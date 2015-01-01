Новый анализ крови может диагностировать депрессию и биполярное расстройство

Ученые разработали новый анализ крови, с помощью которого можно диагностировать уровень депрессии.Недавно разработанная система мониторинга биомаркеров крови, связанных с расстройствами настроения, может привести к новым способам диагностики и лечения депрессии и биполярного расстройства. Хотя депрессия известна на протяжении веков и затрагивает сотни миллионов людей по всему миру, традиционная диагностика по-прежнему зависит от клинических оценок врачей, психологов и психиатров. В то же самое время анализы крови могут служить основой для таких оценок состояния здоровья, чтобы проверить, связаны ли симптомы депрессии с другими факторами, но не используются в клинической практике для объективной и независимой диагностики самого состояния. Новое исследование предполагает, что анализ крови может стать практическим вариантом диагностики и лечения депресссии и биполярного расстройства в будущем. В ходе работы ученые выявили 26 биомаркеров – измеримых и естественных показателей – в крови пациентов, которые по-разному связаны с частотой расстройств настроения, включая депрессию, биполярное расстройство и манию.Что такое депрессия и другие аффективные расстройства?По мнению нейроэндокринолога, профессора Стэндфордского университета Роберта Сапольски, если вы хотите углубиться в основу медицинского человеческого страдания, то нет ничего сильнее депрессии. Депрессию можно охарактеризовать как состояние, при котором восход солнца и ароматный утренний кофе не приносят человеку никакого удовольствия. «Депрессия, – говорит Сапольски – это худшая болезнь которую только можно подхватить. Она калечит людей и ломает судьбы».Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2025 году депрессия займет второе место после диабета и связанного с этим ожирения. Прямо сейчас, пока я пишу эти строки, во всем мире страдают от симптомов этого недуга более 264 миллионов человек из всех возрастных групп.Хотя для многих это может показаться неочевидным, но депрессия на самом деле представляет собой биохимическое расстройство в генетическом факторе и поведенческими признаками, из-за которых человек буквально не может наслаждаться закатами (снова позволю себе перефразировать Сапольски). Звучит довольно сложно и увы – депрессия и правда таковой является. О том, как ее диагностировать и лечить подробнее можно узнать в этой статье.Результаты недавно проведенного исследования показали, что биполярное расстройство можно увидеть на клеточном уровне.Но несмотря на всю коварность депрессии, огромное количество людей по всему миру сталкиваются и с другими, не менее неприятными аффективными расстройствами (общее название группы психических расстройств, связанных с нарушениями настроения). Одно из них известно как биполярное расстройство или маниакально-депрессивный психоз; проявляется в виде аффективных состояний: маниакальных (или гипоманиакальных) и депрессивных (либо субдепрессивных), а иногда и смешанных. Эти состояния врачи называют эпизодами или фазами расстройства, которые периодически сменяют друг друга (практически без влияния внешних обстоятельств).Читайте также: Как врачи диагностируют депрессию и есть ли более быстрый способ?Как и в случае с депрессией, диагностика биполярного расстройства является не простой задачей. На сегодняшний день диагноз депрессия или биполярное расстройство ставится исходя из совокупности факторов и жалоб пациента. При этом для эффективного лечения аффективных расстройств требуется ранняя диагностика. Учитывая, что количество людей с разнообразными расстройствами настроения растет по всему миру (во многом этому способствовала пандемия COVID-19), новые методы диагностики стали бы настоящим прорывом.Как диагностировать депрессию по анализу крови?Сегодня биомаркеры крови становятся важными инструментами при диагностике расстройств настроения, в особенности когда субъективная оценка человека или клиническое впечатление медицинского работника о его состоянии не всегда надежны. Нейробиолог и психиатр Александр Никулеску из Университета Индианы считает, что сегодня «анализы крови могут открыть дверь для точного, персонализированного подбора лекарств и объективного мониторинга реакции на лечение».Никулеску занимается исследованиями в этой области несколько лет и разрабатывает тесты на основе биомаркеров крови, чтобы помочь предсказать риск попыток суицида у пациентов с депрессией, диагностировать сильную боль и измерить уровень стресса у пациентов с ПТСР. В новом исследовании, проведенном в течение четырех лет, ученые работали с сотнями пациентов в медицинском центре Ричарда Рудебуша в Индианаполисе, проводя серию тестов для выявления и подтверждения биомаркеров экспрессии генов в крови, которые могут быть связаны с расстройствами настроения.Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий? Подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram чтобы не пропустить ничего интересного!В будущем диагностировать депрессию и биполярное расстройство можно будет с помощью анализа крови.При посещении пациентов с депрессией, согласившихся принять участие в исследовании, на каждом сеансе отслеживалось их настроение (от низкого до высокого), а также брались образцы крови. Сравнивая образцы экспрессии генов и экспрессии белков с массивной базой данных (собрана из 1600 исследований по генетике человека), команда смогла определить ряд биомаркеров, связанных с расстройствами настроения.Как пишут авторы исследования, опубликованного в научном журнале Molecular Psychiatry, 12 обнаруженных биомаркеров обеспечивают особенно сильную связь с депрессией, причем шесть из них связаны с биполярным расстройством, а два биомаркера могут указывать на манию. Примечательно, что новый подход не только выявляет склонность к депрессии и другим расстройствам настроения у пациентов, но также может помочь выделить конкретные лекарства, которые могут наилучшим образом улучшить их состояние.Недавно разработанная система мониторинга биомаркеров крови в будущем сможет помочь миллионам людей по всему миру.«Из главных биомаркерных генов, связанных с расстройствами настроения, восемь связаны с работой циркадных ритмов, что может помочь обеспечить молекулярную основу для объяснения связей между такими состояниями, как депрессия, и такими факторами, как нарушения сна», – отмечают авторы исследования.Хотя описанный анализ крови на данный момент является научным доказательством концепции, когда такой тест станет доступен для широкого использования пока неизвестно. Авторы исследования надеются, что их результаты убедят психиатрическое сообщество в том, что прецизионная медицина имеет место в диагностике и лечении депрессии.

Источник: hi-news.ru