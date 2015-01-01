В Финляндии разработан огромный робот-пылесос для уборки улиц. Что он умеет?

Робот-пылесос Trombia Free на улице ХельсинкиПроизводители автомобилей уже давно стремятся сделать так, чтобы техника умела ездить сама, без помощи со стороны водителя. В целом, у них это отлично получается и многие электромобили умеют самостоятельно перестраиваться на разные полосы движения и даже парковаться. Однако полностью доверять вождение электронике пока рано, потому что компьютер может ошибиться и стать причиной смертельной аварии. Но почему бы не оснастить автопилотом медленную технику, которая чистит улицы от мусора и никому не угрожает? По дорогам многих городов утром разъезжают небольшие машины с щетками для очистки асфальта и это очень круто. Но было бы еще лучше, если эти устройства были автономными. Именно такую машину недавно представила миру финская компания Trombia Technologies. По сути, разработанное ею устройство Trombia Free является огромным роботом-пылесосом для очищения улиц от грязи. Давайте узнаем все, что о нем сейчас известно.Робот для уборки улицО роботе-пылесосе недавно рассказало издание New Atlas. Изобретение компании Trombia Technologies это не абстрактный концепт, а полностью работоспособный аппарат, который уже трудится на улицах Хельсинки. Безо всякой помощи со стороны людей днем он двигается по прогулочному маршруту Баана, а по ночам убирается на безлюдных улицах города. Упомянутый маршрут ранее был железной дорогой, но в 2012 году был преобразован в место для пеших прогулок и поездок на велосипеде. Длина дороги равна 1,3 километрам и ежедневно по ней проезжают до 700 000 велосипедистов. Само собой разумеется, за день в этом месте собирается много мусора, который нужно убирать.Прогулочный маршрут Баана (Хельсинки)Длина робота составляет около 3,5 метров, а ширина равна 2,3 метрам. Если в конструкцию добавить дополнительные боковые щетки, ширина будет достигать 3 метров. Как можно понять, это довольно крупный аппарат, который занимает собой целую полосу движения. Максимальная скорость робота равна 10 километрам в час, но этот показатель ограничен на программном уровне и он не может разгоняться сильнее 6 километров в час. Судя по всему, это сделано для безопасности окружающих, ведь на высокой скорости робот может кого-нибудь ранить.Робот оснащен яркой подсветкой, чтобы его было хорошо видноКак и любой автомобиль с поддержкой самостоятельного вождения, робот Trombia Free оснащен камерами и датчиками приближения. При помощи них он строит карту окружающего пространства, определяет наличие препятствий и аккуратно их объезжает. Это ему явно дается с большей легкостью, чем полноценным автомобилям, потому что робот обычно едет по одному и тому же маршруту и новые объекты возникают на его пути не так часто. Для очистки дороги от мусора он использует крутящиеся щетки.Уличный робот-пылесос Trombia Free во время работыДлительность работы Tromba Free зависит от емкости установленного аккумулятора. Сообщается, что он может быть оснащен источниками памяти на 45,6 или 91,2 киловатт-час. В режиме обычной уборки робот способен трудиться 8,5 или 17 часов соответственно. Но в режиме повышенной мощности он работает намного меньше — 4 и 8 часов. К большому сожалению, на данный момент стоимость робота неизвестна. Но компания планирует начать его продажу летом 2021 года. Первым делом они появятся в Норвегии и Германии, а уже годом позже — во всем остальном мире. Но это совершенно не значит, что мы обязательно увидим этих роботов повсеместно. Они появятся только если власти их купят и начнут использовать.Читайте также: Как обезвредить робота-собаку Spot, если он на вас напал?Роботы на улицах городовКажется, сцены из фантастических фильмов, книг и игр начинают сбываться. Нам часто показывают, как в будущем по улицам городов будут ходить роботы и помогать людям. Вот в Хельсинки уже есть робот Trombia Free, который занимается уборкой улиц. А на улицах США можно встретить роботов-курьеров Digit от компании Agility Robotics. Их использует компания Ford в собственной службе доставки — автомобиль подъезжает к дому заказчика, а двуногий робот приносит посылку прямо к его порогу. Если все это будет развиваться и дальше, в будущем улицы городов действительно будут переполнены роботами.Робот-курьер Digit от Agility RoboticsЕсли вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Для кого-то это будет сюрпризом, но роботы-курьеры есть и в России. В 2020 году на улицах Москвы и Иннополиса (Татарстан) появились шестиколесные устройства «Яндекс.ровер». Суть их работы проста: они забирают заказанные людьми блюда из кафе и ресторанов и доставляют по адресу внутри встроенного контейнера. Открыть его может только заказчик при помощи своего смартфона. Такой способ доставки работает в тестовом режиме, но выглядит все это очень удобно.«Яндекс.ровер» и обычный курьер ЯндексаВозможно, вам тоже доводилось видеть роботов на улицах. Если да, расскажите где это было и что они делали?

Источник: hi-news.ru