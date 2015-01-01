Эти жабы ядовиты и светятся под ультрафиолетом. Что еще интересного о них известно?

Типичный представитель рода седлоносных жабНа территории Бразилии обитают одни из самых опасных земноводных существ — седлоносные жабы. Большинство из этих созданий настолько малы, что вполне могут поместиться на кончике человеческого пальца. Еще одной особенностью этих жаб является то, что они окрашены в ярко-желтый цвет — любители необычных животных явно захотят их потрогать. Только вот делать этого ни в коем случае не стоит, потому что их кожа содержит в себе смертельно опасный яд. Недавно ученые решили изучить этих созданий подробнее и на протяжении нескольких лет занимались их поимкой. На это ушло много времени потому, что яркие лягушки очень хорошо маскируются в листве желтого цвета. Так что исследователям пришлось разработать хитрый способ их обнаружения, для которого понадобилась ультрафиолетовая лампа. Так давайте же не будем тянуть и узнаем, что интересного они смогли узнать о необычных жабах и как лампа помогла их найти?Самые ядовитые жабы в миреБольшая часть седлоносных жаб обитает в горных лесах Бразилии. В основном длина их тела не превышает 10 миллиметров, так что их действительно можно поместить на кончике пальца. Голова этих созданий очень маленькая и гораздо короче туловища. Свое необычное название жабы получили из-за того, что на их спине присутствует костяная пластинка, сросшаяся с позвонками и кожей — это своего рода «седло». На передних лапах этих созданий по два пальца, а на задних до четырех. Большую часть времени они проводят в лесной подстилке и охотятся днем, преимущественно на насекомых. Этот вид жаб размножается путем откладывания яиц, причем детеныши развиваются внутри, минуя стадию головастика.Ядовитая седлоносная жабаКожа седлоносных жаб окрашена в желтый или оранжевый цвет. Это самая опасная часть тела земноводных созданий, потому что она содержит смертельный яд тетродотоксин. Я уже много раз рассказывал про это ядовитое вещество — обычно о нем речь идет в статьях про ядовитую рыбу фугу. После попадания в организм человека, тетродотоксин становится причиной зуда, обильного слюноотделения, рвоты и паралича дыхательной системы. В конечном итоге, человек может умереть всего за несколько десятков минут и именно поэтому тетродотоксин считается одним из самых опасных ядов в мире.Читайте также: Зачем самой ядовитой рыбе нужен яд?Новый вид ядовитых жабРазмеры, окраска, содержание опасного яда — это практически все, что известно о седлоносных жабах. Не так уж и много, ведь так? Чтобы узнать как можно больше об этих созданиях, ученые решили собрать их и заняться их тщательным изучением. Но проблема заключалась в том, что эти жабы хорошо маскируются в естественной среде обитания и найти их очень трудно. Но ученые довольно быстро нашли выход, потому что заранее знали, что седлоносные жабы светятся под ультрафиолетовой лампой. Точнее, под ультрафиолетом светятся их кости, а кожа настолько тонкая, что пропускает этот свет.Седлоносные жабы светятся под ультрафиолетомИспользуя эту хитрость, в период с 2017 по 2019 год ученым удалось поймать 276 особей. В лаборатории каждая из них прошла ДНК-анализ, благодаря чему ученым удалось открыть совершенно новый для науки вид седлоносных жаб. Представители нового вида получили название Brachycephalus rotenbergae и отличаются от остальных меньшими размерами тела. Также ученые заметили несколько отличий в окраске тела. Итак, благодаря новому исследованию ученым удалось узнать, что они открыли далеко не все виды седлоносных жаб.Ядовитая жаба вида Brachycephalus rotenbergaeВ дальнейшем ученые намерены узнать о них еще больше информации. Больше всего их интересует то, почему кости этих жаб светятся под ультрафиолетовой лампой. Ведь этому явлению должно быть какое-то объяснение — возможно, эта особенность помогает им выживать в диких условиях или нужна в других целях.Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Стоит отметить, что седлоносные жабы являются далеко не самыми необычными в своем роде. Относительно недавно я рассказывал про бразильских жаб, которые способны пережить нападение десятков скорпионов. Об их удивительной живучести стало известно в ходе эксперимента, где жабы были выпущены в террариум с несколькими ядовитыми скорпионами. Они получили несколько ядовитых ударов, но никаких признаков отравления у них не возникло. Подробнее об этом открытии можно почитать по этой ссылке.

Источник: hi-news.ru