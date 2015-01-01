Почему при сжатии в кулак пальцы хрустят и вредно ли это?

Это может показаться удивительным, но ученые до сих пор не могут с уверенностью сказать, почему пальцы хрустят если их сжать в кулак или потянуть.Примерно 13 000 лет назад, после вымирания Homo floresiensis, единственным видом человека на Земле остался Homo Sapiens. После сельскохозяйственной революции (12000 лет назад), первых поселений, изобретения письменности и денег (5000 лет назад), человечество провело 4500 тысячи лет в ожидании научной революции. Сегодня, признав собственное невежество и покорив океаны, мы вышли за пределы родной планеты и отправили роботов бороздить просторы Солнечной системы. Но удивителен не только космос, но и мы сами – наш вид эволюционировал на протяжении миллионов лет. Огромное количество сложных процессов, начиная от появления жизни на Земле, до нашей способности мыслить и совершать научные открытия привели к тому, что мы задумываемся о самых разных вещах. Например о том, почему время от времени хрустят пальцы на руках. Наши предки, кстати, не знали ответа на этот вопрос. А вы сможете с ходу на него ответить? У меня не получилось, так что пришлось изучить эту тему подробнее. Оказалось, даже с помощью МРТ-сканирования ученые не смогли точно установить причину характерного звука и, кажется, им требуется больше исследований.Почему «хрустят» пальцы?Более 50 лет ученые публикуют научные статьи о том, что происходит внутри пальцев, если их потянуть или сжать в кулак. Недавно старая теория о том, что звук возникает из-за лопнувшего пузыря в суставе была оспорена – утверждалось, что за «хруст» был ответственен сам процесс образования пузыря. В 2015 году сага продолжилась – исследователи из Политехнической школы во Франции создали математическую модель треска костяшек пальцев и предположили, что старая теория действительно могла бы объяснить причину характерного звука.Итак, чтобы разобраться в происходящем внутри ваших пальцев, нужно понять кое что о суставе – он полон жидкости. Там, где встречаются две кости пальца, находится небольшой «оазис» синовиальной жидкости, который удерживает их от трения друг о друга. В синовиальной жидкости растворяется газ, в основном углекислый газ, и обычно он остается там. Однако когда кости оттягиваются друг от друга, происходит внезапное падение давления в середине сустава. Более низкое давление позволяет газам собираться вместе, образуя пузырьки. Согласно результатам ранее проведенных исследований, за «хруст» ответственно обрушение (коллапс) таких конструкций.Вам будет интересно: Сколько костей в теле человека?В 2015 году в попытках расставить все «точки над i» Грег Кавчук из Альбертского университета в Канаде и его коллеги использовали МРТ-сканер для записи того, что происходит в пальце добровольца, который часто хрустел костяшками.МРТ сканирование пальцев добровольца во время «хруста». На изображениях можно увидеть внезапное появление выпуклости в суставе, когда тот «захрустел».Результат образования пузыря, как пишут авторы исследования, сохранялся в течение некоторого времени после хруста пальцев. Ученые предположили, что пузырь генерирует волну давления в жидкости, производя звук. Однако было неясно, как именно волна становилась достаточно мощной, создавая характерный громкий звук.Немногим позже Абдул Баракат, профессор биомеханики в Политехнической школе во Франции, и Винет Суджа, в то время студент магистратуры, наткнулись на статью канадских коллег, когда заинтересовались вопросом хруста костяшек пальцев. Они создали упрощенную математическую модель сустава с пузырьком внутри и провели моделирование, сравнивая теоретические звуки коллапса пузыря в модели с записями Суджа и других добровольцев, хрустящих костяшками пальцев.Если вам нравится хрустеть костяшками, не забывайте, что многих людей этот звук раздражает.Они обнаружили, что для создания характерного звука не нужно полное разрушение пузыря. Частичный коллапс – вот настоящая причина. Необходимо отметить, однако, что ученые не моделировали что именно происходит, когда образуется пузырь — модель просто предполагает его существование. Так что исследователям еще только предстоит смоделировать весь процесс от начала до конца, чтобы наконец увидеть картину целиком.Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира популярной науки и высоких технологий? Подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram, чтобы не пропустить ничего интересного!Вредно ли «хрустеть» пальцами?Учитывая, что далеко не всем приятен звук хрустящих костяшек (да и вообще, с чего бы вдруг у здорового человека громко хрустели пальцы), многие задались вопросом о том, не является ли этот звук симптомом проблем со здоровьем. И действительно – люди, у которых уже есть артрит, иногда обнаруживают, что их суставы хрустят; это происходит вследствие повреждения поверхности суставов. Однако хруст суставов крайне редко является первым симптомом артрита и скорее является следствием повреждения, а не причиной.Исследователи выделяют следующие факторы развития артирита: возраст, семейный анамнез заболевания, переломы и другие повреждения рук, тяжелая работа руками.Пожалуй, одним из самых известных исследований в этом направлении является работа, получившая Нобелевскую премию в 2009 году – в течение более чем 60 лет калифорнийский врач Дональд Унгер по меньшей мере дважды в день хрустел костяшками пальцев левой руки, при этом не трогая правую. Его заключение? «Я смотрю на свои пальцы, и ни на одной из них нет ни малейшего признака артрита», – сказал он.Были проведены и другие исследования. В 1975 году двадцать восемь жителей дома престарелых в Лос-Анджелесе спросили, не хрустели ли они когда-нибудь костяшками пальцев. У тех, кто положительно ответил на этот вопрос, шансы заболеть остеоартрозом были значительно ниже.А как вы хрустите пальцами?В еще одном более обширном исследовании 1990 года ученые внимательно изучали руки трехсот человек старше 45 лет. У тех, кто регулярно похрустывал костяшками пальцев хватка была не такой сильной, и у 84% из них имелись признаки отека на руках. При этом среди испытуемых практически не наблюдались случаев остеоартроза.Это интересно: У какого животного пальцы выросли раньше, чем у остальных?В ходе более позднего исследования (оно является наиболее полным на сегодняшний день) было рассмотрено не только то, хрустят ли люди костяшками пальцев, но и то, как часто они это делают. Нетрудно догадаться, что «хрустеть» пальцами каждые пятнадцать минут и один раз в день – это не одно и то же. Но опять же никакой связи с остеоартритом выявлено не было. Так что можете тянуть пальцы и сжимать их в кулак сколько хотите – скорее всего, с артритом и другими болезнями суставов это не связано. А главным болезненным последствием треска костяшек пальцев, по-видимому, является его раздражающее воздействие на окружающих.Почему «хрустит» спина и шея?Ну ладно, если с хрустом костяшек мы более-менее разобрались, то что насчет хруста шеи или спины? Сидячий образ жизни превратил нас в существ, которые большую часть времени проводят сидя склонив голову таким образом, чтобы экран смартфона было как следует видно. В результате такого времяпровождения многие с изумлением обнаруживают, что у них болит шея или спина.Если у вас появились боли в спине или шее, незамедлительно обратитесь к врачу.Интересно, что результаты некоторых исследований показали, что облегчение может наступить, если как следует хрустнуть шеей (другие исследования, однако, показали, что это может быть психологический эффект плацебо). А по мнению Рэймонда Дж. Ха, хирурга-ортопеда в Американском центре позвоночника медицины Кека, «доказательства того, можно ли повредить шею если хрустеть ей, выглядят неубедительно».Читайте также: Почему вредно долго сидеть за компьютером и как это исправитьИ все же, когда речь заходит о позвоночнике, следует быть осторожным — поэтому если у вас болит спина или шея, не медлите и обратитесь к врачу. Как показали результаты некоторых исследований, неосторожные манипуляции с шеей в редких случаях могут привести к инсульту, поэтому обязательно сообщите своему лечащему врачу, если у вас повышенный риск инсульта.

Источник: hi-news.ru