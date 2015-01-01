Илон Маск хочет открыть магазин автомобилей Tesla в России

В России может открыться официальный магазин Tesla. Рассказываем подробностиВ России живут тысячи владельцев электромобилей и примерно 6% из них выбрали марку Tesla. По данным «Автостата», в нашей стране официально зарегистрировано около 700 автомобилей американской компании и их количество растет — с января 2021 года было продано 43 экземпляра Tesla Model 3, который является самым дешевым из всего ассортимента производителя. Но на данный момент купить автомобиль Tesla можно только через посредников, потому что у нас нет ни одного фирменного салона. Но в будущем ситуация может измениться, потому что в рамках марафона «Новое знание» Илон Маск объявил о возможном выходе Tesla на рынки России, Казахстана и других стран СНГ. Более того, он не отрицает вероятности открытия в нашей стране завода для сборки автомобилей. Кажется, через максимум 10 лет на улицах российских городов станет больше экологически чистого транспорта. Давайте узнаем подробнее о планах Илона Маска и его видении идеального будущего?«Новое знание» — трехдневный марафон, который проходит с 20 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других крупных городах России. В его рамках эксперты рассказывают об искусственном интеллекте, биохакинге и других интересных явлениях современного мира. Выступления спикеров можно смотреть онлайн, подробности есть на официальном сайте.Официальный магазин Tesla в РоссииСреди гостей марафона «Новое знание» оказался глава компании Tesla Илон Маск. Во время звонка по видеосвязи предприниматель объявил, что скоро он может открыть первый магазин Tesla в России. Помимо этого он рассказал, что компания совершенно не прочь появиться на рынках Казахстана и других стран СНГ. Никаких подробностей о доступном ассортименте машин и их ценах он пока не дал — видимо, его идея пока находится в зачаточном состоянии.В каких городах будут открыты магазины Tesla, пока тоже неизвестноИнтересный факт: это не первое участие Илона Маска в видеоконференции с российскими бизнесменами. В 2019 году предприниматель принял участие в краснодарском форуме «Дело за малым». Чтобы пригласить Илона Маска к себе, организаторы мероприятия установили перед калифорнийским офисом компании SpaceX билборд с надписью «Kak tebe takoe, Elon Musk?».Завод Tesla в РоссииТакже Илон Маск поделился, что рассматривает Россию как место для постройки нового завода для сборки автомобилей Tesla. Относительно недавно предприниматель построил новый производственный пункт на территории техасского города Остин. Помимо легковых автомобилей, там будут собираться пикапы Cybertruck и грузовики Tesla Semi. Благодаря новому заводу Илон Маск заодно создал для местных жителей 5000 рабочих мест. Самое интересное, что специалисты по обеспечению качества на таких заводах получают около 7 миллионов рублей в год. Возможно, благодаря Илону Маску в России частично будет решен вопрос с безработицей, но всерьез об этом говорить пока рано.Завод Tesla в КалифорнииБудущее глазами Илона МаскаВдобавок ко всему этому, Илон Маск поделился своим видением будущего. По его словам, в будущем люди будут смотреть на обычные автомобили как на пережитки прошлого — примерно так, как мы сейчас смотрим на паровые машины. Двигателями с электрической тягой обзаведутся не только автомобили, но и самолеты и корабли. Единственной техникой, использующей горючее топливо, будут космические ракеты. Еще глава Tesla уверен, что большинство автомобилей будет оснащено системой автоматического вождения. Только вот в последнее пока верится с трудом — компанию стали часто ругать за то, что созданный ею автопилот недостаточно умен и может стать причиной больших трагедий.Выступление Илона Маска на форуме «Новое знание»А вот в массовый отказ от двигателей внутреннего сгорания верится больше. Электрических самолетов уже существует предостаточно — например, в 2019 году я рассказывал про израильский электросамолет Alice, вмещающий в себя до 9 пассажиров.Электрический самолет AliceЭлектрические корабли тоже находятся в разработке. В 2015 году была основана компания Port-Liner, которая до сих пор пытается создать электрические корабли «Тесла» для перевозки грузов. Новостей от интригующего производителя пока немного — во времена публикации статьи о его планах разве что было известно, что инженеры пытаются выбрать наиболее подходящий тип аккумулятора. Остается надеяться, что компания сможет реализовать задуманное, потому что ее планы звучат очень круто. Например, представители сообщали, что корабли «Тесла» смогут перевозить по 280 контейнеров с тяжелыми грузами и при этом не вредить окружающей среде опасными выбросами, как обычные грузовые судна.Примерный внешний вид электрического корабля «Тесла»Ссылки на интересные статьи, смешные мемы и много другой интересной информации можно найти на нашем телеграм-канале. Подпишитесь!Давайте надеяться, что Илон Маск тоже осуществит задуманное и в России станет больше электрических автомобилей. Хотели бы вы купить себе электрокар Tesla? Пишите в комментариях.

Источник: hi-news.ru