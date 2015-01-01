Cекретный аппарат из Пентагона фильтрует кровь больных коронавирусом
Новый фильтр cпособен удалять коронавирус из клеток крови тяжелобольных пациентов
Недавно эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире вышли на плато, однако ситуация по-прежнему остается опасной. Почти полтора года борьбы с новой коронавирусной инфекцией позволили врачам и ученым выделить наиболее эффективные методы лечения ковида. К их числу на сегодняшний день относится кислородотерапия и применение дексаметазона – кортикостероидного средства, с помощью которого можно сократить длительность пребывания на искусственной вентиляции легких и спасать жизни пациентов с тяжелым и крайне тяжелым течением болезни. Но какие еще средства борьбы с COVID-19 существуют или появятся в ближайшем будущем? Как сообщили недавно мировые СМИ, исследователи из агенства, финансируемого Пентагоном, разработали фильтр, который способен удалять коронавирус из клеток крови при подключении к аппарату диализа. В результате такого лечения около 300 тяжелобольных пациентов полностью выздоровели. Кроме того, ученые также разработали микрочип, который, после введения под кожу, может обнаруживать в организме ковид.
Новое лечение COVID-19
Возможно, вы удивитесь, но многие инновации, применяемые для борьбы с пандемией COVID-19, когда-то были малоизвестными проектами, финансируемыми Пентагоном и в основном разрабатывались для защиты солдат от инфекционных заболеваний и биологического оружия. Так, в самый разгар Холодной войны появилось Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) – его первоначальная цель, как вы уже догадались, заключалась в предотвращении и замедлении вспышек вирусных инфекций и пандемий.
Как недавно сообщила испанская La Raxon, команда DARPA на протяжении многих лет работала над созданием фильтра, очищающего кровь от вирусов и бактерий, но после того, как COVID-19 распространился по миру, их работа сосредоточилась на лечении больных этим недугом.
Ранее эксперты ВОЗ рекомендовали лечение тяжелобольных пациентов с COVID-19 стероидами.
Новая система получила название «Seraph 100» и уже тестируется в больницах Америки и Европы. Как отмечают разработчики, новое устройство очищает кровь от вирусов на 99,7% и помогает снизить вирусную нагрузку и выиграть время для применения других методов лечения. «Seraph 100» ранее использовался для борьбы с вирусами Зика и Эбола и может оказаться ключом к спасению пациентов с SARS-CoV-2. Но что представляет собой «Seraph 100»?
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Как работает Seraph 100?
11 апреля на американском телеканале CBS вышла передача, в которой приняли участие разработчики DARPA. Они отметили, что насос выталкивает кровь из организма, которая проходит через внутреннюю часть фильтра в течение 2,4 или 5 часов (хотя на это может потребоваться целый день), и объем циркулирующего патогена уменьшается на 99,7% в первый сеанс. В первую очередь Seraph 100 – это фильтр, который используется для лечения пациентов, а не для профилактики заболеваний.
Внешне фильтр представляет собой цилиндрическое устройство около 7,5 сантиметров в диаметре и около 23 сантиметров в длину. Внутри находится много маленьких микросфер, каждая диаметром 0,3 миллиметра, которые имеют своего рода волоски, благодаря им вирусы и бактерии попадают в ловушку. Таким образом, кровь пациента очищается, как при гемодиализе. Сам патоген концентрируется в фильтре Seraph 100, который затем выбрасывается”, – поясняют разработчики.
«Мы призываем сообщество исследователей создать решения, которые могут звучать как научная фантастика. Мы готовы рисковать инвестициями, которые могут не сработать, но если все получится, они смогут полностью изменить картину», – отметил Мэтт Хепберн, директор управления биотехнологий Агентства перспективных оборонных исследований США DARPA.
Мэтт Хепберн, директор управления биотехнологий DARPA в передаче 60 минут на CBS.
После того, как около 300 тяжелобольных пациентов Covid-19 полностью выздоровели после лечения фильтром, FDA одобрило метод для экстренного использования, согласно многочисленным сообщениям СМИ. Кроме того, ученые из Агентства перспективных исследований в области обороны (DARPA) также разработали микрочип, который может обнаруживать Covid-19 при введении под кожу.
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Микрочип для выявления COVID-19
Во время 60-минутного эпизода также обсуждался микрочип DARPA, который способен обнаружить инфекцию в организме до того, как человек, о котором идет речь, сможет фактически передать вирус и, таким образом, предотвратить вспышку. Во время трансляции Хепберн продемонстрировал команде «60 минут», как тканеподобный гель может непрерывно контролировать и тестировать кровь человека.
«Вы помещаете чип под кожу, и он сообщает какие химические реакции происходят в организме. Сигнал о наличии SARS-CoV-2 означает, что симптомы проявятся на следующий день», – объясняет Хепберн.
Официальные лица, как сообщается, подчеркнули, что целью Пентагона не является отслеживание перемещений отдельных лиц или сбор других данных с имплантированного чипа. Подробнее о новом устройстве мы рассказывала в этой статье, рекомендую к прочтению!
Источник: hi-news.ru
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