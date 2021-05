Blue Origin отправит первого туриста в космос в июле 2021 года. Как получить билет?

Космический корабль New Shepard от Blue OriginВ начале 2021 года издание CNBC сообщило, что американская компания Blue Origin сможет доставить первых туристов в космос уже в апреле. Но в назначенном месяце компания только провела испытательный полет корабля New Shepard, внутри которого находился манекен по имени Скайуокер. Полет прошел просто замечательно и капсула с куклой без проблем совершила мягкую посадку. Стало ясно, что компания уже готова обеспечить космическим туристам полную безопасность во время полета, поэтому она недавно смогла назвать точную дату первого туристического полета — 20 июля 2021 года. Корабль может вместить шесть пассажиров, но в грядущем полете примут участие только два человека: профессиональный астронавт и человек, который победит в организованном Blue Origin аукционе. Кажется, любителям космоса придется серьезно раскошелиться.Первый туристический полет Blue OriginО первом туристическом полете в космос Blue Origin рассказала в своем твиттере. Чтобы получить шанс на выигрыш билета на корабль New Shepard, необходимо перейти на сайт компании и принять участие в аукционе. С 5 мая желающие полететь в космос делают ставки, но сумма отправленных денег будет неизвестна. Эти данные будут открыты только 19 мая, после чего участники аукциона будут перебивать ставки друг друга. Торги будут завершены 12 июня и выиграет тот, кто предложит больше всего денег. Предложенная сумма впоследствии будет перечислена в фонд Club for the Future, который вдохновляет детей и подростков на работу в сфере технологий и науки.Анонс грядущего полетаПобедитель отправится в космос вместе с опытным астронавтом 20 июня. Между завершением аукциона и миссией есть достаточно времени, чтобы человек смог пройти инструктаж и подготовительные испытания. Компания уже опубликовала требования к будущему кандидату. Чтобы полететь в космос, человек должен соответствовать следующим критериям:масса тела не менее 45 и не более 101 килограмм;рост от 150 до 195 сантиметров;способность выдержать нагрузку в три раза больше собственного веса.Но есть вопрос — что будет делать компания, если человек не будет готов к космическому полету по состоянию здоровья? Ответа на него пока нет, однако компания заявила, что в случае переноса полета она обязательно предупредит победителя об изменении даты. Также стоит отметить, что во время спуска на человека будет воздействовать еще большее нагрузка, чем при взлете — турист действительно должен обладать крепким здоровьем.Читайте также: Из-за чего у людей в космосе начинают дергаться глаза?Как пройдет первый туристический полет?Для отправки победителя аукциона в космос будет использоваться космический корабль New Shepard. Он состоит из 20-метрового многоразового ускорителя и капсулы вместительностью до 6 человек. В рамках туристического полета он поднимется на высоту 105 километров, что по американским стандартом является границей между Землей и космосом. На высоте 100 километров капсула с пассажиром отсоединится от ракеты — последний отправится обратно на Землю, чтобы совершить мягкую посадку. Сама капсула пробудет в суборбитальном пространства около 10 минут, после чего опуститься на поверхность планеты на трех парашютах, примерно в 3 километрах от места запуска. Перед посадкой капсула на несколько миллисекунд включит реактивные двигатели, чтобы посадка была максимально мягкой.Посадка капсулы будет выглядеть примерно такПобедитель аукциона станет первым космическим туристом, который воспользовался услугами компании Blue Origin. Сколько будет стоить билет для последующих туристов, пока неизвестно. Ранее компании открывала предварительный заказ билетов и они стоили в районе 250 тысяч долларов. Первые полеты должны были совершиться в 2020 году, однако были перенесены из-за пандемии коронавируса.Основателем компании Blue Origin является один из самых богатых людей в мире Джефф Безос, создатель AmazonТекущий 2021 год вполне можно назвать годом космического туризма. В июле мы будем наблюдать за туристическим полетом космического корабля New Shepard, а уже в сентябре — за полетом четырех человек на борту аппарата Crew Dragon от SpaceX. Билеты на сентябрьский полет тоже были разыграны в ходе соревнования, в ходе которого организаторам удалось собрать более 15 миллионов долларов для больницы святого Иуды. Подробнее о грядущем полете можно почитать по этой ссылке.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Ну и напоследок — рискнули бы вы стать первым человеком, который полетит в космос внутри космического корабля New Shepard? Пишите в комментариях.

Источник: hi-news.ru