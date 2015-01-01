Испанские врачи впервые в истории пересадили сердце маленькому ребенку

Маленькая Найара после трансплантации сердца. На момент операции девочке исполнилось всего два месяца.Хотя это неочевидно, но пересадка сердца может понадобится во множество случаев. Наиболее распространенная причина заключается в том, что один или оба желудочка не функционируют должным образом, а также присутствует тяжелая сердечная недостаточность. Чтобы операция состоялась, донорское сердце сопоставляется с реципиентом по группе крови и размеру тела, а после пересадки пациенту назначаются специальные препараты, подавляющие иммунную систему – иммуносупрессоры. Они необходимы, чтобы организм не отторг новую сердечную мышцу. Так как трансплантация сердца – сложная операция, при которой необходим поиск подходящего донора, она проводится на здоровых пациентах. Необходимо отметить, что трансплантация также является единственным радикальным методом лечения детей с необратимыми заболеваниями сердца. Так, недавно врачи из Свердловской больницы успешно пересадили сердце десятилетнему мальчику, а их испанские коллеги провели трансплантацию сердца двухмесячной девочке по имени Найара.Как это было: трансплантация сердцаПервая трансплантация сердца была проведена в ходе экспериментов другого характера в начале ХХ-го века и в те годы рассматривалась как нечто футуристичное. В 1905 году Алексис Каррел и Чарльз Гатри в стенах Чикагского университета провели реимплантация конечностей, щитовидной железы, а также пересадку почек и сердца собаке, но успехом трансплантация сердечной мышцы увенчалась только в 1958 году в Стэндфордском университете. Операцию провел хирург по имени Норман Шамуэй.Первая пересадка сердца человеку была основана на методике, разработанной Шамуэйем и его коллегами. Операцию провел Кристиан Барнард, который обучался в Университете Кейптауна и в Соединенных Штатах. Пациентом был умирающий от хроничесокй болезни сердца мужчина из ЮАР, а донором стала 25-летняя девушка, которая погибла в автокатастрофе.Кристиан Барнард, Майкл Дебэйки и Адриан Кантровиц перед записью передачи «Лицо нации», 24 декабря 1967 года.После операции пациенту давали лекарства для подавления иммунной системы, чтобы организм не отторгнул сердце. Однако эти препараты также сделали его восприимчивым к другим болезням и через 18 дней он умер от двусторонней пневмонии. Несмотря на неудачу, новое сердце функционировало нормально до самой его смерти.Хотите всегда быть в курсе последних новостей из мира науки и высоких технологий? Подписывайтесь на наш канал в Google News чтобы не пропустить ничего интересного!В 1970-х годах разработка лучших препаратов против отторжения сделала трансплантацию более жизнеспособной. Доктор Барнард продолжал проводить операции по пересадке сердца, и к концу 1970-х годов многие из его пациентов жили до пяти лет со своими новыми сердцами. Успешная операция по пересадке сердца сегодня проводится регулярно, но найти подходящих доноров крайне сложно.Как проходит трансплантация сердца у взрослых и детей?В ходе трансплантации сердце пациента заменят донорским. Врачи удаляют сердце, рассекая аорту – главную легочную артерию – верхнюю и нижнюю полые вены, а также разделяют левое предсердие (оставляя заднюю стенку левого предсердия с отверстиями легочной вены на месте). Затем хирург соединяет донорское сердце, сшивая вместе полую вену реципиента и донора, аорту, легочную артерию и левое предсердие. У пациентов с врожденным пороком сердца хирург может одновременно пересадить легкие и сердце.Сегодня в мире проводится около 3500 операций по пересадке сердца в год.В случае, когда подобная операция проводится ребенку, пересаженное сердце вырастает до размеров взрослого по мере роста пациента. Ребенку также будет необходимо принимать иммуносупрессоры и другие препараты до конца жизни. Это необходимо, чтобы контролировать побочные эффекты трансплантации.Читайте также: Хирурги впервые в истории пересадили человеку две чужие рукиПересадка сердца двухмесячному ребенкуКак пишет El Pais, жизнь двухмесячной Найары из Испании была спасена благодаря новаторской операции – врачи пересадили маленькое сердце, которое перестало биться от донора с другой группой крови. Операция состоялась в больнице Грегорио Маранон и была сложной, потому что донор находился в больнице в другом испанском регионе, и сердце перестало биться на несколько минут, что требовало процедуры восстановления. В больнице подробностей о доноре не раскрывают.У Найары еще до рождения был диагностирован врожденный порок сердца, и на момент операции она весила всего 3,2 кг. Примечательно, что всего три года назад методов трансплантации органов для детей такого возраста не существовало.Операция маленькой Найары стала первой в своем роде. Как отмечают врачи, за 24 часа до операции состояние Найары сильно ухудшилось и если бы не трансплантация, девочка вряд ли выжила бы. Сейчас она восстанавливается в больнице и весит три килограмма и 200 граммов.Найара после операции под наблюдением врачей.Отмечу также, что Испания уже почти три десятилетия является мировым лидером в области трансплантации. В 2019 году страна подтвердила это звание, проведя в общей сложности 5449 операций. О том, какие еще операции были проведены за последние годы, читайте в материале моего коллеги Артема Сутягина.

Источник: hi-news.ru