Общественные туалеты опасны для здоровья, но это можно исправить
В общественном туалете можно заразиться опасными болезнями, но ученые знают, как этого избежать
Общественные туалеты считаются очень грязными местами, где очень легко можно заразиться страшной болезнью. Ведь ежедневно их посещают тысячи людей и никто не знает, переносчиками каких заболеваний они являются. Болезнетворные микробы и вирусы в большом количестве содержатся в человеческих отходах и поднимаются в воздух при смыве унитаза. Недавно ученые решили провести очень неприятный но важный эксперимент и проверить, насколько много потенциально опасных частиц попадает в воздух после каждого посетителя общественного туалета. Результаты оказались довольно тревожными — оказалось, что опасения насчет того, что в таких помещениях можно заразиться опасными заболеваниями вполне оправданы. В рамках данной статьи предлагаю выяснить, в чем заключалась суть эксперимента и каким образом можно свести к минимуму риски заражения различными заболеваниями.
Опасность общественных туалетов
Результаты проведенной работы были опубликованы в научном журнале Science Alert. В рамках эксперимента исследователи установили счетчики микроскопических частиц воды над унитазом и писсуаром в одном из общественных туалетов. Уровень загрязнения воздуха оценивали в начале эксперимента и в конце. Сбор данных проводился в течение 3 часов, в течение которых туалет посетили около 100 человек и совершили столько же промывок унитаза и писсуара. Оказалось, что в начале дня в помещении довольно безопасно, но под конец воздух уже может быть насыщен потенциально опасными бактериями и вирусами.
Эксперимент проходил примерно так
Оказалось, что при смыве унитаза частицы воды с опасными соединениями поднимаются на высоту 109 сантиметров. При смыве писсуара аэрозоли были зафиксированы на высоте около 69 сантиметров. Частицы, которые в теории могут стать причиной заражения опасными заболеваниями, сохранялись в воздухе до 20 секунд. Это объясняется тем, что их размеры и масса очень маленькие и частицы не могут быстро оказаться на полу. В частности, речь идет о частицах диаметром от 0,3 до 0,5 микрометра, которые очень легко проникают в организмы людей.
И унитаз, и писсуар производят огромное количество капель микроскопического размера, что создает значительный риск передачи инфекционных заболеваний. Из-за своего небольшого размера капли могут оставаться во взвешенном состоянии в течение длительного времени, — объяснил автор научной работы Сиддхартха Верма (Siddhartha Verma).
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Правила поведения в общественном туалете
По мнению исследователей, на количество и высоту поднятия опасных частиц в воздух влияют несколько факторов. Все это напрямую зависит от давления воды в унитазе, формы сантехнического приспособления и мощности смыва. Исходя из этих данных ученые смогли разработать несколько рекомендаций, которые могут помочь свести к минимуму количество опасных частиц в помещении.
Владельцам заведений также нужно следить, чтобы в туалетах как можно чаще проводилась уборка
Во-первых, авторы научной работы посоветовали проводить смыв, заранее закрыв крышку унитаза. Это значительно уменьшит концентрацию аэрозоли в воздухе. Но этот способ все равно не эффективен на 100% — опасные частицы могут просачиваться сквозь щели между ободком и крышкой. Во-вторых, общественные туалеты должны быть оснащены хорошей вентиляцией, но обеспечить это смогут только владельцы помещений. В-третьих, после смыва туалет лучше сразу же покинуть. Но не стоит забывать о мытье рук — это очень важно и мы даже рассказывали о том, как это делать правильно.
После посещения туалета нужно обязательно мыть руки
Результаты проведенного эксперимента особенно важны в нынешнее время. Пандемия коронавируса никуда не делись, поэтому везде нужно быть начеку. На данный момент нет ни одного подтвержденного случая заражения COVID-19 в общественном туалете, но в теории такое вполне может случиться. Так что к рекомендациям ученых стоит прислушаться: смыв унитаза нужно производить только с закрытой крышкой, а после этого лучше как можно быстрее покинуть помещение.
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Ну и конечно же не стоит пользоваться общественной туалетной бумагой — ее лучше носить с собой. К счастью, она занимает не так много места, чего нельзя сказать о приспособлениях, которые использовались вместо нее сотни лет назад. На нашем сайте есть статья о том, что использовали люди до изобретения туалетной бумаги и она оказалась весьма обсуждаемой. Если интересно, можете перейти по этой ссылке и узнать, что так удивило наших читателей.
Источник: hi-news.ru
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