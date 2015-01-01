Найдены останки первого многоклеточного существа. Это недостающее звено эволюции

Озеро Лох-Торридон, в водах которого были найдены останки первого многоклеточного существаНа территории шотландского озера Лох-Торридон ученые нашли окаменелость древнего существа, которое состояло всего лишь из двух клеток разного типа. Его останки настолько хорошо сохранились, что исследователям удалось изучить их внутренности и узнать точный возраст — многоклеточный организм погиб 1 миллиард лет назад. Это большое событие для научного сообщества как минимум по двум причинам. Во-первых, найденный организм является недостающим звеном эволюции, то есть существом, с которого началось превращение одноклеточных организмов в многоклеточные. Во-вторых, останки были найдены в пресноводном озере, что говорит о том, что многоклеточные организмы могли зародиться не в соленых водах морей и океанов, а в пресных водоемах. Раз уж это действительно такое важное открытие, давайте изучим результаты проведенного учеными исследования подробнее.Первый многоклеточный организмОб удивительной находке и связанных с ними открытиях было рассказано в научном журнале Current Biology. Ученым удалось найти останки одного из первых организмов, который состоит не из одной, а двух клеток. У ученых почти нет сомнений в том, что они нашли создание, которое является промежуточным звеном между одноклеточными и многоклеточными организмами. Ранее ученым уже удавалось обнаружить созданий, которые находились в переходной форме между рыбами и четвероногими, земноводными и пресмыкающимися и так далее. Это огромный труд, который требует много времени и немалого количества удачи.Окаменелые останки Bicellum Brasieri под микроскопомДревнее создание получило название Bicellum Brasieri. На данный момент ученым неизвестно, как питалось существо и какой образ жизни оно вело. Ясно лишь то, что оно произошло от одноклеточных организмов, которые обитали на нашей планете в первые миллиарды лет — этот период как раз называется «скучным миллиардом». А вот когда на свет появились первые представители Bicellum Brasieri, организмы начали стремительно развиваться. Этот переход, судя по возрасту окаменелости, произошел около 1 миллиарда лет назад.В период «скучного миллиарда» Земля могла выглядеть примерно такТакже находка намекает на то, что эволюция одноклеточных организмов произошла в пресном водоеме. По словам профессора Пола Стротера (Paul Strother), миллиард лет назад в самых простых организмах в истории запустились генетические изменения, которые и привели к возникновению более сложных по строению живых созданий. Стоит отметить, что ранее ученым удавалось найти останки и других подобных созданий примерно того же возраста. Но строение Bicellum Brasieri намекает на то, что он относился к группе Holozoa, в которую входят все последующие создания, которым удалось выжить и эволюционировать дальше.А вы знаете, что люди могли быть такими же ядовитыми, как змеи?Зарождение жизни на ЗемлеЧто касается зарождения жизни на Земле в целом, это произошло примерно 3,7 миллиарда лет назад. Именно такой возраст имеют первые химические признаки жизни, которые были найдены на территории Австралии. Но стоит учитывать, что в ходе других исследований ученым удавалось найти следы живых существ возрастом около 4,1 миллиарда лет. Так что не исключено, что наша планета стала обитаемой гораздо раньше, чем считается официально. Местом зарождения жизни принято считать геотермальные источники — места, где на поверхность выходят нагретые примерно до +20 градусов Цельсия внутренние воды. Там было вполне достаточно питательных веществ для первых организмов.Окаменелость дикинсонииПервым полноценным животным Земли принято считать дикинсонию (Dickinsonia). Она представляла собой создание в форме мягкой лепешки, которое чем-то напоминало пальмовую ветвь. Считается, что они жили на нашей планете примерно 560 миллионов лет назад и достигали 1,5-метровой длины. При этом ученые склонны предполагать, что в природе тех времен встречались и очень маленькие представители дикинсоний длиной в несколько миллиметров. Также особого внимания достоин факт того, что это создание появилось задолго до Кембрийского взрыва, после которого процесс возникновения животных очень сильно ускорился.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!При всем этом, ученым до сих пор до конца не известно, как именно происходило возникновение жизни на Земле. Но поиск ответа на этот вопрос ведется постоянно и шаг за шагом исследователи добираются к разгадке. Недавно я опубликовал статью о том, что наша планета стала обитаемой по счастливой случайности. Советую почитать.

Источник: hi-news.ru