Телевизор должен быть в каждом доме? Такой да!

Телевизор должен быть в каждом доме. Просто для разных целей.Телевидение в наше время перестало быть новинкой и перед ним нет такого трепета, как в первой половине прошлого века. Несмотря на это телевизор есть практически в каждом доме и продолжает занимать его центральное место. Мы садимся перед ним, чтобы отдохнуть, чтобы что-то узнать и даже чтобы просто найти повод пообщаться с кем-то. Сложно найти современный телевизор без функции SmartTV. И пусть раньше это название было довольно узким, то теперь стало буквально именем нарицательным. Такие устройства не просто позволяют смотреть эфирное телевидение, но и дают возможность устанавливать приложения для просмотра контента, игр и даже управления умным домом. А самые передовые модели даже позволяют управлять ими голосом. Именно таким и оказался телевизор KIVI серии 55U7. Пусть пока это не самый известный бренд, но ему точно есть, чем зацепить потенциальных пользователей.Телевизор с большой диагональюМодель, о которой пойдет речь, полностью называется KIVI 55U710KB. Из такого названия не сложно догадаться, что она имеет диагональ 55 дюймов. Впрочем, в арсенале бренда есть и другие диагонали — от самых маленьких и, как следствие, недорогих, до огромных. Максимальное значение диагонали экрана для телевизоров марки составляет 65 дюймов и это действительно много. А еще бренд представлен во всех крупных сетевых магазинах электроники, что само по себе говорит о его уровне.Как старые телевизоры доказывают теорию Большого взрыва?Коробка сразу дает понимание того, что одной из ключевых функций устройства является возможность отдавать голосовые команды. С разных сторон нарисованы люди, которые показывают, что с телевизором можно разговаривать, а заодно демонстрируют другие возможности комплектного пульта.Перед настройкой надо пройти многие пункты обычного Android.Красивый телевизор для домаKIVI 55U710KB выглядит очень стильно, что позволит ему вписаться в любой интерьер. У него очень тонкая рамка, благодаря чему телевизор занимает мало места. При установке на некоторые тумбы или комоды это может быть очень важным. Для тех, кто решит повесить его на стену, приятным сюрпризом будет небольшая толщина корпуса и то, что разъемы расположены параллельно корпусу. То есть он не будет отставать от стены. До сих пор не понимаю, почему многие производители даже в существенно более дорогих моделях не отказались от таких разъемов.Все основные разъемы на месте. Еще есть боковой блок.Кроме обычного входа для антенны, на корпусе есть четыре разъема HDMI (один из них сбоку), три разъема USB (один из них сбоку), оптический выход, Ethernet, разъем для наушников (сбоку) и MiniAV. Лично для меня важнее всего было именно большое количество HDMI, чтобы подключить все, что есть в комнате — от компьютера до игровой консоли. USB тоже могут пригодиться, если вы подключите что-то типа Google Chromecast, другой приставки или даже небольшой подсветки.В сочетании с такими ножками, узкие рамки делают телевизор действительно изящным.Телевизор с Google PlayЧтобы ничего лишнего не подключать, в телевизоре есть возможность установки приложений из Google Play — он работает на AndroidTV 9. Есть как приложения популярных сервисов для просмотра обычного телевидения через Интернет, так и все основные площадки с сериалами и кино. Два самых известных потоковых видеосервиса даже вынесены на пуль для запуска одной кнопкой — Netflix и YouTube.Netflix и YouTube занимают важное место в этом телевизоре.Меню этого телевизора выдает много полезной информации, но оно не перегружено лишними настройками. Почти все находится на своих местах, но немного привыкнуть все же придется. Зато настройка производится очень быстро и удобно. Доступен как ручной вариант, так и активация со смартфона. Все правильно — это же Android.Пульт с голосовым управлениемНекоторые претензии у меня есть к пульту. Для того, чтобы он был меньше, в нем применяются батарейки типа ААА. Они будут работать меньше в отличии от обычных АА. А крышка для их замены почему-то сделана не сдвижной или с ”крючком”, как это часто бывает, а на защелках. То есть надо чем-то подцепить в нижней части и отщелкнуть всю заднюю панель — голыми руками это не сделаешь, нужен нож, отвертка или что вроде этого.На пульте есть кнопка вызова голосового ассистента и быстрый доступ к сервисам.А еще он становится более тонким к нижней части. Для перемещения по меню это очень удобно, но когда надо пользоваться цифрами, пульт норовит выскочить. В остальном в нем все прекрасно. Материал корпуса приятный, кнопки информативные, а их расположение правильное.В любом случае одной из самых интересных функций пульта будет доступ к Google Ассистенту. А это не просто управление телевизором и поиск контента, но и управление умным домом. Почти все современные гаджеты из этой категории поддерживают работу с Google и вы сможете включать свет и делать другие вещи, отдавая голосовые команды через пульт.Можно ли спать с включенным телевизором?4K-телевизор с HDRЕстественно, это 4K телевизор. У него так же есть поддержка HDR 10. Если вы смотрите контент высокого качества, картинка будет иметь намного больше деталей, особенно в темной области. Например, сцены в кино, где актер находится в темной комнате, не будут ”черным квадратом”, и вы сможете рассмотреть, что там находится. В ярких тонах это позволяет сделать краски более насыщенными.Инженеры смогли сделать KIVI ярким и красочным.За обработку изображения отвечает отдельный процессор A.C.E. Pro Engine. По заявлениям производителя, он умеет даже улучшать качество не самого хорошего контента и масштабировать картинку до 4K, если изначально она не поддерживала этот формат.Самые ужасные продукты от крупных компаний: "читос" для губ и телевизор Apple.Звук тоже получился довольно неплохим и аудиопроцессор SRC настраивает звуковую дорожку сразу по 16 параметрам. Если сравнивать его с некоторыми другими моделями, он действительно неплох, но до эталонов все равно не дотягивает. Лучше купить отдельную аудиосистему или хотя бы саундбар. Тем более, он будет стоит меньше разницы в стоимости KIVI 55U7 и телевизора с более качественным звуком.А еще, этот телевизор можно повесить на стену.Зачем нужен телевизорПодводя итог, хочется сказать, что телевизор сейчас для дома едва ли не важнее, чем раньше. У многих начинает дергаться глаз, когда он слышит это слово, а фраза ”я не смотрю телевизор” выскакивает сама собой. Вот только современный телевизор это не только сериал или ток-шоу на федеральном канале, а нечто большее. Он выводит на себя любой контент с телефона, других носителей и даже из Интернета. А еще к нему можно подключить игровую консоль или компьютер. Я, например, иногда так даже работаю, когда не хочется сидеть за столом или брать в руки ноутбук. Вывел сигнал на большой экран через HDMI и красота!Купить телевизор KIVI 55U710KB

Источник: hi-news.ru