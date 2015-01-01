Какие фильмы приносят людям наибольшую пользу?

Кадр из фильма «Форрест Гамп»Самый первый фильм в истории был снят в 1895 году и назывался «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сиоты». Эта короткометражка просто показывала поезд и пассажиров, поэтому имела сугубо развлекательный характер и использовалась для демонстрации технологий. Но со временем кинематограф начал стремительно развиваться, в ходе чего возникло множество различных жанров кино. Так уж повелось, что для веселого времяпровождения предназначаются комедии, любители острых ощущений любят боевики и ужастики, а для донесения до зрителей серьезных мыслей режиссеры снимают драмы. Ученые уже давно изучают влияние разного рода фильмов на людей, но недавно исследователи из американского штата Огайо провели одно из самых интересных работ на эту тему. Они провели масштабный опрос, в ходе которого выяснили, какие фильмы могут сильнее всего повлиять на жизнь человека. Спешу обрадовать — некоторые из самых важных фильмов вы уже наверняка посмотрели.Самые лучшие фильмы для просмотраРезультаты проведенного исследования были опубликованы в научном журнале Mass Communication and Society. Группа ученых под руководством Майкла Слатера (Michael Slater) задалась целью узнать, какие фильмы больше всего способны повлиять на жизни людей. Первым делом они создали два списка фильмов: в первом числились кинокартины, которые несут в себе мотивационный смысл, а во втором — фильмы, предназначенные для развлечения. Из первого списка можно выделить драмы «Форрест Гамп», а во втором выделяются «Криминальное чтиво» и «Бойцовский клуб».Кадр из фильма «Бойцовский клуб»Эти списки были показаны группе добровольцев из 1098 человек в возрасте от 18 лет. Каждый из них отобрал из списка фильмы, которые он смотрел и достаточно хорошо помнит. Из просмотренных фильмов ученые отобрали один случайный и попросили людей заполнить анкету. Вопросы были составлены таким образом, чтобы люди смогли в подробностях рассказать о своих впечатлениях от фильма: какие эмоции они вызвали, как повлияли на жизнь и так далее. А теперь главный вопрос — как вы думаете, какой фильм сказался на судьбе людей больше: «Форрест Гамп» или «Криминальное чтиво»? Думаю, вы все ответили правильно, потому что ответ очевиден.Знаменитый отрывок из «Форреста Гампа»Большинство людей отметили, что фильмы из первого списка помогли им справиться с жизненными трудностями. Также «Форрест Гамп» и ему подобные истории дали им понять, что неудачи — это неотъемлемая часть жизни и каждому человеку нужно научиться принимать их как что-то должное и извлекать уроки. Вдобавок ко всему этому, любители фильмов из первого списка выразили большую готовность помогать своим близким.Чем хороши мотивационные фильмы?По мнению авторов научной работы, во время просмотра мотивационных фильмов люди часто ассоциируют себя с главными героями и это помогает им готовиться к жизненным трудностям. Результаты проведенной научной работы могут показаться слишком банальными. В целом, вы совершенно правы — американские ученые не рассказали ничего сенсационного. Но зато теперь пользу мотивационных фильмов можно считать доказанной наукой. Ранее ученые уже проводили подобные исследования, но вопросы в анкетах казались мало знакомых людям фильмов или задавались сраже после просмотра. Особенность этой научной работы заключается в том, что ученые смогли оценить долгосрочное влияние фильмов на жизни зрителей.Впрочем, нельзя сказать, что мотивационные фильмы — самые лучшие на свете и людям не нужно ничего смотреть кроме них. У каждого жанра кино своя функция и в качестве примера можно привести комедии, которые способны поднять настроение и уменьшить уровень стресса. То же самое касается и боевиков, которые тоже помогают людям отвлечься от обыденности и дать своему организму отдохнуть от постоянного решения проблем.Читайте также: Почему одни люди любят фильмы ужасов, а другие нет?Польза фильмов ужасовОсобого внимания заслуживают фильмы ужасов. Некоторые люди считают, что они плохо влияют на психику и ничего полезного в них нет. Несомненно, разного рода ужастики вызывают у людей сильнейший эмоциональный отклик и безо всяких сомнений оказывают влияние на психику. Но ведь влияние может быть и хорошим! Относительно недавно ученые выяснили, что любители фильмов ужасов меньше боялись пандемии коронавируса — подробнее об этом я рассказывал в этой статье.Удивительно, но смотреть ужастики — тоже полезно!Если вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!Под конец хочется поинтересоваться — какие фильмы оказали на вашу жизнь наибольшее влияние и почему? Пишите в комментариях, это очень интересно!

Источник: hi-news.ru