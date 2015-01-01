Общественные туалеты опасны для здоровья, но это можно исправить

В общественном туалете можно заразиться опасными болезнями, но ученые знают, как этого избежатьОбщественные туалеты считаются очень грязными местами, где очень легко можно заразиться страшной болезнью. Ведь ежедневно их посещают тысячи людей и никто не знает, переносчиками каких заболеваний они являются. Болезнетворные микробы и вирусы в большом количестве содержатся в человеческих отходах и поднимаются в воздух при смыве унитаза. Недавно ученые решили провести очень неприятный но важный эксперимент и проверить, насколько много потенциально опасных частиц попадает в воздух после каждого посетителя общественного туалета. Результаты оказались довольно тревожными — оказалось, что опасения насчет того, что в таких помещениях можно заразиться опасными заболеваниями вполне оправданы. В рамках данной статьи предлагаю выяснить, в чем заключалась суть эксперимента и каким образом можно свести к минимуму риски заражения различными заболеваниями.Опасность общественных туалетовРезультаты проведенной работы были опубликованы в научном журнале Science Alert. В рамках эксперимента исследователи установили счетчики микроскопических частиц воды над унитазом и писсуаром в одном из общественных туалетов. Уровень загрязнения воздуха оценивали в начале эксперимента и в конце. Сбор данных проводился в течение 3 часов, в течение которых туалет посетили около 100 человек и совершили столько же промывок унитаза и писсуара. Оказалось, что в начале дня в помещении довольно безопасно, но под конец воздух уже может быть насыщен потенциально опасными бактериями и вирусами.Эксперимент проходил примерно такОказалось, что при смыве унитаза частицы воды с опасными соединениями поднимаются на высоту 109 сантиметров. При смыве писсуара аэрозоли были зафиксированы на высоте около 69 сантиметров. Частицы, которые в теории могут стать причиной заражения опасными заболеваниями, сохранялись в воздухе до 20 секунд. Это объясняется тем, что их размеры и масса очень маленькие и частицы не могут быстро оказаться на полу. В частности, речь идет о частицах диаметром от 0,3 до 0,5 микрометра, которые очень легко проникают в организмы людей.И унитаз, и писсуар производят огромное количество капель микроскопического размера, что создает значительный риск передачи инфекционных заболеваний. Из-за своего небольшого размера капли могут оставаться во взвешенном состоянии в течение длительного времени, — объяснил автор научной работы Сиддхартха Верма (Siddhartha Verma).Читайте также: В какой туалет будут ходить будущие жители Луны?Правила поведения в общественном туалетеПо мнению исследователей, на количество и высоту поднятия опасных частиц в воздух влияют несколько факторов. Все это напрямую зависит от давления воды в унитазе, формы сантехнического приспособления и мощности смыва. Исходя из этих данных ученые смогли разработать несколько рекомендаций, которые могут помочь свести к минимуму количество опасных частиц в помещении.Владельцам заведений также нужно следить, чтобы в туалетах как можно чаще проводилась уборкаВо-первых, авторы научной работы посоветовали проводить смыв, заранее закрыв крышку унитаза. Это значительно уменьшит концентрацию аэрозоли в воздухе. Но этот способ все равно не эффективен на 100% — опасные частицы могут просачиваться сквозь щели между ободком и крышкой. Во-вторых, общественные туалеты должны быть оснащены хорошей вентиляцией, но обеспечить это смогут только владельцы помещений. В-третьих, после смыва туалет лучше сразу же покинуть. Но не стоит забывать о мытье рук — это очень важно и мы даже рассказывали о том, как это делать правильно.После посещения туалета нужно обязательно мыть рукиРезультаты проведенного эксперимента особенно важны в нынешнее время. Пандемия коронавируса никуда не делись, поэтому везде нужно быть начеку. На данный момент нет ни одного подтвержденного случая заражения COVID-19 в общественном туалете, но в теории такое вполне может случиться. Так что к рекомендациям ученых стоит прислушаться: смыв унитаза нужно производить только с закрытой крышкой, а после этого лучше как можно быстрее покинуть помещение.Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Ну и конечно же не стоит пользоваться общественной туалетной бумагой — ее лучше носить с собой. К счастью, она занимает не так много места, чего нельзя сказать о приспособлениях, которые использовались вместо нее сотни лет назад. На нашем сайте есть статья о том, что использовали люди до изобретения туалетной бумаги и она оказалась весьма обсуждаемой. Если интересно, можете перейти по этой ссылке и узнать, что так удивило наших читателей.

Источник: hi-news.ru