Найдена пещера, в которой неандертальцы стали жертвами диких зверей

Неандертальцы иногда становились жертвами животных и вот тому подтверждениеНеандертальцы — одни из самых известных предков современных людей, которые жили примерно 150 тысяч лет назад. Они были гораздо сильнее и умнее предыдущих представителей человеческого рода и умели создавать копья с наконечниками из камня. При всем этом, их нельзя было назвать непобедимыми, потому что хищные звери часто на них охотились и весьма успешно. Недавно внутри итальянской пещеры Гваттари были найдены окаменелые кости девяти неандертальцев со следами укусов. Ученые склонны предполагать, что ранения были нанесены гиенами и древние люди умерли в мучениях. Останки одного из неандертальцев старше остальных, то есть пещера явно была излюбленным местом хищников для поедания жертв. Возможно, они нападали на людей снаружи, а внутрь затаскивали только потом. Давайте разберемся, что еще интересного выяснили ученые во время изучения костей и какие еще тайны скрывает в себе пещера Гваттари?Загадочная пещера ГваттариПещера Гваттари находится примерно в 100 километрах от Рима и уже не в первый раз появляется в заголовках новостей. Она была открыта только в 1939 году, причем совершенно случайно — вход в него был закрыт и люди даже не подозревали о его существовании. Дело в том, что вход был завален камнями в ходе землетрясения или другого природного явления много лет назад. Но за это археологи явно только благодарны, потому что закрытость на протяжении тысяч лет сохранило останки древних людей и животных в отличном состоянии.Местоположение пещеры ГваттариОстанки неандертальцев в пещереПо данным научного издания ScienceAlert, найденные недавно останки принадлежат семи мужчинам, одной женщине и одному ребенку. Помимо человеческих костей, внутри пещеры были обнаружены окаменелые части тела носорогов, гигантских оленей и даже пещерных медведей, о которых я рассказывал в этом материале. Люди, которые стали жертвами гиен, жили в разные времена. Возраст восьми останков оценивается в 50-68 тысяч лет, тогда как одному из скелетов уже исполнилось около 100 тысяч лет. Изучение ДНК показало, что неандертальцы питались разнообразной пищей, но основу их рациона составляли злаки.Останки неандертальцев в пещере ГваттариУченые считают, что гиены использовали пещеру Гваттари в качестве берлоги и своеобразного хранилища для еды. Об этом свидетельствует наличие на костях следов грызения. Также исследователи логично предполагают, что хищники обычно ловили уязвимых людей вроде больных и стариков. Но насколько слабыми были обладатели найденных костей, не ясно. Большинство жертв гиен мужского пола, из чего можно сделать вывод, что хищники либо охотились на стариков, либо побеждали охотников и тащили в свое логово.Место обнаружения останковПри всем этом ученые не исключают того, что до завоевания гиенами пещера Гваттари использовалась неандертальцами. Судя по следам от костров, она была обитаема примерно 60-125 тысяч лет назад. Можно также предположить, что найденные останки принадлежат обитателям пещеры и гиены просто убили их во сне. Или древние люди могли умереть по другим причинам, а гиены просто зашли и полакомились их телами. Как бы то ни было, это очень важное открытие, которое явно войдет в историю. По словам министра культуры Италии Дарио Франческини (Dario Franceschini) об этом событии будет говорить весь мир. Так и есть — новость разлетелась по огромному количеству изданий.Читайте также: Как воевали неандертальцы?Таинственный череп неандертальцаПещера Гваттари является очень важным местом для археологов. В 1939 году, почти сразу же после обнаружения входа, антрополог Альберто Карло Бланк (Alberto Carlo Blanc) нашел хорошо сохранившийся череп неандертальца. Он получил название «Guattari 1» и при тщательном изучении ученые обнаружили на нем повреждения. Исследователь выдвинул предположение, что они были нанесены другими людьми и данная находка — это свидетельство ритуального каннибализма у неандертальцев. На момент смерти неандертальцу было около 20 лет, что довольно много для этого вида древних людей. На данный момент загадочный череп находится в итальянском музее Пигорини.Череп неандертальца «Guattari 1»Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Еще одним местом археологических раскопок является пещера Вандерверк, которая расположена на территории Южной Африки. В 2008 году внутри нее были найдены самые древние изготовленные человеком инструменты. Исследователи считают, что они работают внутри самого первого жилища людей и это может оказаться чистой правдой. Подробности читайте в этом материале.

Источник: hi-news.ru