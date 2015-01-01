В Чехии найдена древняя кость с загадочными надписями. Что это такое?

Коровья кость с древними рунамиВо время раскопок неподалеку от чешской деревни Ланы начинающий археолог Алена Сламова нашла в земле коровью кость с загадочными надписями. У нее не было сомнений в том, что она обнаружила что-то сотворенное древними людьми, поэтому обратилась за помощью к своим старшим коллегам из города Брно. В ходе изучения артефакта ученые подтвердили, что девушке удалось найти древнюю кость коровы, на которой были начертаны рунические буквы. После раскрытия неожиданного факта у исследователей возникло много вопросов. Во-первых, когда именно на кости были начертаны буквы? Во-вторых, кто написал этот текст? В-третьих, какой смысл несет в себе обнаруженное послание? К большому счастью, ученые уже выдвинули весьма правдоподобные предположения и тем самым привлекли к событию внимание огромного количества людей. Данное открытие переворачивает представление ученых о давних взаимоотношениях славян и германцев.Загадочная находка археологовНачинающем археологу посчастливилось найти в земле реберную кость коровы, на поверхности которой видны грубые отметины. Было ясно, что они оставлены руками человека и это предположение было доказано в лабораторных условиях. Оказалось, что на фрагменте кости были начертаны рунические буквы, которые использовались коренными народами Германии в период с II по VII век нашей эры. Но больше всего интересно вот что — возраст коровьей кости был оценен в 1400 лет, то есть надпись была сделана за два столетия до появления первого славянского алфавита, глаголицы.Найденная кость, очищенная от грязиУченых удивило то, что руническая надпись появилась на славянской земле (чехи произошли от славянского племени) гораздо раньше, чем основной алфавит.Самый первый алфавитРунический алфавит использовался германскими народами и назывался футарк. Первый славянский язык назывался глаголицей и был создан в IX веке христианским миссионером Кириллом и его братом Мефодием для перевода священных текстов с греческого на старославянский. Впоследствии глаголица стала основной кириллицы, которая используется до сих пор. Ученые уверены, что на коровьей кости нет ни одного славянского символа — на ней изображены исключительно руны. Но как так получилось, что славяне пользовались руническим алфавитом раньше, чем своим? Ведь известно, что германцы и славяне часто враждовали.ГлаголицаНа данный момент у исследователей есть два предположения. Первая гласит, что буквы на коровьей кости были нацарапаны человеком германского происхождения, который каким-то образом очутился на славянской территории в VII веке. Вторая теория заключается в том, что надписи на кости были сделаны славянином, который каким-то образом умудрился выучить руны и записал их на кости, чтобы передать своим потомкам. В качестве материала для письма он мог выбрать кость потому, что она способна сохранить знания на протяжении большего времени.ФутаркЧитайте также: Археологи разгадали тайну одной из самых загадочных статуй в миреЗагадочная надпись на костиПо данным издания Ancient Origins, рунический алфавит включал в себя 24 буквы. На кости были по порядку начерчены 7 последних букв — никакого осмысленного текста древний «документ» точно не содержит. Это подтверждает правильность теории о том, что кость с надписями использовалась для передачи знаний следующим поколениям. Стоит отметить, что Алена Сламова нашла только фрагмент кости, так что остальная часть рунического алфавита тоже существовала, но просто потерялась. Возможно, археологам стоит всего лишь немного изучить окрестности деревни Ланы и она тоже найдется.Считается, что руны несут в себе магическую силуИсследователи считают, что данное открытие позволяет взглянуть на давние взаимоотношения германцев и славян. Возможно, они вели войны не настолько часто, как принято считать. Отныне есть вероятность, что германцы передавали славянам свои знания и некоторые из них неплохо знали рунический алфавит и старались передать знания будущим поколениям. Также не исключено, что некоторые германцы могли жить на славянской земле и не страдать от постоянных нападений. Как бы то ни было, ученым предстоит провести много работы, чтобы выяснить всю правду. Найденная коровья кость — отправная точка к длительным научным работам.Если хотите обсудить новости высоких технологий, вступайте в наш Telegram-чат. Будем вам рады!Если вам интересна археология, рекомендую почитать и другие статьи на эту тему. Например, в 2020 году я рассказывал о находке фигурки из настольной игры, которая считалась популярным развлечением среди викингов. Вот ссылка.

Источник: hi-news.ru