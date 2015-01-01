Первое лекарство для лечения коронавируса станет доступно в 2023 году

Наночастицы, предназначенные для уничтожения коронавирусаПандемия коронавируса длится уже второй год, но эффективного лекарства для лечения смертельно опасного заболевания до сих пор не существует. На данный момент самым разумным способом защитить себя от вируса является вакцинация. Только это актуально исключительно для людей, которым посчастливилось не заразиться за все это время — что же делать тем, кто уже болен? Лечение коронавируса в больницах сводится к тому, что врачи пытаются обнаружить все пораженные органы и в самые короткие сроки восстановить их здоровье. Но волшебного лекарства или терапии, которая смогла бы вылечить людей в самый короткий срок, не существует. Она может появиться только в 2023 году — австралийские и американские ученые уже разработали действенный препарат и доказали его эффективность на опытах с мышами. Теперь исследователям нужна пара лет, чтобы проверить безопасность новинки для людей и получить разрешение на его использование. Но как работает препарат и насколько он эффективен?Как работает лекарство от коронавируса?По данным издания ABC News, группа австралийских и американских ученых работала над созданием лекарства с апреля 2020 года. Оно состоит из множества наночастиц, которые несут внутри себя искусственные гены, которые атакуют молекулы вируса и останавливают их размножение. Наночастицы покрыты жировой оболочкой, которые не позволяют крошечным частицам взаимодействовать с обычными жидкостями и клетками организма. Благодаря этому свойству, наночастицы легко проходят сквозь любые клетки (в том числе и легочные) и при столкновении с вирусами высвобождают искусственные гены для вывода вирусных частиц из строя. После этого коронавирус не может разрушать легкие и размножаться, а его останки вымываются из организма естественными путями.Найджел Макмиллан — один из разработчиков лекарства против коронавирусаНаночастицы — это объекты размером от 1 до 100 нанометров. Благодаря небольшим размерам, они быстро всасываются организмом при пероральном введении.По словам участвовавшего в создании лекарства профессора Найджела Макмиллана (Nigel McMillan), наночастицы ищут и уничтожают вирусы как военные ракеты с тепловым наведением на вражеские цели. Только вот стоит отметить, что это сравнение может быть не совсем верным. Вряд ли лекарство целенаправленно ищет вирусные частицы — скорее всего, оно находит вирусы случайным образом. В зараженном организме эти частицы не нужно очень долго искать, так что эффекта от препарата явно не придется долго ждать.Разработчики лекарства рассказывают о принципах его действияЧитайте также: Cекретный аппарат из Пентагона фильтрует кровь больных коронавирусомЭффективность лекарства от коронавирусаНа данный момент препарат испытан только на зараженных коронавирусом лабораторных мышах. После введения лекарства, количество вирусных частиц в организмах животных уменьшилось на 99,9% всего за неделю. Грызуны успешно выздоровели, причем наночастицы не затронули их легочные клетки, то есть как минимум для животных новинка безвредна. В ближайшее время ученые хотят провести тестирование на людях, но испытания пройдут через три фазы, поэтому на все это требуется много времени. Ожидается, что лекарство от коронавируса появится в больницах в 2023 году. На данный момент у него даже нет названия.Лекарство планируется вводить в виде инъекцииЕще одной хорошей особенностью лекарства является то, что оно не требует особых условий хранения. При комнатной температуре препарат можно хранить месяц, а если поставить в холодильник с температурой 4 градуса Цельсия, срок хранения составляет целый год. Благодаря этому свойству препарат можно будет доставлять даже в самые отдаленные уголки нашей планеты. Ученые надеются, что их разработка поможет свести смертность от коронавируса к нулю.Если хотите обсудить новости высоких технологий, вступайте в наш Telegram-чат. Будем вам рады!Авторы лекарства уверены, что коронавирус уже никуда не исчезнет и будет с нами всегда. Поэтому создание эффективного лекарства от него просто необходимо. А на данный момент единственным действенным способом уберечься от болезни является вакцинация. Многие люди не верят в эффективность существующих вакцин и всячески отказываются ее делать, но альтернативы, к сожалению, пока нет. Возможно, в скором будущем свои лекарства от коронавируса представят другие группы ученых и они смогут выпустить их быстрее. Вот уж тогда отказаться от вакцинирования можно будет со спокойной душой — коронавирус перестанет быть настолько опасной болезнью, так как будет легче поддаваться лечению.

Источник: hi-news.ru