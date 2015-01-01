Cекретный аппарат из Пентагона фильтрует кровь больных коронавирусом

Новый фильтр cпособен удалять коронавирус из клеток крови тяжелобольных пациентовНедавно эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире вышли на плато, однако ситуация по-прежнему остается опасной. Почти полтора года борьбы с новой коронавирусной инфекцией позволили врачам и ученым выделить наиболее эффективные методы лечения ковида. К их числу на сегодняшний день относится кислородотерапия и применение дексаметазона – кортикостероидного средства, с помощью которого можно сократить длительность пребывания на искусственной вентиляции легких и спасать жизни пациентов с тяжелым и крайне тяжелым течением болезни. Но какие еще средства борьбы с COVID-19 существуют или появятся в ближайшем будущем? Как сообщили недавно мировые СМИ, исследователи из агенства, финансируемого Пентагоном, разработали фильтр, который способен удалять коронавирус из клеток крови при подключении к аппарату диализа. В результате такого лечения около 300 тяжелобольных пациентов полностью выздоровели. Кроме того, ученые также разработали микрочип, который, после введения под кожу, может обнаруживать в организме ковид.Новое лечение COVID-19Возможно, вы удивитесь, но многие инновации, применяемые для борьбы с пандемией COVID-19, когда-то были малоизвестными проектами, финансируемыми Пентагоном и в основном разрабатывались для защиты солдат от инфекционных заболеваний и биологического оружия. Так, в самый разгар Холодной войны появилось Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) – его первоначальная цель, как вы уже догадались, заключалась в предотвращении и замедлении вспышек вирусных инфекций и пандемий.Как недавно сообщила испанская La Raxon, команда DARPA на протяжении многих лет работала над созданием фильтра, очищающего кровь от вирусов и бактерий, но после того, как COVID-19 распространился по миру, их работа сосредоточилась на лечении больных этим недугом.Ранее эксперты ВОЗ рекомендовали лечение тяжелобольных пациентов с COVID-19 стероидами.Новая система получила название «Seraph 100» и уже тестируется в больницах Америки и Европы. Как отмечают разработчики, новое устройство очищает кровь от вирусов на 99,7% и помогает снизить вирусную нагрузку и выиграть время для применения других методов лечения. «Seraph 100» ранее использовался для борьбы с вирусами Зика и Эбола и может оказаться ключом к спасению пациентов с SARS-CoV-2. Но что представляет собой «Seraph 100»?Хотите всегда быть в курсе того, как развивается ситуация с COVID-19 в России и в мире? Подписывайтесь на наш канал в Google News чтобы не пропустить ничего интересного!Как работает Seraph 100?11 апреля на американском телеканале CBS вышла передача, в которой приняли участие разработчики DARPA. Они отметили, что насос выталкивает кровь из организма, которая проходит через внутреннюю часть фильтра в течение 2,4 или 5 часов (хотя на это может потребоваться целый день), и объем циркулирующего патогена уменьшается на 99,7% в первый сеанс. В первую очередь Seraph 100 – это фильтр, который используется для лечения пациентов, а не для профилактики заболеваний.Внешне фильтр представляет собой цилиндрическое устройство около 7,5 сантиметров в диаметре и около 23 сантиметров в длину. Внутри находится много маленьких микросфер, каждая диаметром 0,3 миллиметра, которые имеют своего рода волоски, благодаря им вирусы и бактерии попадают в ловушку. Таким образом, кровь пациента очищается, как при гемодиализе. Сам патоген концентрируется в фильтре Seraph 100, который затем выбрасывается”, – поясняют разработчики.«Мы призываем сообщество исследователей создать решения, которые могут звучать как научная фантастика. Мы готовы рисковать инвестициями, которые могут не сработать, но если все получится, они смогут полностью изменить картину», – отметил Мэтт Хепберн, директор управления биотехнологий Агентства перспективных оборонных исследований США DARPA.Мэтт Хепберн, директор управления биотехнологий DARPA в передаче 60 минут на CBS.После того, как около 300 тяжелобольных пациентов Covid-19 полностью выздоровели после лечения фильтром, FDA одобрило метод для экстренного использования, согласно многочисленным сообщениям СМИ. Кроме того, ученые из Агентства перспективных исследований в области обороны (DARPA) также разработали микрочип, который может обнаруживать Covid-19 при введении под кожу.Читайте также: Как моя жизнь изменилась после прививки от коронавирусаМикрочип для выявления COVID-19Во время 60-минутного эпизода также обсуждался микрочип DARPA, который способен обнаружить инфекцию в организме до того, как человек, о котором идет речь, сможет фактически передать вирус и, таким образом, предотвратить вспышку. Во время трансляции Хепберн продемонстрировал команде «60 минут», как тканеподобный гель может непрерывно контролировать и тестировать кровь человека.«Вы помещаете чип под кожу, и он сообщает какие химические реакции происходят в организме. Сигнал о наличии SARS-CoV-2 означает, что симптомы проявятся на следующий день», – объясняет Хепберн.Официальные лица, как сообщается, подчеркнули, что целью Пентагона не является отслеживание перемещений отдельных лиц или сбор других данных с имплантированного чипа. Подробнее о новом устройстве мы рассказывала в этой статье, рекомендую к прочтению!

Источник: hi-news.ru