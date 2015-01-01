Определены 12 человек, которые распространяют теории заговоров о вакцинах

Кто же они — люди, распространяющие теории заговора о вакцинах?В начале 2020 года мир столкнулся с огромным количеством проблем, и самым главным из них стала пандемия коронавируса. Люди были сильно обеспокоены высокой смертностью от заболевания, поэтому ждали скорейшей разработки вакцины. На данный момент, спустя более года со дня объявления пандемии, существует несколько вакцин с эффективностью около 97%, однако люди не спешат делать укол. В большинстве случаев это связано с обилием теорий заговоров, которые гласят, что при помощи вакцинации власти могут «чипировать людей» и тем самым завладевать их разумом. Или же люди попросту боятся возможных осложнений, которые якобы могут оказаться тяжелее последствий самой болезни. Недавно исследователи из международного Центра противодействия цифровой ненависти (Center for Countering Digital Hate) выяснили, что большая часть фейковых новостей про вакцины написаны двенадцатью людьми. Так кто же эти злодеи?Распространение фейковых новостейРезультаты проведенной научной работы были опубликованы на официальном сайте упомянутой в начале статьи организации. В рамках исследования ученые выяснили, что с февраля по март 2021 года в социальных сетях Facebook и Twitter было опубликовано более 812 тысяч постов против вакцинации. Владельцы социальных сетей пытаются бороться с распространением «антипрививочных» постов, однако их количество все равно остается большим. Из-за этого количество вакцинированных от коронавируса людей растет очень медленно, что мешает остановить пандемию. А пока болезнь распространяется, от нее умирает все больше людей.Если говорить по-умному, антипрививочники занимаются антивакцинаторствомСамые известные сторонники теорий заговораБольшая часть из этих сотен тысяч постов было написано 12 людьми. Они являются инфлюенсерами, которые способны влиять на общество через социальные сети. Среди них можно выделить двух людей, о которых некоторые из вас наверняка уже слышали. Первым является американец Джозеф Меркола (Joseph Mercola), который является популярным остеопатом и сторонником альтернативной медицины. Ранее этот 66-летний мужчина привлек к себе внимание сообщениями о том, что рак можно вылечить при помощи соды, а животные имеют душу. Во время пандемии COVID-19 он отметился сообщениями о том, что заболевание можно вылечить витаминами C и D3, экстрактом коры дуба, черники и винограда.Джозеф МерколаИнтересный факт: Джозеф Меркола уже получил много предупреждений от регулирующих органов, но все равно очень активен в социальных сетях и продолжает продавать сомнительные лекарства. Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) даже пыталось провести против него расследование, но дело пока не сдвинулось с места.Второй активный распространитель фейковой информации — это Роберт Кеннеди (Robert Kennedy), племянник 35-го президента США. Он работает адвокатом и ведущим на радио, что не так уж и плохо. Однако, также он является противником прививок, к чему склоняет и других людей. В 2016 году он основал компанию Children’s Health Defense, которая занимается распространением информации о якобы вредном воздействии прививок на детей (но это не так). В частности, Роберт Кеннеди и его коллеги уверяют, что вакцины являются причиной «эпидемии хронических детских заболеваний». Он пожизненно заблокирован в социальной сети Instagram, но он продолжает свою деятельность в Facebook и Twitter.Роберт КеннедиЗнаете ли вы, что недавно в США разрешили не носить маски после вакцинации против COVID-19?Антипрививочники и сторонники альтернативной медициныЭти два человека являются самыми известными распространителями теорий заговоров о вакцинах. Но кем же являются остальные 10 человек? Они не настолько известны, но все равно оказывают влияние на мышление своих подписчиков:Тай Боллинджер (Ty Bollinger) — сторонник альтернативных методов лечения рака;Шерри Тенпенни (Sherri Tenpenny) — активистка, которая поддерживает теорию о том, что вакцины вызывают у детей аутизм;Ризза Ислам (Rizza Islam) — активист, который выступает против вакцинации, ЛГБТК и распространяет различные теории заговора;Рашид Буттар (Rashid Buttar) — врач-остеопат, который пытается вылечить рак, вводя в организмы пациентов раствор этилендиаминтетраацетиловой кислоты для удаления тяжелых металлов;Эрин Элизабет (Erin Elizabeth) — бьюти-блогер, сторонник теорий заговора;Сейер Джи (Sayer Ji) — гуру альтернативной медицины;Келли Броган (Kelly Brogan) — автор множества книг по альтернативным методам лечения опасных заболеваний;Кристиан Нортроп (Christiane Northrup) — сертифицированный врач акушерства и гинекологии, нередко пишущая о вреде прививок;Бен Таппер (Ben Tapper) — доктор, распространяющий сообщения о безопасности коронавируса и вредности вакцин. Он якобы знаком с семьями, где дети получили серьезные осложнения после прививок;Кевин Дженкинс (Kevin Jenkins) — художник, который считает вакцины «оружием для уничтожения чернокожих».Подробнее об этих людях можно почитать в этом PDF-документе. Ссылки на их социальные сети я не буду указывать по понятным причинам. Авторы научной работы отметили, что помимо этих людей есть и другие, менее известные личности. Они тоже несут большую опасность, потому что могут влиять на мышление своей, хоть и небольшой, аудитории.Блогеры несут очень большую ответственность перед своей аудиторией, поэтому им стоит тщательнее проверять оглашаемую информациюЕсли вам интересны новости науки и техники, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен. Там вы найдете статьи, которые не были опубликованы на сайте!На нашем сайте есть статья о том, как распространяется дезинформация. Моя коллега Любовь Соковикова подробно рассказала, как бороться с фейковыми новостями — вот ссылка. Приятного чтения и берегите себя!

Источник: hi-news.ru