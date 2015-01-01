Почему кошки любят сидеть в коробках?

Есть несколько причин, по которым кошки любят сидеть в коробкахПри виде любой картонной коробки, даже самой маленькой, кошки стремятся скорее забраться внутрь. Об этом странном пристрастии домашних животных в курсе все, от их хозяев до ученых, однако с чем оно связано — никто точно сказать не может. Поиски ответа на этот вопрос ведутся очень давно и на данный момент ученые провели достаточно много экспериментов и выдвинули несколько теорий, максимально похожих на правду. В ходе недавней научной работы на эту тему исследователи выяснили, что кошек привлекают не только настоящие коробки, но и просто начерченные на полу фигуры квадратной формы. В общем, загадочная любовь домашних животных к коробкам и геометрическим фигурам достойна целой статьи. Сейчас мы рассмотрим несколько самых популярных теорий и выберем из них самую правдоподобную. Также узнаем, что может означать пристрастие кошек к квадратным фигурам.Самые популярные теорииКак и говорилось, ученые провели много исследований на тему «взаимоотношений» кошек и коробок. В ходе каждой из них возникли интересные теории, о которых мы и поговорим.Хорошее место для засадыСамое очевидное объяснение большой любви кошек к коробкам заключается в том, что они являются хищниками и нуждаются в месте для сидения в засаде. С такого места можно подолгу наблюдать за солнечными зайчиками и хозяйскими тапочками, чтобы в итоге успешно на них напасть. Вообще, принадлежностью кошек к хищникам можно объяснить многие аспекты их поведения. Например то, что они очень любят бегать по ночам.Коробка — хорошее место для слежения за будущей «жертвой»Защита от опасностиТакже кошки по своей природе не очень любят сталкиваться с опасностью, поэтому предпочитают сидеть в укрытии. Коробки закрывают их тела с разных сторон, поэтому домашние животные явно чувствуют себя в безопасности. Об этом даже упомянуто в книге «Домашние кошки: биология поведения», в написании которой участвовали сотрудники швейцарского Института прикладной этологии и психологии животных.Коробка — безопасное местоЗащита от стрессаВ 2015 году нидерландский ветеринар Клаудия Винке (Claudia Vinke) провела эксперимент с участием 19 кошек, которые недавно поступили в один из приютов. Они были разделены на две группы: первая получила доступ к коробкам, а вторая — нет. Это было единственным различием в условиях их содержания, а в остальном они получали такое же питание, спальное место и игрушки. В результате научной работы выяснилось, что животные из первой группы адаптировались к новым условиям всего за три дня, в то время как кошкам из второй группы на это потребовалось до 2 недель. Исходя из этого был сделан вывод, что нахождение в безопасной коробке помогает кошкам справиться со стрессом. В природе кошки в качестве «успокоительного» средства используют верхушки деревьев.Коробка — лучшее лекарство от стресса (для кошек)Хороший способ согретьсяВ 2006 году ученые выяснили, что для хорошего самочувствия кошкам нужно находиться при температурах от 30 до 36 градусов Цельсия. Для человека такие условия кажутся слишком жаркими, поэтому в домах обычно холоднее. В маленьких коробках кошкам гораздо проще сохранять тепло, поэтому исследователи считают, что это и есть главная причина, по которой они так их любят. В это легче поверить если учесть, что помимо коробок кошки также любят сидеть в сумках, обуви и других тесных и теплых местах.Коробка — теплое и комфортное жильеМоя кошка любит зарываться в одеяло, закрываться в тесном шкафу и сидеть в теплом туалете. О предпочтениях своих домашних животных пишите в комментариях или в нашем Telegram-чате. А еще лучше — отправляйте фотографии.Почему кошки любят квадраты?Недавно в научном журнале Applied Animal Behaviour Science была опубликована статья о том, что кошкам интересны не только коробки, но и рисунки квадратной формы. В 2017 году в твиттере даже использовался хештег #CatSquare, под которым владельцы кошек выкладывали фотографии, где животные сидят посередине нарисованных на полу квадратов. Австралийские ученые решили проверить, действительно ли кошки так любят нарисованные квадраты и попросили 500 добровольцев проследить за поведением животных.Кошка на квадрате КанижаОказалось, что да — кошки их любят. И речь не только об идеальных фигурах — их заинтересовали даже квадраты Канижа. Так называется оптическая иллюзия, при которой похожие на персонажа компьютерных игр Пакмана образуют четыре угла. На данный момент ученые склонны предполагать, что любовь кошек к нарисованным фигурам обусловлена простым любопытством. Но некоторые также считают, что пребывание посередине квадрата ассоциируется у кошек с посещением туалета. Так что с экспериментами стоит быть осторожнее…

Источник: hi-news.ru