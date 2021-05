В Индии распространяется мукоромикоз – опасная грибковая инфекция. Что нужно знать?

Мукоромикоз — это редко встречающееся заболевание, возбудителем которого являются различные грибы, которые встречаются в почве, растениях, компосте, гниющих овощах и фруктах.В детстве я частенько смотрела «Секретные материалы» и одна серия запомнилась мне особенно хорошо: в ней ученый обнаружил в тропическом лесу труп животного, чье тело было покрыто странными язвами. Решив рассмотреть их поближе, ученый, как это водится, допустил ошибку и содержимое язвы попало ему на лицо. Последующие события развивались стремительно – исследователь скоропостижно кончался, а его лицо покрывали огромные язвы. Стоит ли говорить, как радостно было узнать, что в реальности такой болезни не существует. Но жизнь не была бы так удивительна, а эволюция изобретательна, если бы самые ужасные болезни существовали только в кино. На нашей планете, увы, есть вещи пострашнее вымышленной «F.Emasculata», например мукоромикоз, также называемый черной плесенью. Эта грибковая инфекция вызывает головную боль, боль в лице, заложенность носа, потерю зрения или боль в глазах, а также отек глаз и щек. Возбудителем является группа плесневых грибов, называемых «мукромицетами». Эти плесени живут в окружающей среде и встречаются в почве, растениях, компосте, гниющих овощах и фруктах. Смертность при мукоромикозе составляет более 50%.Очень страшная болезньПрямо сейчас, когда я пишу эти строки, сотни тысяч человек по всему миру борются за жизнь, находясь на аппаратах искусственной вентиляции легких или жадно вдыхая воздух, лежа на животе в переполненных больничных палатах. Пандемия COVID-19 унесла жизни более 3,28 млн человек, а некоторые последствия коронавирусной инфекции приводят, как мы рассказывали ранее, к развитию ряда серьезных заболеваний и проблем со здоровьем.Самая тяжелая ситуация с коронавирусом SARS-CoV-2 сегодня в Индии. Как передают мировые СМИ, страна охвачена погребальными кострами – умерших настолько много, что крематории не справляются с нагрузкой, а из священной реки Ганг вылавливают десятки трупов. По данным Times of India, жители штата Бихар на востоке стране 10 мая обнаружили по меньшей мере 30 разложившихся трупов, а некоторые местные жители сообщают о более чем сотне тел.Тела умерших часто отправляют вниз по течению реки Ганг. Это происходит, так как не все могут достать дрова для погребальных костров.В это же время индийские врачи сообщают о вспышке в стране редкого грибкового заболевания – мукоромикоза. В особо тяжелых случаях эта инфекция поражает слизистую носа и глаз – врачи вынуждены удалять больным глазные яблоки, чтобы грибок не добрался до мозга. Масштабы проблемы преувеличить сложно – до COVID-19 в стране регистрировалось в среднем 6 случаев в год, теперь же за один только апрель специалисты столкнулись с более чем 40 случаями.Читайте также: Самые опасные инфекционные болезни на планетеКак отмечают эксперты, мукормикоз в основном поражает людей, у которых есть проблемы со здоровьем или которые принимают лекарства, снижающие способность организма бороться с микробами и болезнями. На этот раз «спусковым крючком» послужил известный иммунодепрессант – COVID-19 – все зарегистрированные случаи выявлены у тех, кто недавно перенес ковид или восстанавливается после него. По данным The Times of India в западном штате Махараштра наблюдалось около 200 пациентов, которые выздоровели от COVID-19 и заболели мукормикозом. Восемь человек погибли.Мукормикоз ранее назывался зигомикозом. Мукормикоз – это серьезная, но редкая грибковая инфекция, которая поражает выздоровевших или выздоравливающих пациентов с Covid-19.Специалисты отмечают, что мукоромикоз поддается лечению, но если его не лечить или если лечение затягивается, это может привести к потере зрения и смерти. Люди преимущественно заболевают мукоромикозом при контакте с грибковыми спорами в окружающей среде.«Инфекции мукормикоза могут возникнуть, если кто-то вдыхает споры из воздуха или если грибок попадает на кожу через царапину, ожог или другой тип повреждения кожи», – сообщает ЦКЗ.Мукоромикоз иногда называют черной плесенью (black fungus), но в русском языке черная плесень — это та, что возникает в сырых помещениях из-за другого вида грибка, не имеющего отношения к мукоромикозу.Симптомы мукоромикозаСимптомы мукормикоза зависят от того, где именно в организме растет грибок – в носовых пазухах, мозге, легких или коже. Так, к симптомам синусового и мозгового мукормикоза относят односторонний отек лица, головную боль, заложенность носа или носовых пазух, черные повреждения на переносице или верхней части рта, которые быстро становятся более выраженными и серьезными, а также лихорадка.К симптомам мукоромикоза легких относятся лихорадка, кашель, боль в груди и одышка. Кожные мукоромикозы проявляются как язвы или волдыри, а зараженная область может почернеть. Примечательно, что симптомы «черной плесени» обычно появляются через два-три дня после того, как человек оправился от COVID-19. В некоторых случаях инфекция появляется прямо в процессе выздоровления.Впечатлительным лучше не смотреть. Мукормикоз может привести к повреждению носа, глаз с обезображиванием лица, последующим удалением глазных яблок и потерей зрения, а также вызвать инвазивную инфекцию мозга.К счастью, хорошие новости во всей этой истории тоже есть – мукоромикоз не заразен и не может распространяться между людьми или между людьми и животными.Лечение мукоромикозаЧасто мукормикоз требует хирургического вмешательства для удаления инфицированной ткани и в основном поражает людей с ослабленным иммунитетом, включая больных диабетом, ВИЧ и раком.Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира популярной науки и высоких технологий? Подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram чтобы не пропустить ничего интересного!В качестве лечения «черной плесени» применяются стероиды, чистая стерильная вода, антибиотики и противогрибковые препараты. Также правительство создало специальные отделения для больных мукоромикозом в некоторых больницах страны.Как рассказал индийский врач Акша Наир из Мумбаи в интервью BBC, рост заболеваемости мукоромикозом может быть вызван использованием стероидов при лечении тяжелых форм COVID-19 (Стероиды снижают воспаление в легких, но снижают иммунитет и могут поднять уровень сахара в крови).

Источник: hi-news.ru