Найдена самая редкая сова в мире, которую не видели 125 лет

Сова Раджи из острова БорнеоВ 1892 году орнитолог Ричард Шарп (Richard Sharpe) обнаружил в Малайзии новый вид сов. Эти создания отличались от других видов очень небольшими размерами тела и оранжевыми глазами, которые у некоторых особей светились необычайно ярко. Вскоре стало известно, что эти птицы обитают исключительно на территории островов Суматра и Борнео. Время от времени ученым удавалось наблюдать за особями из первого острова, однако борнейских сов с момента открытия никто больше не видел. Их уже считали вымершими, однако недавно ученые вновь встретились с одной из загадочных птиц на вершине малайзийской горы Кинабалу. Они не искали ее специально, то есть встреча была случайной. В рамках данной статьи предлагаю выяснить, что интересного удалось узнать ученым о птице, которая скрывалась от людей на протяжении 125 лет. Да и вообще — как ей удавалось все время оставаться незамеченной?Орнитолог — ученый, который изучает птиц. Этот раздел зоологии возник уже давно, о чем свидетельствует то, что первые естественно-научные описания птиц были замечены еще у Аристотеля, который интересовался миграциями птиц.Самые необычные совы в миреОбнаруженные в Малайзии птицы были названы совами Раджи (Otus brookii). Орнитолог Ричард Шарп дал им такое название в честь Джеймса Брука (James Brooke), первого раджи острова Суматра. Для справки отмечу, что раджами принято называть индийских князей. По неизвестным причинам, долго наблюдать за необычными птицами не удалось. До сих пор было известно только то, что они очень малы по размерам и обладают ярко-желтыми глазами. Как правило, взрослые особи обладали весьма суровым «лицом» и темно-коричневыми перьями.Взрослые птицы Раджи выглядят очень свирепоОбнаружение редкой птицыНа данный момент ученым известно о существовании только двух видов сов Раджи. Первый носит название Otus brookii solokensis и обитает на территории Суматры, а второй называется Otus brookii brookii и живет на острове Борнео. Борнейские совы Раджи не встречались людям на протяжении 125 лет. Но недавно, во время поиска гнезд в рамках масштабного исследования, исследователь Киган Транквилло (Keegan Tranquillo) случайно заметил эту сову в лесах горы Кинабалу. По его словам, редкая сова вылетела из темного угла с пышной растительностью. Затем она сбежала, но спустя некоторое время вернулась на месте.Возможно, в скором будущем ученым удастся узнать об этих созданиях чуть большеБлагодаря возвращению птицы, ученому удалось выяснить, что она достигает 23 сантиметров в длину и весит всего лишь около 100 граммов. Впоследствии Киган Транквилло рассказал о своем открытии орнитологу Энди Бойсу (Andy Boyce), который смог официально задокументировать таинственную птицу:Я даже не мечтал о том, что мне когда-нибудь удастся задокументировать эту птицу. Моя работа не была связана с изучением отдаленных мест и поиском редких животных, — поделился Энди Бойс.К сожалению, ученым пока не удалось узнать больше подробностей о борнейской сове. Возможно, в скором будущем им удастся снова встретить ее, ведь теперь они точно знают, что эта птица не вымерла и поиски не лишены смысла. После очередного обнаружения они надеются выяснить больше о ее способах размножения, певческом стиле и так далее.Читайте также: Почему китоглав — самая необычная птица в мире?Из-за чего исчезают птицы?По данным издания Daily Mail, Международный союз охраны не считает этих созданий находящимися н грани вымирания. Однако Энди Бойс придерживается мнения, что сов Раджи необходимо взять под защиту Однако, перед этим ее нужно тщательно изучить и узнать, какая именно угроза может привести к вымиранию этих птиц. На данный момент можно лишь предположить, что совам угрожает вырубка лесов — они лишаются естественной среды обитания.Гора КинабалуНедавно на нашем канале в Яндекс.Дзен вышла красочная статья про самых красивых птиц мире. Если хотите увидеть «деловую» птицу-секретаря или устрашающего «попугая-Дракулу» — переходите по этой ссылке.Вдобавок ко всему этому, Энди Бойс выдвинул предположение, что птицам удается оставаться незамеченными на протяжении сотен лет благодаря их ночному образу жизни. Также стоит учитывать, что их популяция очень мала — искать этих птиц, это как искать иголку в стоге сена. Ну и наконец, орнитолог подчеркнул, что обнаружение скрывавшихся от людских глаз совы в очередной раз показывает, что люди многое упускают из виду. Возможно, на нашей планете существуют тысячи неизвестных науке животных, но просто их не замечаем из-за их скрытности.

Источник: hi-news.ru