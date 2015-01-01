О чем говорят странные сны?

Согласно новой теории сновидений, странные сны приучают нас к неожиданностям.Как-то раз я собралась в гости к своей подруге в Лос-Анджелес. Села на самолет, смотрела в окошко, как вдруг поняла, что сижу в домашних тапочках и вещей у меня с собой вообще никаких. Подобные сны, наверняка снились каждому. В них вы, например, идете в магазин, берете бутылку молока а на кассе расплачиваетесь уже за вяленую рыбу. Или готовитесь к завтрашнему экзамену по математике, хотя уже давно закончили школу и по профессии не учитель. Сны действительно могут быть поразительно странными, а представители научного сообщества по-прежнему не могут точно сказать почему. Новая гипотеза, однако, проливает свет на некоторые тайны сновидений. Как пишет ведущий автор нового исследования, нейробиолог Эрик Хоэл из Университета Тафтса, сны привносят некоторые случайные странности в наше скучное существование и дают нам больше возможностей справляться с неожиданностями. Хоэл, будучи вдохновленным пониманием того, как обучаются нейронные сети, предложил альтернативную теорию сновидений: гипотезу о перенасыщенном мозге.Теории о том, почему мы видим сныВопрос о том, почему мы видим сны, очаровывал ученых и философов на протяжении тысячелетий, но у нас до сих пор нет убедительного объяснения, почему мы это делаем. Вот некоторые из основных теорий сновидений:Теория ФрейдаЗнакомство с теорий сновидений неизбежно приведет нас к знаменитому австрийскому психиатру Зигмунду Фрейду. Он считал, что сны представляют собой «замаскированное исполнение подавленных желаний» и состоят из явного и скрытого содержания. Явное содержание относится к зрелищам, звукам и сюжетной линии сновидения, в то время как скрытое содержание – это символическое значение сновидения, представляющее бессознательные желания сновидца.Если вы хотите разобраться в себе, то будьте уверены – психоанализ в этом вам не поможет. Наоборот, он может навредить, так как в целом построен на ошибочных предпосылках и поощряет зависимость пациента от терапевта.Интересно, что теория Фрейда была принята в измененном виде его учениками и последователями, например, Адлером, который определил причиной заболеваний стремление к самоутверждению. Юнг и Ранк также развивали доктрины Фрейда, изменяя и развивая базовые понятия теорий психоанализа. И все бы ничего, вот только психоанализ неоднократно подвергался (и подвергается по-прежнему) критике со стороны научного сообщества. Причина, как вы могли догадаться, кроется в лженаучности психоанализа, который рассматривает только сексуальную составляющую заболевания (что послужило причиной постановки неправильных диагнозов пациентам).Читайте также: Эпоха мракобесия: почему лженаука в России процветает?Теория консолидации памятиСледующей интересной теорий сновидения является теория консолидации памяти. Согласно ей, сны – это просто повторы прошлых событий. Во время сна наши воспоминания консолидируются, являясь отражением реальных событий. Немаловажно и то, что существуют некоторые доказательства того определенной последовательности нейронного возбуждения, наблюдаемые во время бодрствования – иногда эти последовательности «воспроизводятся» во время сна.Теория моделирования угрозСогласно этой теории сны – это ни что иное, как древний механизм биологической защиты, который позволяет нам практиковать преодоление угроз.В среднем человек проводит во сне 25 лет своей жизни.Если верить этой теории, то сны, по сути, похожи на виртуальную реальность, в которой можно практиковать важные навыки выживания. Кстати, прямо как и фильмы про зомби, которые, как оказалось, успешно подготовили зрителей к пандемии COVID-19.Теория синтеза активацииЧетвертая теория сновидений гласит, что сны – это просто случайная цепочка воспоминаний, собранных вместе. Если это действительно так, сны могут помогать нам обзаводиться новыми знакомствами или искать вдохновления во сне, как Дмитрий Менделеев. Так, в 2019 году вышло исследование, результаты которого показали, что сны помогают мозгу забывать ненужные воспоминания. Подробнее об этом открытии можно прочитать здесь.Это интересно: Что происходит в мозге во время сна и можно ли это записать?Теория эмпатииСогласно пятой теории, сны, возможно, могут способствовать развитию эмпатии между людьми. Результаты работы, опубликованной в журнале Frontiers in Psychology в 2019 году также показали, что люди, которые читают художественную литературу, улучшают свое понимание других, потому что в художественной литературе есть сложные персонажи и обстоятельства, с которыми мы, возможно, не сталкиваемся в повседневной жизни. Авторы исследования предполагают, что сны, как и вымышленные истории, могут способствовать развитию эмпатии.Теория регуляции эмоцийПоследняя теория из нашего списка гласит, что сны строятся на основе нашей эмоциональной истории и могут помочь в обработке мозгом информации и контролю над эмоциями.Ночные кошмары могут значительно ухудшить качество жизни и негативно сказаться на здоровье.Как отмечают исследователи, сны могут представлять собой своего рода симуляцию реальности, предоставляя возможность создать новый сценарий с элементами эмоционального мастерства, чтобы справиться с элементами, включенными в кошмары.Еще больше увлекательных статей том, почему мы видим сны и как сон влияет на здоровье, читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен. Там регулярно выходят статьи, которых нет на сайте.Гипотеза перенасыщенного мозгаИтак, согласно новой гипотезе, выдвинутой Эриком Хоэлом, нейробиологом из Университета Тафтса (США), один из самых надежных способов вызвать сновидения о том, что происходит в реальной жизни – это повторно выполнять новые задачи, например обучение жонглированию. Перетренированность на задании запускает так называемый феномен перенапряжения, что означает, что мозг пытается обобщить полученные знания во сне, что и создает сновидения.Интересно, что по мере того, как мы становимся старше, наши дни становятся статистически довольно похожими друг на друга, что означает, что наш «набор тренировок» ограничен. Хоэль также предполагает, что создавая странную версию мира, сновидения могут сделать наше понимание его менее упрощенным и более всесторонним.«Именно странность сновидений в их расхождении с опытом бодрствования придает им их биологическую функцию», – сказал Хоэль в интервью британской The Guardian.Эта иллюстрация представляет гипотезу о перенапряженном мозге, согласно которой редкие и галлюцинаторные качества сновидений – это не ошибка, а особенность, поскольку она помогает предотвратить перенапряжение мозга.Хотя гипотеза Хоэля все еще не проверена, ее преимущество заключается в том, что она серьезно относится к феноменологии сновидений – особенно к их редкому, галлюцинаторному и повествовательному содержанию – вместо того, чтобы рассматривать ее как необъяснимый побочный продукт других фоновых процессов мозга. Даже переживание, казалось бы, несвязанных, но физически похожих действий может иметь преимущества: например, сон о полете может улучшить ваше равновесие и стабильность во время бега.Читайте также: Ученые выяснили, что со спящими людьми можно разговариватьПо мнению исследователей, которые не принимали участия в работе Хоэля, эта теория предполагает, что во сне мы обобщаем то, что узнали в течение дня. Таким образом, она вписывается в различные другие современные теории, согласно которым сны ищут новые ассоциации недавно изученной информации. И все же, как и во многих теориях о том, что у сновидений есть важные функции, у гипотезы Хоэля пока нет никаких доказательств.

Источник: hi-news.ru