В этом нет ничего удивительного, потому что это очень дешевый материал, из которого можно быстро изготавливать бутылки, игрушки и много других вещей. Но есть один большой минус — материал очень медленно разлагается, загрязняет окружающую среду и становится причиной гибели животных. Большая часть произведенного за всю историю пластика разбросана по суше и водному пространству и эту проблему нужно как-то решать. Собрать весь пластиковый мусор уже практически невозможно, поэтому ученые пытаются разработать пластик, который быстро разлагается и впредь не будет вредить природе. Недавно американские ученые сделали в этом деле очень большой шаг — разработанный ими пластик может разложиться в воде всего за несколько дней. Рассказываем, в чем заключается секрет нового материала.Почему пластик не разлагается?Пластик, который способен разлагаться в почве, уже существует. Только вот для полного распада ему требуются специальные условия: определенная влажность, температура воздуха и так далее. Можно с уверенностью сказать, что на свалке или водоеме полностью разложиться он не может. Бутылки и прочие изделия распадаются на части, но о полном исчезновении не может идти и речи. Во время разложения образуется много микропластика — частиц диаметром менее 5 миллиметров. По данным Всемирной организации здравоохранения, они не вредят человеческому организму. Однако появляется все больше доказательств того, что это не так. Недавно появилось предположение, что микропластик может попадать в легкие и разрушать живые ткани.Как бы мы этого не хотели, пластик до сих пор не разлагается полностьюДолгое время ученые не могли понять, почему биоразлагаемый пластик не может полностью исчезать и распадается на крошечные частицы. В состав такого пластика обычно входят вещества, которые «разбирают» молекулы объекта до еще более простых соединений. Однако эти вещества имеют свойство запутываться между собой и часто не выполняют свою главную функцию. Недавно обнаруженную проблему удалось решить и теперь пластик может разлагаться даже в обыкновенной воде. Особые условия не нужны, микропластик не образуется и все звучит просто замечательно.Читайте также: Можно ли очистить воду от микропластика?Самый безопасный пластикПо данным научного издания Science News, калифорнийские ученые смогли предотвратить запутывание веществ в составе биоразлагаемого пластика, добавив еще несколько веществ. Не будем углубляться в подробности, потому что для этого нужно очень хорошо знать химию — результат есть, и это главное. Благодаря новому составу пластика, помогающие «разобрать» пластик не спутываются и выполняют свою задачу от начала до конца. В ходе экспериментов выяснилось, что такой пластик может разложиться всего за несколько дней как в почве, так и в водопроводной воде.Разложение нового вида пластика: до и послеАвторы научной работы уверяют, что новый состав пластика почти не повлияет на стоимость материала. Он сохраняет свою прочность и из него так же просто изготавливать предметы, так что его уже вполне можно использовать в производстве. Было бы хорошо, если новый материал стал основным для изготовления пакетов для продуктов и бутылок — обычно окружающую среду загрязняют именно они. Создатели нового материала уже подали заявку на получение патента и даже основали стартап по изготовлению изделий из полностью биоразлагаемого пластика. Руководительница проекта Тин Сюй (Ting Xu) желает, чтобы изделия из разработанного пластика использовались в каждом продуктовом магазине.Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Загрязнение окружающей среды пластиком — это проблема всего мира. Наверное, нет такой страны, которая не загрязняет природу пластиковыми отходами. По данным за 2016 год, только в США ежегодно производится около 42 миллионов тонн пластикового мусора и этот показатель постоянно растет. Много отходов попадает в мировой океан, в результате чего мусор проникает в организмы живых существ и приводит к их вымиранию. Да что там говорить — крошечные частицы пластика прямо сейчас есть даже внутри вашего организма. Если хотите узнать, какая страна сильнее всего загрязняет планету пластиковыми отходами, читайте эту статью.

Источник: hi-news.ru