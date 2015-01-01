Почему современный асфальт так быстро разрушается?

Современный асфальт разрушается быстрее старого, но почему?Сегодня большинство автомобильных дорог и тротуаров покрыты асфальтом и это явно один из самых распространенных строительных материалов в мире. Благодаря ровному асфальтовому покрытию автомобили едут максимально ровно, а люди не спотыкаются на тротуарах. Но это только при условии, что покрытие свежее и на нем нет разрушений. Асфальт стал массово применяться в 1800-е годы и в те времена был очень прочным — ему были не страшны ни капризы природы, ни тяжесть множества автомобилей. А сейчас асфальт начинает разрушаться в первые же месяцы после укладки. Если не верите, обратите внимание на дороги и тротуары у вашего дома — вы наверняка найдете огромное количество неровностей. Недавно японские ученые решили выяснить, что именно является причиной хрупкости асфальта и провели эксперимент, результаты которого хотя бы отчасти прояснили ситуацию. Возможно, благодаря этому открытию, асфальт станет прочнее.Что такое асфальт?С научной точки зрения, асфальт — это горная смола, которая представляет собой черное вещество, плавящееся при 100 градусах Цельсия. Этот материал активно используется при строительстве различных дорог, вплоть до взлетно-посадочных полос для летательных средств. Также для многих людей может стать сюрпризом то, что асфальт входит в состав некоторых клеев и лаков, а вещество высшего класса используется даже в живописи. Но стоит учитывать, что асфальт бывает природного и искусственного происхождения. В качестве составной части для лаков и других веществ используется природный асфальт, а для строительства дорог — только искусственный.В России укладка асфальта выглядит примерно такДорожный асфальт в России правильнее всего называть асфальтобетоном. В состав этого строительного материала обычно входит щебень, песок, минеральный порошок и битум. Первые два компонента вам уже наверняка известны, но что означают два последних термина? Минеральный порошок, который также известен как филлер, представляет собой смесь измельченного известняка и производственных отходов. Он придает покрытию механическую прочность и при этом делает его слегка упругим. Битум, который раньше назывался «земляной смолой», является смесью углеводородов и их производных. Если не углубляться в химию, то это черное и вязкое вещество, которое склеивает воедино все остальные компоненты асфальта.Разлитый битумИнтересный факт: в Великобритании привычный нам асфальтобетон называется тармаком. А в Европе асфальт имеет обыкновенный состав, но укладывается более сложным методом, благодаря чему обладает повышенной прочностью, но дороже стоит. Главная особенность «европейской» укладки заключается в том, что смесь разогревается до 250 градусов Цельсия, после чего становится очень мягким и ровно ложится на землю.Почему асфальт быстро разрушается?Группа японских ученых под руководством Акихиро Мориеси уже давно заметила, что современный асфальт разрушается гораздо быстрее, чем материал, произведенный в 1960-е годы. Чтобы выяснить причину снижения качества, ученые изучили образцы асфальта из разных стран мира, а также фрагменты асфальта возрастом от 60 до 120 лет. В ходе научной работы они воссоздали условия их использования и проследили за происходящими в структуре асфальта изменениями через компьютерный томограф. Напомню, что эта технология позволяет заглянуть внутрь объектов, не разрушая их внешнюю оболочку.Распределение трещин в новом асфальте (а) и 120-летнем образце (b)Между старым и новым асфальтом авторы научной работы обнаружили одно важное отличие — современный материал содержит в своем составе слишком много лишних компонентов. Речь идет о фталатах, фосфатах и других химических соединениях, которые совершенно случайно проникают в материал еще в процессе его создания. Концентрация лишних веществ очень мала и составляет всего лишь от 0,0012% до 0,25%. Но этого количества с лихвой хватает для того, чтобы дорожное покрытие стало хрупким и покрывалось ямами спустя несколько месяцев со дня укладки. Также ученые выяснили, что прочность асфальта уменьшается из-за компонента, который придает покрытию водоотталкивающие свойства.Главная проблема современного асфальта в том, что в его составе много лишних примесейЕсть небольшая надежда, что производители асфальтобетона обратят внимание на результаты исследования и изменят состав материала. Также им следовало бы изменить способ укладывания асфальта. Но даже при изменении состава дороги все равно могут разрушаться. Дело в том, что на долговечность асфальтового покрытия также влияют окружающие условия. Так, во время сильных дождей, дороги покрываются водой. Вода проникает в поры и надолго остается внутри, вплоть до похолоданий. С наступлением морозов она замерзает и превращается в лед, который разрывает покрытие, образуя трещины.Если хотите обсудить новости высоких технологий, вступайте в наш Telegram-чат. Будем вам рады!Стоит отметить, что в жаркие дни асфальтобетон может навредить вашему здоровью. Почитать, в чем заключается опасность, можно по этой ссылке.

Источник: hi-news.ru