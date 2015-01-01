В США случайно кремировали радиоактивного мужчину. Что произошло потом?

В аризонском крематории обнаружили повышенный уровень радиации. Вы уже догадались, с чем это связано?В 2017 году произошел первый в истории задокументированный случай сжигания в крематории человека, внутри которого оставались радиоактивные вещества. Им оказался 69-летний житель американского штата Аризона, который скончался от рака поджелудочной железы. На момент сжигания ни сотрудники крематория, ни врачи больницы не знали, что за день до своей смерти мужчина прошел терапию в другом заведении. Там еду дали один из радиоактивных препаратов, которые обычно используются для лучевой терапии злокачественных опухолей. После сжигания тела, внутри кремационной камеры был зафиксирован повышенный уровень радиации. Это показатель того, что радиоактивные вещества распространились по окружающей среде и такие случаи могут стать причиной серьезных проблем, навредив здоровью ни в чем не повинных людей. Давайте прямо сейчас рассмотрим произошедшую ситуацию подробнее.Опасность радиоактивных лекарствО необычном случае было рассказано в научном издании Science Alert. Однажды в одну из американских больниц попал 69-летний мужчина со слишком низким артериальным давлением. У него уже был диагностирован раке поджелудочной железы, поэтому никого не удивило то, что он скончался спустя два дня пребывания в больнице. Его тело было сожжено в крематории, однако никто даже не подозревал, что за несколько дней до смерти он употребил лекарство с содержанием радиоактивного вещества лютеций-177. Его ему дали в совершенно другой больнице для лучевой терапии злокачественной опухоли.Медицинский лютеций-177Сотрудники крематория и врачи так и бы не узнали о потенциальной опасности, если бы о радиоактивности умершего мужчины не сообщили сотрудники другой больницы. Примерно через месяц после сожжения тела, кремационную камеру проверили при помощи счетчика Гейгера для определения уровня радиации. К счастью, излучение было небольшим, но оно все-таки имелось. По словам офицера по радиационной безопасности Кевина Нильсена (Kevin Nelson), такой уровень радиации не мог стать причиной катастрофы вроде Чернобыля и Фукусимы, но на проблему явно стоило обратить внимание.Читайте также: Почему мёд из США содержит в себе радиоактивные вещества?Опасность радиоактивных людейОпасность этого случая заключается в том, что при сжигания тела частицы радиоактивного лютеция-177 могли попасть в окружающую среду и навредить здоровью других людей. Наиболее вероятно, что сотрудники крематория могли вдохнуть опасные частицы и пострадать от этого в будущем. Чтобы проверить, не попало ли радиоактивное вещество в организм главного оператора крематория, ученые взяли у него образцы мочи. К счастью, в организме мужчины не были обнаружены частицы лютеция-177.К счастью, результаты анализа мочи у работника крематория оказались в нормеОднако, в моче были найдены следы технеция-99m, который применяется в медицине для диагностики опухолей головного мозга. Мужчина уверил исследователей в том, что ранее не проходил такого рода терапии. Поэтому ученые выдвинули предположение, что сотрудник крематория вдохнул радиоактивные частицы во время сожжения другого человека. Вероятно, в одном из кремированных тел тоже содержались радиоактивные вещества, но об этом опять же никто даже не подозревал.Радиоактивный технеций-99m тоже активно используется в медицинеПо словам исследователей, сотрудникам крематориев следовало бы удостоверяться, что умершие люди ранее не принимали радиоактивные препараты. В данном случае речь идет об очень низком уровне облучения, так что беспокоиться о том, что работники крематория столкнутся с серьезными проблемами со здоровьем, не стоит. Однако, если в кремационную камеру будет попадать большое количество радиоактивных людей, сотрудники будут подвергаться излучению чаще обычного. А это уже весомый повод для беспокойства.Сотрудникам крематориев стоит тщательнее проверять умерших людейБольше всего данная проблема актуальна для США, потому что там кремацию выбирает более половины населения. В идеале, система здравоохранения должна разработать точный и недорогой способ оценки радиоактивности умерших людей. Также важно наладить связь больниц и крематориев, чтобы последние как можно быстрее получали информацию во избежание неприятных ситуаций.Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Если вам интересно, как радиация воздействует на организм человека, рекомендую почитать этот материал. В нем подробно рассказывается про то, какие бывают ионизирующие излучения и как они губят живые организмы.

Источник: hi-news.ru