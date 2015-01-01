Самые ужасные продукты от крупных компаний: «читос» для губ и телевизор Apple

Зеленый чай от Coca ColaКомпания Apple обрела популярность после выпуска первого iPhone, а Tesla стала известной после презентации автомобиля Tesla Model S. В принципе, у каждой крупной организации есть успешный продукт, который подарил ей всемирную славу. Однако время от времени даже самые успешные производители техники и продуктов питания предлагают своим клиентам вещи, которые вызывают смех. Вот знаете ли вы, что в 2009 году Coca Cola выпустила в продажу смесь диетической колы и зеленого чая? Напиток содержал в себе полезные вещества и планировалось, что его будут покупать любители здорового питания. Однако вкус такого напитка не удовлетворил людей и продукт очень плохо продавался. У нас есть еще несколько примеров ужасных вещей, которые выпускались крупными компаниями. Неудачные разработки были у Apple, Amazon, Tesla и даже производителя зубных паст Colgate.Телевизор от AppleКомпания Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом и Стивом Возняком. В те времена компьютеры были очень большими, поэтому эти два человека решили сделать их максимально компактными для офиса и дома. Сегодня основанная ими компания выпускает iPhone, iPad и много других устройств и получает с этого очень большой доход. Все эти устройства пользуются большим спросом, но в 1993 году компания представила Macintosh TV — гибрид телевизора и компьютера Mac. Новинка почти никого не заинтересовала, потому что она была слишком дорогой и имела слишком мало памяти. Через год производство Macintosh TV было завершено.Macintosh TVПродукты питания от ColgateСегодня компания Colgate является одним из самых крупных производителей средств гигиены. Но в 1964 году она решила провести эксперимент и начать выпускать продукты питания. Но ведь нельзя просто так взять и переключиться с одного дела в другое! Производитель попробовал разработать полуфабрикаты из курицы и морепродуктов, однако у него ничего не вышла. Все-таки Colgate прочно ассоциируется с зубными пастами и вряд ли кто-то хотел купить и съесть курицу под этим брендом.Продукты питания от ColgateГоночный автомобиль BMWНемецкая компания BMW была основана в 1916 году и на данный момент является одним из самых крупных производителей престижных автомобилей. Однако не все ее средства передвижения оказались успешными. В 1978 году производитель выпустил свой первый гоночный автомобиль BMW M1. Однако новинка не смогла конкурировать с машинами Porsche и уже в 1982 году производство гоночной модели было прекращено. Но в 2013 году компания решила снова испытать удачу и выпустила гоночный BMW i8. Он оказался более успешным, но производство все равно было закрыто.Гоночный автомобиль BMW M1Смартфон от AmazonAmazon является одной из главных торговых площадок в США. Но компания также занимается производством собственной продукции. Например, в 2014 году она выпустила смартфон Fire Phone, надеясь конкурировать с Apple и Google. Но не тут-то было — новинка оказалась слишком дорогой и не предлагала ничего нового. По всем параметрам он был ужасным: дизайн был обычным, приложений было мало, а технические характеристики ничем не удивляли. Он как будто был создан не для людей, а для самолюбия компании. Конечно же, со временем смартфон исчез с продажи.Fire Phone от AmazonХудший автомобиль TeslaОснованная в 2003 году компания Tesla считается крупнейшим производителем электрических автомобилей. На данный момент она предлагает людям дорогой Tesla Model S и бюджетный Tesla Model 3, но в ассортименте также есть другие виды автомобилей. В 2019 году производитель показал публике собственный пикап, который известен как Tesla Cybertruck. Он пока доступен только по предварительному заказу, но должен появиться на дорогах уже в 2022 году. С момента презентации над этим автомобилем смеялись все, потому что он имеет угловатую форму и его невозможно назвать красивым. Недавно на прототипе пикапа прокатился сам Илон Маск и поделился, что автомобиль будет улучшен. Остается надеяться, что дизайнеры хорошо поработают над его внешним видом.Электрический пикап Cybertruck от TeslaЧитайте также: Подборка крутых электрических пикаповГигиеническая помада от CheetosНапоследок мы оставили самый странный продукт от крупной компании. Сырные палочки Cheetos были изобретены в 1940-е годы и довольно быстро обрели популярностью. Производитель Frito Lay неплохо зарабатывал на своем продукте, но в 2005 году решил выпустить нечто совершенно другое. Компания взяла и выпустила… гигиеническую помаду со вкусом «читос». Но производство было быстро завершено, потому что негативных отзывов было очень много. Люди жаловались, что от помады пахнет заплесневелым сыром и она плохо увлажняет губы.Гигиеническая помада от CheetosСсылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Напоследок хочется пригласить вас на наш сайт. Там ежедневно выходят интересные статьи. Сегодня рекомендуем почитать материал о реальных случаях, когда роботы стали причиной гибели людей. Вот ссылка.

Источник: hi-news.ru